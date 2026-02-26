Пасха 2026: какого числа у православных, когда начинается и заканчивается Великий пост и как готовиться к празднику Оглавление Какого числа Пасха в 2026 году у православных Чем отличаются православная и католическая Пасха Когда начинается Великий пост в 2026 году Масленица и Прощёное воскресенье Как проходит Великий пост Духовная подготовка к Пасхе: молитва, исповедь, причастие Пасхальные традиции в России Что можно есть в Пасху 2026 после строгого поста Как поздравлять Что после Пасхи: Фоминская неделя и Троица в 2026 году Какого числа Пасха в 2026 году у православных? Когда начинается Великий пост? Как готовиться к празднику и какие традиции соблюдать? Всё о главном празднике года — в материале Life.ru. 152100 152100 Православная Пасха 2026 — какого числа. Обложка © Chat GPT

Весна — время перемен. Солнце светит ярче, воздух пахнет иначе, а в душе поселяется щемящее предчувствие, что вот-вот случится что-то хорошее. Для миллионов верующих в России это ожидание связано с главным событием года — Светлым Христовым Воскресением.

Но Пасха 2026 — это не только куличи и крашеные яйца. Светлому празднику предшествует путь длиной в семь недель Великого поста, путь прощения, покаяния и духовной работы над собой.

Когда же в этом году христиане встречают этот светлый день? Как не запутаться в датах и подготовиться к празднику не только физически, но и духовно? Давайте разбираться по порядку. В этом материале мы собрали всё самое важное о Пасхе 2026 года: от точной даты до советов, как правильно выйти из поста, чтобы не навредить здоровью.

Какого числа Пасха в 2026 году у православных

Начнём с главного вопроса, который волнует всех: Пасха 2026 какого числа выпадает в этом году? Ответ: Пасха в 2026 году у православных верующих России и всего мира будет отмечаться в воскресенье, 12 апреля.

Да, Пасха в этом году пройдёт раньше привычных сроков. Это важно знать, чтобы спланировать и время поста, и подготовку к торжеству.

Почему дата каждый год разная? Тут всё дело в сложном календарном расчёте. Православная церковь следует правилу, установленному ещё на Первом Вселенском соборе в Никее в 325 году: Пасха празднуется в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. При этом обязательно — после иудейской Пасхи. Отсюда и «плавающие» даты с 4 апреля по 8 мая.

В 2026 году астрономическое весеннее полнолуние наступает как раз в начале апреля, что и определяет дату — Пасха 2026 года выпадает на 12-е число.

Чем отличаются православная и католическая Пасха

Православная и католическая Пасха — в чем отличие. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Вы могли заметить: каждый год весной начинается путаница. Одни христиане уже отпраздновали и доедают куличи, а другие только готовятся. Или наоборот. Почему так? Неужели нельзя договориться?

В 2026 году разрыв особенно нагляден. Католическая Пасха 2026 выпадает на 5 апреля. А православная — на неделю позже, 12-го. Представляете ажиотаж в кондитерских? Одни заказывают куличи к началу апреля, другие — к середине.

В чём же корень причины такого расхождения? В календарях, как это ни банально звучит.

Римско-католическая церковь ещё в XVI веке провела реформу при папе Григории XIII: перешла на новый, более точный с астрономической точки зрения календарь — григорианский. А православные (Русская, Грузинская, Сербская церкви, Иерусалимский патриархат и Афон) остались верны старому, юлианскому летоисчислению.

Но тут есть хитрость. Даже те православные церкви, которые перешли на новоюлианский календарь (например, Греческая), Пасху всё равно считают по-старому. По тому самому александрийскому методу, который утвердили ещё отцы-каппадокийцы в IV веке. И там свои правила: Пасха — только после иудейской, только после полнолуния, только в воскресенье. У католиков эти правила иногда трактуются чуть иначе.

Бывает, даты совпадают. Раз в три-четыре года православные и католики встречают Христово Воскресение в один день. Например, так было в 2017-м. Но пасха 2026 года какого числа у тех и других — мы уже знаем: католики отмечают раньше, православные позже.

И знаете что? В этом нет катастрофы. Это не повод для споров, «кто круче верит». Представьте: родственники живут в разных странах, кто-то в Греции, кто-то в Италии, кто-то в Москве. И встречают они праздник в разное время. Но суть-то одна. И для католика, и для православного Пасха 2026 — это одно и то же: победа жизни над смертью. Христос воскрес!

Когда начинается Великий пост в 2026 году

Если Пасха 2026 года какого числа мы уже выяснили, то логично задать следующий вопрос: а когда же начинается подготовка к ней? Великий пост — это сердцевина духовного пути к Воскресению.

Великий пост и Пасха в 2026 неразрывно связаны. Пост всегда начинается за 48 дней до праздника.

Итак, запоминайте главные даты:

Начало Великого поста в 2026 году — понедельник, 23 февраля .

. Продлится он до субботы, 11 апреля включительно.

включительно. Завершится пост Лазаревой субботой и Вербным воскресеньем, а потом — Страстная неделя.

