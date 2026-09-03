ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Церковные праздники

Церковные праздники

Всё о церковных праздниках: годовой календарь, посты, история и традиции, иконы, молитвы и приметы дней — для тех, кто хочет разбираться в православном календаре.

Оглавление
Пасха
Молитвы на праздники и не только
Питание в пост и праздничный стол
Поздравления и открытки на церковные праздники
Двунадесятые (главные) праздники — отдельные разборы
Годовой и месячные календари праздников
Многодневные посты
Родительские субботы и поминовение усопших
Приметы, сны и суеверия вокруг праздников
Жития и памятные дни святых (вне календаря дат)

Пасха

Описание темы: Всё о главном православном празднике — Пасхе: дата, Страстная седмица, традиции, праздничный стол и поздравления.

Смотреть все

Молитвы на праздники и не только

Тексты молитв на главные церковные праздники и даты поминовения.

Смотреть все

Питание в пост и праздничный стол

Что готовить и как питаться во время поста и в праздники — рецепты и практические советы.

Смотреть все

Поздравления и открытки на церковные праздники

Готовые поздравления и тёплые слова на главные церковные праздники — своими словами, в прозе, для открытки или сообщения.

Смотреть все

Двунадесятые (главные) праздники — отдельные разборы

Подробный разбор двенадцати главных праздников церковного года — история, смысл и традиции каждого.

Смотреть все

Годовой и месячные календари праздников

Полный календарь церковных праздников по месяцам — что отмечают в этот день и как это отмечать.

Смотреть все

Многодневные посты

Календарь и правила многодневных постов — когда начинаются, что можно есть и зачем поститься.

Смотреть все

Родительские субботы и поминовение усопших

Даты родительских суббот и правила поминовения усопших в православной традиции.

Смотреть все

Приметы, сны и суеверия вокруг праздников

Народные приметы, сны и суеверия, связанные с церковными праздниками и святками.

Смотреть все

Жития и памятные дни святых (вне календаря дат)

Жизнеописания святых и истории памятных дат, связанных с их почитанием.

Смотреть все