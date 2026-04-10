Радоница 2026: 5 вещей, которые категорически нельзя делать на могилах и почему Оглавление Какого числа Радоница в 2026 году Радоница или Радуница? Что означает название праздника История Радоницы: от язычества к христианству Как правильно поминать усопших на Радоницу 21 апреля Что нельзя делать на Радоницу Что можно делать на Радоницу Будет ли выходной день на Радоницу 2026 в России Радоница в 2026 году — 21 апреля. Life.ru вспоминает историю праздника, традиции поминовения, что можно и нельзя делать на кладбище. Будет ли выходной день в России и Белоруссии? Как правильно помянуть усопших в Родительский день? 10 апреля, 05:00 Радоница 2026: какого числа, история и традиции Родительского дня. Обложка © ChatGPT

21 апреля 2026 года миллионы православных отправятся на кладбища, чтобы помянуть ушедших близких. Радоница — первый после Пасхи день, когда Церковь разрешает поминовение усопших. Но далеко не все знают, как правильно провести этот особенный день. Life.ru разобрался в истории праздника, объяснил церковные традиции и рассказал, что категорически нельзя делать на могилах по православным канонам!

Какого числа Радоница в 2026 году

Радоница в 2026 году выпадает на 21 апреля — это вторник, следующий сразу за Красной горкой. Православная Пасха в 2026 году приходится на 12 апреля, значит, Радоница наступит ровно через девять дней после Светлого Христова Воскресения. В церковном календаре этот день называется вторником Фоминой седмицы — недели, посвящённой памяти апостола Фомы, того самого «Фомы неверующего», который усомнился в воскресении Христа, пока не увидел Его раны.

Дата Радоницы никогда не бывает фиксированной и каждый год меняется вместе с Пасхой. Праздник всегда отмечают в первый вторник после Пасхальной седмицы. Кстати, выбор именно вторника связан с церковным уставом: в воскресенье Красной горки проходят важные богослужения, а поминальные службы в этот день запрещены. Поэтому верующим приходится ждать следующего дня недели, чтобы помянуть усопших по всем православным правилам.

Радоница или Радуница? Что означает название праздника

Радоница происходит от слова «радость» — именно так объясняют происхождение названия большинство исследователей и священников. В этот день православные делятся с ушедшими близкими радостью Воскресения Христова, символом победы жизни над смертью. Получается, что даже поминовение умерших на Радоницу пронизано светлым, пасхальным настроением, а не скорбью и печалью, как многие привыкли думать.

Впрочем, есть и другие версии происхождения названия. Некоторые лингвисты связывают слово «Радоница» с древним славянским божеством Радой или с понятием «род», то есть семья и предки. В народе праздник называют ещё Радуницей, Проводной или Мёртвой неделей. Белорусы говорят «Радаўніца», украинцы — «Провідна неділя». Все эти названия объединяет одна идея: это время встречи живых с душами умерших родственников, время духовной связи поколений.

История Радоницы: от язычества к христианству

Радоница уходит корнями в дохристианские времена — наши предки-славяне задолго до Крещения Руси устраивали весенние поминки на могилах предков. Они верили, что душа человека после смерти не исчезает бесследно, а переходит в иной мир, откуда может помогать живым родственникам. Весной, когда природа пробуждалась от зимнего сна, язычники приходили на курганы, раскладывали на могилах еду и питьё, будто приглашая умерших на совместную трапезу.

С принятием христианства Церковь переосмыслила древний обычай поминовения, вплетя его в православную традицию. Языческие пиршества на кладбищах превратились в молитвы об упокоении, а вера в загробное царство мёртвых сменилась верой в Царствие Небесное и жизнь вечную. Христиане стали воспринимать смерть не как конец существования, а как переход в иное состояние Ведь праведные души, подобно Христу, воскресают для вечной жизни.

Однако некоторые языческие традиции сохранились до наших дней, несмотря на неодобрение Церкви. Обычай оставлять еду на могилах, лить водку на землю, ставить рюмку с хлебом рядом с фотографией покойного — всё это отголоски древних ритуалов. Православная церковь категорически против таких действий, считая их суеверием и напоминая: душам умерших не нужна пища для тела, им нужны наши молитвы. Единственное, что Церковь переняла из язычества без изменений, — кутью, поминальную кашу из зёрен, мёда и фруктов.

Как правильно поминать усопших на Радоницу 21 апреля

День Радоницы начинается с утренней службы в храме — именно там православным положено помянуть своих близких по всем церковным правилам. Верующие приходят на литургию, подают записки с именами усопших для поминовения, участвуют в панихиде — заупокойной службе с пасхальными песнопениями. Желательно исповедаться и причаститься, ведь для христианина главное в этот день — не формальное посещение кладбища, а искренняя молитва за души умерших родственников.

