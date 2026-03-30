Церковные праздники в апреле 2026 года: полный календарь, традиции и что можно делать

Апрель 2026 года — особый месяц для православных христиан. В нём сосредоточены главные события церковного года: от Лазаревой субботы и Вербного воскресенья до Благовещения и, наконец, Светлой Пасхи. В 2026 году Благовещение выпадает на период Страстной седмицы — самого строгого времени Великого поста, что накладывает особый отпечаток на богослужения и традиции. Life.ru собрал полный православный календарь на апрель 2026 года, где вы можете найти информацию о значении каждого великого праздника: от традиций до питания!

Главные церковные праздники апреля 2026

В апреле Русская православная церковь отмечает целый ряд важных дат. Ключевыми событиями, которые определяют духовный ритм месяца, становятся пять великих праздников:

4 апреля — Лазарева суббота: Воспоминание чуда воскрешения праведного Лазаря.

5 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье): Праздник, открывающий Страстную седмицу.

7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы: Великий двунадесятый праздник, в 2026 году совпадающий со временем самых строгих ограничений.

12 апреля — Пасха (Светлое Христово Воскресение): Главный христианский праздник, основа всей веры.

21 апреля — Радоница: Первый после Пасхи день особого поминовения усопших.

Полный церковный календарь на апрель 2026 (по дням)

Православный календарь на апрель 2026 года включает не только переходящие праздники, но и дни памяти многочисленных святых. Весь месяц пронизан ожиданием главного торжества — Пасхи. Для вашего удобства Life.ru собрал основные церковные праздники на второй месяц весны 2026:

А теперь давайте подробнее разберём все важные дни в апреле 2026 года! Какие есть традиции и запреты на церковные праздники, а также как к ним правильно подготовиться?

Лазарева суббота — 4 апреля 2026 года

Лазарева суббота — это удивительный день, когда Церковь вспоминает воскрешение праведного Лазаря, совершённое Иисусом Христом за несколько дней до Своих собственных крестных страданий.

Суть и традиции

Это чудо стало прообразом всеобщего воскресения. Господь показывает, что Он имеет власть над смертью. В храмах в этот день совершается особое богослужение, на котором звучат песнопения, прославляющие Христа как «Воскресение и Жизнь».

По традиции, в Лазареву субботу начинают готовить вербы к предстоящему празднику. В южных регионах в этот день принято освящать веточки цветущего абрикоса или персика, но в средней полосе России главным атрибутом остаётся верба.

Что можно и нельзя делать

4 апреля Великий пост ещё продолжается, но церковный устав делает послабление. Какое именно?

Питание: Разрешается рыбная икра (до 100 граммов), а также растительное масло и вино. Духовные дела: Нужно посетить богослужение, посвятить день размышлениям о чуде воскресения. Не стоит заниматься тяжёлой физической работой, если она не является насущной необходимостью.

Вербное воскресенье — 5 апреля 2026

Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье, — это великий двунадесятый праздник. Он знаменует собой торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим, где народ встречал Его как Царя с пальмовыми ветвями. На Руси пальмовые ветви заменила верба — первое растение, оживающее после зимы. Подробнее об истории праздника мы рассказали ранее. В чём же суть и какие есть запреты?

Суть и традиции

Смысл праздника — признание Иисуса Мессией. Верующие приходят в храм с букетами вербы, которые освящаются на утренней службе. Освященную вербу хранят дома в течение всего года у икон как символ благодати. В Вербное воскресенье заканчивается Великий пост. В этот день разрешены послабления, но впереди — самая строгая Страстная седмица.

Что можно и нельзя делать

Питание. Разрешается рыба, растительное масло и вино. Это последний день перед Пасхой, когда в пищу можно употреблять рыбу. Традиции. Принято легонько бить друг друга освященной вербой, приговаривая: «Не я бью, верба бьёт, через неделю — Велик день». Считается, что это приносит здоровье и силу. Нельзя сквернословить, ссориться, заниматься тяжёлым физическим трудом.

Благовещение Пресвятой Богородицы — 7 апреля 2026

Благовещение — один из самых почитаемых праздников в христианском мире, посвящённый воспоминанию о том, как Архангел Гавриил принёс Деве Марии благую весть о рождении от Неё Спасителя. В 2026 году этот праздник имеет уникальную особенность: он приходится на вторник Страстной седмицы.

