В одном шаге от богохульства: Гид, как правильно избавляться от скорлупы освящённых яиц на Пасху

Совсем скоро мы встретим светлый праздник — Пасху 2026! Помимо завершения сорокавосьмидневного поста и великой истории этого дня существует немало приятных традиций. Например, всеми любимые куличи. Уже представляете, как будете наслаждаться глазурью с шапочки?

И, конечно же, яйца! С ними связано сразу несколько важных традиций. Но стоит начать с того, что пасхальное яйцо символизирует гроб, а вместе с тем — жизнь. А окрашенное красной краской, оно знаменует Воскресение Христово и наше Искупление «драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца». Но что делать с таким символом потом? Мы привыкли выкидывать скорлупки освящённых яиц, но, оказывается, — это настоящее богохульство! Не переживайте, Life.ru разобрался, как на самом деле нужно поступать с символом жизни, и готов всё рассказать.

Старинные обряды с освящённой скорлупой

У каждого из нас в детстве были бабушки, которые не только сами соблюдали старинные обряды, но и учили этому своих потомков. Некоторые из этих правил казались совершенно нелогичными — именно поэтому они почему-то запоминались особенно крепко, на всю жизнь. Одно из таких правил как раз относится к великому празднику православной Пасхи и к традиции освящать в церкви яйца и куличи. Согласно этому неписаному закону, скорлупки от освящённых крашеных яиц ни в коем случае нельзя было просто выбросить. Их полагалось аккуратно собрать, а потом либо закопать в землю, либо сжечь. Но зачем?

Главная причина такого бережного отношения кроется в обряде освящения. Считается, что скорлупа пасхальных яиц, побывавших в храме, не должна оказаться в мусорном ведре по той простой причине, что сами яйца были окроплены святой водой. Священнослужители говорят, что никакого жёсткого и официального запрета на выбрасывание скорлупы в мусор не существует. Освящение яиц и куличей — это, по сути, не превращение их в «святыню» в полном смысле слова, а всего лишь благословение священником пасхальной трапезы. Часто этот обряд проводится прямо на улице, возле храма, за длинными столами. Батюшки широким жестом обильно кропят святой водой всё подряд: и снедь, и корзинки, и лотки…

Самый надёжный способ — сжечь скорлупу в печи, на костре или мангале на дачном участке. Пепел необходимо развеять в чистом месте. А для тех, кто хочет просто прибраться и сильно не заморачиваться, есть несколько важных оговорок: важно понимать: если на пасхальных яйцах была церковная символика — выкидывать скорлупу точно не стоит. Лучше отнесите её в храм. А если нет такой возможности, постарайтесь рассортировать скорлупки так, чтобы можно было выкинуть их в отдельном пакетике или мешочке.

Тем не менее, если вы чтите традиции и хотите отнестись к обряду с должным уважением, лучше действительно не лениться: собрать скорлупу и закопать её в землю. Вам вовсе не нужно искать газон во дворе многоэтажки — есть способ намного проще и полезнее. Life.ru сейчас расскажет, как превратить пасхальную скорлупу в отличное удобрение для комнатных цветов!

Практическая польза

Совет «зарыть скорлупу в землю» на удивление легко совпадает с интересами любого садовода или любителя комнатных растений. Яичная скорлупа — это ведь не просто отходы, а ценнейший природный источник кальция и фосфора. В частности, огородники и дачники специально используют толчёную скорлупу для раскисления, то есть для уменьшения кислотности почвы. К слову, недавно мы составили подробный лунный календарь по уходу за домашними растениями на весь 2026 год. Так вот, скорлупа на 92–95% состоит из легкоусвояемого карбоната кальция. Кроме того, в ней содержатся жизненно важные для развития растений микроэлементы: калий, кремний, магний, фосфор и многие другие. Представляете?

Чтобы использовать пасхальную скорлупу с умом, не нужно совершать сложных ритуалов. Всё просто: сначала её нужно хорошенько высушить, затем измельчить в блендере или истолочь в ступке, а получившийся порошок — внести в почву. Так вы и традицию соблюдаете, и цветам пользу приносите.