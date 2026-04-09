Самый важный день перед Пасхой: 10 строгих церковных запретов на Страстную пятницу 10 апреля Оглавление В чём главный смысл Страстной пятницы и почему это самый важный для верующих день Церковные запреты на Страстную пятницу 10 апреля: что нельзя делать Уже завтра наступит Страстная пятница — один из самых строгих и значимых дней Великого поста. С ним связано множество запретов, которые соблюдали веками. Life.ru со священником подробно разбирает, что в Великую пятницу категорически нельзя делать и почему.

Завтра, 10 апреля, наступит Страстная пятница — день, когда привычный ритм жизни будто ставят на паузу. Это один из самых строгих и тяжёлых дней перед Пасхой, и с ним связано множество запретов, которые соблюдали веками. Причём дело не только в традициях. Считается, что именно в этот день особенно важно не делать лишнего: ни в действиях, ни в словах, ни даже в мыслях. Что именно в Страстную пятницу под строгим запретом и почему? Рассказывает Life.ru.

В чём главный смысл Страстной пятницы и почему это самый важный для верующих день

Страстная пятница 10 апреля: в чём смысл и почему это важный день Страстной седмицы. Фото © Wikipedia / Theophanes the Cretan

В чём особенность и смысл Страстной пятницы, которая в 2026 году выпадает на 10 апреля? Протоиерей Виталий Рыбаков, клирик храма Скоропослушницы города Рыбное, отвечает Life.ru, приводя в пример аналогию про наших земных родителей: «У родного отца есть дата кончины, и этот день для нас особенный. Люди устраивают поминки, вспоминают о нём что-то доброе». Если человек оставил важный след в жизни семьи, земли, где родился и вырос, где трудился. В стране, то его тоже мы вспоминаем, как, например, Сергея Есенина или Александра Пушкина. Дата смерти тоже становится особенным днём, в который люди нередко пытаются быть на месте рождения, гибели, дуэли, где похоронен человек. «Люди стремятся к этому, и это естественно. А в этот день для всех нас, христиан, Отец Небесный пострадал и умер», — подчёркивает протоиерей.

Этот день настолько особенный для христиан, что в ходе богослужения не служится самая важная его часть — литургия. По уставу она просто не служится. Мы умолкаем перед Крестом, смиренно склоняем голову и осмысливаем происшедшее, понимая, что Он был распят, прибит ко Кресту гвоздями, пролил кровь, распят за наши грехи. Наши грехи — виновники того, что произошло с Ним 2000 лет назад. За грехи людей Он взошёл на Крест, эту мучительную смерть претерпел, перенёс.

Священник продолжает, говоря, что все мы Его дети — не по обязанности, а просто по любви. Поэтому православного верующего в Страстную пятницу должно тянуть в храм естественным образом, а не потому, что надо. Протоиерей Виталий Рыбаков объясняет, что сам строй богослужений Страстной пятницы располагает к тому, чтобы пойти в храм, ведь подробно описаны все события этого дня в Евангелии. «Церковь посвящает каждому подробности крестного пути Иисуса Христа. Поэтому важно побывать в храме в пятницу и во все шесть дней Страстной седмицы — христиан всегда призывали либо в храм, либо, если не можем быть в храме, прочитывать Евангелие этого дня», — говорит священник.

Церковные запреты на Страстную пятницу 10 апреля: что нельзя делать

Что нельзя делать в Страстную пятницу 10 апреля 2026 года: церковные запреты. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Billion Photos

Как и в любой другой день Страстной седмицы, в Страстную пятницу есть свои правила, как важно верующим прожить этот день. Священник напоминает: «Чего делать в Страстную пятницу нельзя? