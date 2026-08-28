Как рассчитывается дата Пасхи и почему она каждый год разная Оглавление Почему у Пасхи нет фиксированной даты Какие переходящие праздники зависят от даты Пасхи Почему православная и католическая Пасха не совпадают Как посчитать дату Пасхи на любой год самому Частые вопросы Почему Пасха каждый год выпадает на разные даты? В этом материале Life.ru объясняет принцип расчёта и какие церковные переходящие праздники от него зависят. 28 августа, 09:21 Как рассчитать дату Пасхи. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ANNA GRANT

Задумывались ли вы, почему Пасха каждый год в разные даты? Рождество — 7 января, Новый год — 1 января. А у Пасхи нет своей постоянной даты. В 2026‑м она была 12 апреля. А в 2027‑м будет 2 мая. Разница — почти три недели! Всё потому, что этот праздник не привязан к календарному числу. Его дату высчитывают по астрономическому принципу, который придумали ещё в IV веке. Никакой магии — чистая математика и движение Луны. Давайте разберёмся, как это работает и почему от Пасхи зависят ещё несколько важных церковных дат.

Почему у Пасхи нет фиксированной даты

Почему Пасха не стоит на месте, как Рождество или Новый год? Потому что её дата высчитывается по хитрой системе, в которой сплелись солнечный и лунный календари. Никакого произвола — чистая астрономия.

Ещё в 325 году, на Никейском соборе, отцы Церкви установили правило. Оно простое, но строгое: Пасху празднуют в первое воскресенье после первого полнолуния, которое наступает после весеннего равноденствия. Всё. Остальное — календарная арифметика.

При этом есть дополнительное условие: Пасха обязательно должна быть после иудейской Пасхи. Если расчётное воскресенье совпадает с ней или наступает раньше — дату сдвигают на неделю вперёд.

Именно поэтому дата «плавает» в диапазоне с 4 апреля по 8 мая — это границы для православной Пасхи. Католическая Пасха может выпадать и раньше 4 апреля (например, в 2008 году она была 23 марта). В 2027 году астрономическое полнолуние наступит после равноденствия так, что православная Пасха придётся на 2 мая.

Подробный разбор дат Пасхи по годам — в материале «Пасха 2026: какого числа у православных»

Какие переходящие праздники зависят от даты Пасхи

От Пасхи «отсчитываются» несколько важных церковных дат. Запомнить их просто — все они привязаны к определённому числу дней до или после Светлого Воскресения. Каждый из этих праздников можно вычислить, зная только дату Пасхи в конкретном году.

Великий пост начинается за 48 дней до Пасхи — это 6 недель и 6 дней строгого воздержания перед праздником.

начинается за 48 дней до Пасхи — это 6 недель и 6 дней строгого воздержания перед праздником. Радоница — день поминовения усопших, наступает на 9-й день после Пасхи и всегда выпадает на вторник.

— день поминовения усопших, наступает на 9-й день после Пасхи и всегда выпадает на вторник. Троицкая родительская суббота — 49-й день после Пасхи, суббота накануне Троицы.

— 49-й день после Пасхи, суббота накануне Троицы. Троица , она же Пятидесятница, — 50-й день после Пасхи, всегда в воскресенье, ровно через семь недель.

Получается цепочка: Великий пост → Пасха → Радоница → Троицкая суббота → Троица. Зная дату Пасхи, можно вычислить все остальные.

Например, в 2027 году:

Пасха — 2 мая

Радоница — 11 мая

Троицкая суббота — 19 июня

Троица — 20 июня

Почему православная и католическая Пасха не совпадают

В 2027 году православные празднуют Пасху 2 мая, а католики — 28 марта. Такая разница — не случайность.

Причина — разные календари:

Православная церковь использует юлианский календарь для расчёта дня равноденствия и полнолуния.

календарь для расчёта дня равноденствия и полнолуния. Католическая — григорианский (тот, по которому мы живём в повседневной жизни).

Из‑за этого «весеннее полнолуние» у православных и католиков наступает в разные дни. При этом католическая церковь после реформы 1582 года не связывает дату Пасхи с иудейским Песахом как обязательное правило — расчёт ведётся по собственной методике. У православных же фактически сохраняется принцип, согласно которому Пасха не должна совпадать с иудейской Пасхой: если расчётная дата выпадает на тот же день или раньше, её переносят на следующее воскресенье.

Иногда даты совпадают. Но в большинстве лет разница составляет от одной до пяти недель.

Как посчитать дату Пасхи на любой год самому

Точный алгоритм — с пасхалиями, фазами луны и сложными таблицами — осилит не каждый. Но есть простой способ прикинуть дату на любой год.

Упрощённый алгоритм расчёта даты Пасхи

Выберите год, для которого хотите узнать дату Пасхи. Например, 2030 год. Пример для 2030 года: 2030÷19=1062030 \div 19 = 1062030÷19=106 и остаток 16. Значит, золотое число — 16.Посчитайте «золотое число»:разделите год на 19 и посмотрите на остаток;

если остаток получился 0, то золотое число равно 19;

во всех остальных случаях золотое число — это сам остаток. Найдите в таблице пасхалий дату пасхального полнолуния для полученного золотого числа.

(Это специальная таблица, где каждому золотому числу соответствует определённая дата полнолуния.) От даты полнолуния отсчитайте вперёд дни до ближайшего воскресенья.

Это воскресенье и будет датой Пасхи в выбранном году.

Но если честно — проще забить в поисковик «Пасха [нужный год]» и не мучиться с арифметикой. Церковь уже всё посчитала за нас. Главное — понять принцип: первое воскресенье после первого весеннего полнолуния.

Частые вопросы

Почему Пасха у православных и католиков в разные дни?

Из‑за разницы календарей. Православные считают по юлианскому календарю, католики — по григорианскому. Отсюда и разное время наступления весеннего полнолуния. Кроме того, методики расчёта и дополнительные правила для определения даты у конфессий различаются.

Какая самая ранняя и самая поздняя возможная дата Пасхи?

Для православной Пасхи самая ранняя — 4 апреля, самая поздняя — 8 мая. Католическая Пасха бывает раньше 4 апреля — вплоть до 22 марта.

Как узнать дату Троицы, зная дату Пасхи?

Прибавьте 50 дней. Троица всегда наступает на 50‑й день после Пасхи.

Можно ли заранее узнать дату Пасхи на несколько лет вперёд?

Да. Все даты просчитаны церковью на десятилетия вперёд. Достаточно заглянуть в православный календарь или на любой церковный сайт. Например, в 2027 году Пасха будет 2 мая, в 2028‑м — 16 апреля.

Авторы Андрей Соколов