Многие удивляются: «Как так, пост начинается в феврале?». Да, в 2026 году из-за ранней Пасхи Великий пост захватывает конец зимы. Но это не меняет его сути. Это время, когда природа ещё спит, а душа просыпается.

Масленица и Прощёное воскресенье

Перед тем как пост перед Пасхой в 2026 вступит в свои права, нас ждёт последняя неделя без ограничений — Масленица.

Сырная седмица (так по-церковному называется Масленица) — это время, когда уже нельзя есть мясо, но можно молочное, яйца, сыры и блины.

В 2026 году Масленица продлится с 16 по 22 февраля.

Кульминация масленичной недели — Прощёное воскресенье, которое выпадает на 22 февраля. Это очень важный день. Вечером в этот день во всех храмах совершается чин прощения. Верующие просят друг у друга прощения за вольные или невольные обиды, чтобы войти в Великий пост с чистой душой и лёгким сердцем.

Не отмахивайся от этой традиции. Попросить прощения у родителей, у мужа или жены, у детей — это не формальность. Это первый шаг к тому, чтобы подготовка к Пасхе 2026 стала не просто диетой, а духовным обновлением.

Как проходит Великий пост

Многие считают, что пост — это такая диета: убрал мясо, молоко, яйца, творог — и ты в дамках. Красавчик, почти святой.

Но если бы всё было так просто.

Представьте айсберг. То, что возвышается над водой, — это наши пищевые ограничения. Важно, но это лишь макушка. Основная масса льда скрыта глубоко внизу. Вот эта «подводная часть» и есть настоящий пост. Работа с душой. А еда — просто инструмент, чтобы притупить плотские желания и наконец-то услышать тишину внутри себя.

Теперь к структуре. Многие путаются: сколько недель, почему одни называют Четыредесятницу, другие говорят про Страстную. Давайте разложим по полочкам.

Великий пост в 2026 (как, впрочем, и в любой другой год) — это два больших этапа, идущих друг за другом без перерыва.

Первый этап — Святая Четыредесятница. Длится ровно 40 дней. Почему именно сорок? Число не случайное. Это прямая отсылка к тому, как Христос после своего крещения ушёл в пустыню и постился там сорок дней, борясь с искушениями от дьявола. И мы, каждый в своей мере, пытаемся повторить этот путь. Постоять за себя против своих же слабостей.

Второй этап — Страстная седмица. Это уже совсем другая история. Начинается она после Вербного воскресенья. В 2026 году Вербное будет 5 апреля, а значит, Страстная неделя — с 6 по 11 апреля. Тут уже не вспоминают пустыню. Тут вспоминают предательство, суд, крестные муки и смерть Христа. Каждый день этой недели называют Великим: Великий Понедельник, Великий Вторник… Это самое напряжённое, самое тихое и самое скорбное время в году. В эти дни в храмах проходят особые, величественные и торжественные службы.

И вот тут важный момент. Всё это время — и в Четыредесятницу, и на Страстной — каждая неделя (или седмица) имеет своё имя и свой смысл. Это как главы в книге.

Например, первая неделя — самая жёсткая. Начинается с Чистого понедельника (23 февраля 2026 года). В первые два дня церковный устав вообще рекомендует полное воздержание от пищи. Не для всех, конечно. Только для крепких духом и телом, и обязательно по благословению духовника. Но атмосфера задаётся с самого порога: шутки кончились, началась работа над собой.

А дальше — неделя за неделей:

Неделя о мытаре и фарисее (но она обычно до поста, но настрой задаёт).

Неделя о блудном сыне (тоже подготовительная).

А уже в самом посту — неделя Крестопоклонная, неделя преподобной Марии Египетской (та самая грешница, которая ушла в пустыню на 47 лет), неделя Входа Господня в Иерусалим...

Если зададитесь вопросом: а зачем мне, простому человеку, это всё знать? Затем, чтобы пост не превратился в скучную диету. Когда понимаешь, что эта неделя — про прощение, а эта — про покаяние, жить становится интереснее. Ты не просто ограничиваешь себя в еде, ты проходишь путь духовного обновления.

Поэтому, если совсем коротко и без пафоса: Великий пост в 2026 — это 48 дней тишины. 48 дней, когда мы пытаемся меньше трепаться по пустякам, меньше есть вкусняшек (потому что они заглушают голос души) и хотя бы краем глаза разглядеть что-то вечное за этой бесконечной суетностью мирской жизни. Сложно? Наверное. Но без этого Пасха 2026 рискует остаться просто выходным днём, когда можно вкусно поесть.

Духовная подготовка к Пасхе: молитва, исповедь, причастие

Как правильно подготовиться к Пасхе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Церковь предлагает нам чёткий механизм подготовки: молитва, пост, исповедь и причастие.

Молитва. Во время поста стараются больше молиться: утром, вечером, по дороге на работу. Хотя бы коротко: «Господи, помилуй». Молитва — это кислород для души.

Во время поста стараются больше молиться: утром, вечером, по дороге на работу. Хотя бы коротко: «Господи, помилуй». Молитва — это кислород для души. Исповедь. Без неё невозможно причастие. Исповедь — это не отчёт о проступках, а врачебница. Мы приходим к Богу и говорим: «Господи, я слаб, помоги мне, исцели мои раны».

