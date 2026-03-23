Вербное воскресенье 2026: дата, традиции, что можно и нельзя делать

Вербное воскресенье (официальное название — Вход Господень в Иерусалим) — один из двунадесятых православных праздников, который ежегодно отмечается за неделю до Светлого Христова Воскресения (Пасхи). В 2026 году православные христиане в России и других странах, следующих юлианскому календарю, будут праздновать его 5 апреля. Именно в этот день вспоминают торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим, где народ встречал Его пальмовыми ветвями как Мессию и Царя.

Пасха в 2026 году приходится на 12 апреля, поэтому Вербное воскресенье открывает последнюю неделю Великого поста — Страстную седмицу (начинается 6 апреля). У католиков и протестантов праздник приходится раньше — 29 марта, поскольку их Пасха в этом году — 5 апреля.

История и смысл праздника

Согласно Евангелию, Иисус въехал в Иерусалим на молодом осле, а люди стелили перед Ним одежды и ветви пальм, восклицая «Осанна Сыну Давидову!». В России и странах с холодным климатом пальмы заменили вербой — первым деревом, которое расцветает весной. Освященные веточки вербы символизируют победу жизни над смертью и радость встречи с Христом.

Традиции Вербного воскресенья

Главное — посетить храм: утром или накануне (всенощное бдение в субботу) освящают вербу. После службы веточки несут домой.

Освященную вербу ставят у икон, в красный угол или в вазу с водой — она считается оберегом для дома весь год.

Старинный обычай: легонько похлестать близких освященной веточкой со словами «Не я бью — верба бьёт! Будь здоров, как вода, богат, как земля!» — для здоровья и благополучия.

В этот день принято собираться семьёй, делиться добром, помогать нуждающимся.

Что можно делать в Вербное воскресенье

Посещать богослужение и молиться.

Освящать и хранить вербу.

Есть рыбу, блюда с растительным маслом, немного красного вина (послабление поста — один из двух таких дней в Великом посту, наряду с Благовещением).

Делать добрые дела, подавать милостыню.

Проводить время с близкими в мире и радости.

Что нельзя делать

Ругаться, ссориться, сквернословить или желать зла — день должен быть наполнен миром.

Заниматься тяжёлым трудом, генеральной уборкой, стиркой, ремонтом (лучше отложить бытовые дела).

Выбрасывать освящённую вербу в мусор (если она высохла — сжечь или пустить по реке).

Давать в долг (по народным поверьям — можно «отдать» удачу).

Предаваться излишествам, пьянству или развлечениям, не соответствующим посту.

Народные приметы на Вербное воскресенье

Тёплая солнечная погода — к богатому урожаю фруктов и хорошему лету.

Сильный ветер — лето будет прохладным и ветреным.

Если верба уже расцвела — год обещает быть плодородным.

Мороз или иней утром — к хорошему урожаю яровых.

Вербное воскресенье — это не только воспоминание о триумфе Христа, но и напоминание о приближении Страстной недели и Пасхи. Многие верующие стараются провести этот день в молитве и добрых делах, чтобы встретить Светлое Христово Воскресение с чистым сердцем.

