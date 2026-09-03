Всё о церковных праздниках: годовой календарь, посты, история и традиции, иконы, молитвы и приметы дней — для тех, кто хочет разбираться в православном календаре.
Описание темы: Всё о главном православном празднике — Пасхе: дата, Страстная седмица, традиции, праздничный стол и поздравления.
Тексты молитв на главные церковные праздники и даты поминовения.
Что готовить и как питаться во время поста и в праздники — рецепты и практические советы.
Готовые поздравления и тёплые слова на главные церковные праздники — своими словами, в прозе, для открытки или сообщения.
Подробный разбор двенадцати главных праздников церковного года — история, смысл и традиции каждого.Смотреть все
Полный календарь церковных праздников по месяцам — что отмечают в этот день и как это отмечать.Смотреть все
Календарь и правила многодневных постов — когда начинаются, что можно есть и зачем поститься.Смотреть все
Даты родительских суббот и правила поминовения усопших в православной традиции.Смотреть все
Народные приметы, сны и суеверия, связанные с церковными праздниками и святками.Смотреть все
Жизнеописания святых и истории памятных дат, связанных с их почитанием.Смотреть все