Без неё невозможно причастие. Исповедь — это не отчёт о проступках, а врачебница. Мы приходим к Богу и говорим: «Господи, я слаб, помоги мне, исцели мои раны». Причастие. Это главная цель для православного христианина. Соединение со Христом. Обычно верующие стараются исповедоваться и причаститься несколько раз за пост, а на Страстной неделе — обязательно.

Особенно важна последняя неделя перед Пасхой — Страстная. В 2026 году Страстная неделя продлится с 6 по 11 апреля. В эти дни церковь вспоминает Тайную вечерю, предательство Иуды, распятие и погребение Христа. Это самое тихое и скорбное время года. Именно тогда верующие стараются отложить все мирские дела (включая генеральные уборки и покраску яиц) и посвятить время храму.

Пасхальные традиции в России

Когда наступает долгожданное воскресенье, скорбь сменяется ликованием. Пасхальные традиции в России — это удивительный сплав церковного устава и народных обычаев, которые передаются из поколения в поколение.

Что мы делаем в этот день?

Ночная служба. В ночь с субботы на воскресенье (с 11 на 12 апреля) храмы наполняются народом. Ровно в полночь начинается крестный ход. Священник и прихожане с зажжёнными свечами обходят храм под пение «Воскресение Твое, Христе Спасе...». Это очень трогательный момент. Потом — заутреня и литургия. Освящение куличей и яиц. После службы священник освящает принесённую снедь. Крашенки, куличи, пасхи (творожные) — всё это символы праздника. Христосование. Традиция троекратного целования и обмена яйцами со словами: «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!». Красное яйцо — символ гроба и воскресения, символ крови Христа и новой жизни. Разговление. Наконец-то можно есть всё, от чего воздерживались 48 дней. Стол ломится от угощений.

Интересно, что в народном сознании Масленица и Пасха в 2026 (как и в любом другом году) связаны неразрывно: это два полюса — разгульное веселье перед постом и тихая радость после него.

Что можно есть в Пасху 2026 после строгого поста

Что можно есть на Пасху. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Вот тут важно: врачи и священники в один голос предупреждают: резко набрасываться на еду после долгого воздержания опасно.

Представьте: желудок отвык от тяжёлой белковой пищи, а тут на тебя смотрит жирный кусок мяса, копчёности, вкуснейшая творожная пасха. Очень легко переесть и заработать проблемы с пищеварением.

Как правильно разговляться?

Начинайте с малого. Съешьте одно яйцо, маленький кусочек кулича, выпейте чай.

Не мешайте всё подряд. Не стоит есть мясо, рыбу и сладкое одновременно.

Алкоголь. Церковь не запрещает вино в умеренных количествах (вспомним брак в Кане Галилейской), но превращать праздник в пьянку — грех. Красное церковное вино (Кагор) — символ крови Христовой, его принято пить, но именно символически.

В первый день лучше ограничиться лёгкой пищей, а мясные тяжёлые блюда оставить на следующий день.

Помните: Пасха 2026 — это прежде всего радость о Воскресшем Христе, а не гастрономический марафон.

Как поздравлять

Ищете тёплые слова для родных? Вот несколько идей для поздравлений.

Для близких: «Дорогие мои! Поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением! Христос воскресе! Желаю вам мира в душе, здоровья и любви. Пусть этот светлый день наполнит ваши сердца надеждой и радостью».

Для коллег: «Уважаемые коллеги! Поздравляю с Пасхой 2026 года! Желаю благополучия вашим семьям, добра и согласия. Пусть работа спорится, а в доме всегда будет уют».

Коротко в мессенджер: «Христос воскресе! Счастья, мира и добра вашей семье!»

Что после Пасхи: Фоминская неделя и Троица в 2026 году

Праздник не заканчивается одним днём. Пасха празднуется целых 40 дней — до самого Вознесения Господня.

Первая неделя после Пасхи называется Светлой седмицей. Всю неделю отменяются посты (сплошная седмица), и верующие продолжают радоваться.

Следующее важное воскресенье после Пасхи — Антипасха, или Фомина неделя (в память о Фоме Неверующем). В 2026 году она выпадает на 19 апреля. В народе этот день называют Красной горкой — традиционное время свадеб и гуляний.

А дальше — череда праздников, ведущих к другому великому дню. Пасха и Троица в 2026 также связаны хронологически. Троица (Пятидесятница) отмечается на 50-й день после Пасхи.

Посчитаем: Пасха 2026 — 12 апреля. Прибавляем 50 дней. Получаем:

Троица в 2026 году — 31 мая.

Этот день также считается днём рождения Церкви. К Троице храмы украшают берёзками и травой — символом живой, обновлённой благодатью природы.

Вот такой путь нам предстоит пройти в 2026 году. От Прощёного воскресенья 22 февраля до Троицы 31 мая. Пусть это время станет периодом радости, внутреннего света и настоящей весны души!

Авторы Андрей Соколов