После храма можно отправляться на кладбище, но и там действуют определённые правила. У могилы зажигают свечу, читают Пасхальный канон, 90-й псалом или краткую панихиду. Некоторые верующие договариваются со священником о совершении литии — краткой заупокойной службы прямо на кладбище с окроплением могилы святой водой. После молитвы можно прибрать территорию, высадить цветы, отремонтировать ограду. Главное — помнить, что уборка могилы второстепенна по сравнению с молитвой, ведь душе покойного нужна духовная поддержка, а не идеально чистый памятник.

Завершается Радоница 21 апреля 2026 года скромной поминальной трапезой дома, в кругу семьи. Застолье не должно превращаться в шумное пиршество с обилием алкоголя — это день тихого воспоминания о близких, время поразмышлять о том, чему они нас научили при жизни. Истинное поминовение — это не рассказы за столом о покойном, а стремление перенять его лучшие качества и продолжить добрые дела, которые он совершал. Вот почему священники советуют на Радоницу помочь нуждающимся, подать милостыню, сделать что-то полезное для других — во имя памяти усопшего.

Что нельзя делать на Радоницу

Церковь выступает против многих народных обычаев, которые люди по привычке соблюдают на кладбищах. Эти традиции уходят корнями в языческие времена и противоречат православным канонам. Вот список главных запретов на Радоницу: Оставлять еду и алкоголь на могилах. Это языческий обряд, не имеющий отношения к христианству, — душам умерших нужны молитвы, а не земная пища.

Устраивать застолья с алкоголем на кладбище. Поминать покойных спиртным — дурной обычай, оскорбляющий память усопших и превращающий святое место в точку распития.

Громко плакать и безутешно скорбеть. Чрезмерная печаль мешает душам радоваться Пасхе: Радоница —это день надежды на вечную жизнь, а не безысходного горя.

Работать в огороде и копать землю. Поминальный день нужно посвятить молитве и памяти усопших, а не хозяйственным делам и физическому труду.

Венчаться в этот день. Радоница всегда выпадает на вторник, а во вторниках и четвергах венчание не проводится по церковному уставу.

Что можно делать на Радоницу

Православная церковь чётко определяет, как правильно провести день поминовения усопших. Эти традиции помогают по-настоящему почтить память близких и принести пользу их душам. Вот что разрешено и приветствуется на Радоницу: Наводить порядок на могилах. Убрать мусор, помыть памятник, покрасить ограду, высадить цветы — всё это знак уважения к памяти усопших.

Зажигать свечи у могилы. Огонь свечи символизирует молитву к Богу и свет, пробивающийся сквозь тьму смерти, — можно принести церковную свечу или лампадку.

Раздавать милостыню нуждающим. Вместо того чтобы оставлять еду на могиле, лучше отдать её бездомным со словами: «Помяните раба Божьего (имя)».

Собираться семьёй за поминальным столом. Скромная трапеза с кутьёй, куличом и крашеными яйцами в спокойной обстановке — правильный способ помянуть близких.

Приглашать священника на могилу для литии. Короткая заупокойная служба с молитвами и окроплением святой водой — лучший способ помянуть усопшего по православным канонам.

Будет ли выходной день на Радоницу 2026 в России

В России Радоница не является официальным выходным днём — 21 апреля 2026 года будет обычным рабочим вторником для большинства россиян. Однако в Белоруссии этот день признан государственным праздником и официальным выходным с 1998 года, что позволяет всем белорусам спокойно посетить кладбища и помянуть своих близких.

В некоторых регионах России работодатели идут навстречу верующим сотрудникам и предоставляют им отгулы или сокращённый рабочий день на Радоницу. Особенно это касается предприятий в сельской местности, где православные традиции соблюдаются строже. Если для вас важно провести этот день на кладбище и в храме, имеет смысл заранее договориться с начальством о выходном или отпроситься хотя бы на несколько часов — большинство руководителей с пониманием относятся к таким просьбам.

Радоница 2026 года — это не просто день посещения кладбища, а важный православный праздник с глубоким духовным смыслом. Церковь призывает верующих помнить: настоящее поминовение усопших — это молитва за их души, а не языческие ритуалы с едой и алкоголем на могилах. 21 апреля начните день с храма, помолитесь за своих близких, приведите в порядок их могилы и соберитесь семьёй за скромным поминальным столом. Именно так по православным канонам нужно разделить с ушедшими родственниками великую радость Воскресения Христова и принести пользу их душам! Также Life.ru недавно делился полным церковным календарём на апрель 2026 года — проверьте, чтобы ничего не упустить.

Авторы Сергей Трофимов