Особенности 2026 года

Совпадение Благовещения со Страстной седмицей случается редко и накладывает строгие ограничения. Обычно в этот день разрешается послабление в посте, но в 2026 году, поскольку праздник выпадает на самые строгие дни перед Пасхой, рыба не благословляется. Верующие, следуя уставу, в этот день могут вкушать только растительную пищу без масла, но сам праздник наполнен особой духовной радостью.

Что можно и нельзя делать?

Питание. Только постная пища — сухоядение. Исключение делается для ослабленных и больных по благословению духовника. Традиции. Несмотря на строгость поста, дух праздника сохраняется. В храмах в этот день совершается литургия, читается акафист Божией Матери. Строжайше запрещена любая работа: «На Благовещение птица гнезда не вьёт, девица косы не плетёт». Весь день следует посвятить молитве и размышлениям о тайне воплощения Христа.

Светлое Христово Воскресение — 12 апреля 2026

Пасха — это «праздников Праздник и Торжество из торжеств». В 2026 году все православные христиане встретят Светлое Христово Воскресение 12 апреля. Этому событию предшествует Страстная седмица, дни самого строгого поста и воспоминаний о последних днях земной жизни Спасителя. Кстати, недавно Life.ru собрал для вас рецепты традиционного пасхального кулича! А сейчас давайте обсудим традиции великого праздника!

Суть и традиции Пасхи 2026

Пасха знаменует победу жизни над смертью, добра над злом. Празднование начинается с крестного хода в полночь. Верующие приветствуют друг друга словами:«Христос воскресе!» и отвечают: «Воистину воскресе!».

Ключевые пасхальные традиции:

Освящение куличей, яиц и творожных пасх: Это происходит в Великую субботу или сразу после ночной службы. Разговение: После долгого поста верующие впервые вкушают скоромную пищу (мясо, молоко, яйца). Христосование: Троекратное целование и обмен крашеными яйцами.

Что можно и нельзя делать на Пасху 2026?

В день Пасхи и всю Светлую седмицу отменяется пост. Запрещается грустить, скорбеть, ссориться. В эти дни Церковь призывает радоваться Воскресшему Спасителю. Нежелательно посещать кладбище до наступления Радоницы.

Радоница — 21 апреля 2026 года

Радоница — это день особого поминовения усопших, который выпадает на вторник второй недели после Пасхи. Само название праздника происходит от слова «радость» — радость о Воскресении Христовом, которую мы разделяем с нашими ушедшими близкими.

Суть и традиции Радоницы 2026

Это главный родительский день в году. После пасхальных торжеств верующие идут на кладбища, чтобы разделить с усопшими радость Светлого Воскресения. В храмах накануне (в понедельник вечером) служится панихида, а во вторник — заупокойная литургия.

Что можно и нельзя делать

В этот день принято: Посещение храма, подача записки об упокоении.

Приведение могил близких в порядок.

Вкушение пасхальных угощений на кладбище, символически разделяя трапезу с ушедшими.

Церковь не приветствует обычай оставлять на могилах водку и чёрный хлеб. Поминовение должно быть молитвенным и достойным.

Православные посты в апреле 2026

Апрель 2026 года включает самый строгий пост года и его завершение. Календарь питания в этом месяце делится на три чётких периода:

Великий пост (1–4 апреля): Продолжается до Лазаревой субботы. В первые четыре дня апреля — сухоядение или горячая пища без масла, согласно уставу конкретного дня. 4 апреля (Лазарева суббота) — разрешена икра. Страстная седмица (5–11 апреля): Это самое строгое время. С понедельника по четверг — сухоядение. В Великий пяток (10 апреля) — полное воздержание от пищи до выноса Плащаницы. В Великую субботу (11 апреля) — также сухоядение, но уже готовятся к разговению. Светлая седмица (12–18 апреля): Пост полностью отменён. Разрешена любая пища (скоромная), но Церковь призывает к умеренности в радости. После Пасхи (с 19 апреля): Пост отсутствует. В среду и пятницу соблюдается обычный режим постных дней (рыба разрешена), но сам пост начинается только после Фомина воскресенья (Антипасхи).

Что можно и нельзя делать в церковные праздники?

Православному человеку важно понимать, что заперты в праздничные дни носят именно духовный характер. Life.ru собрал несколько общих рекомендаций на все церковные праздники в апреле 2026:

Можно посещать храм, молиться, участвовать в таинствах, делать добрые дела и помогать нуждающимся. А вот ссоры, сквернословие — под запретом! Также, согласно народным традициям, в Пасху и Благовещение не рекомендуется заниматься тяжёлой физической работой и уборкой.

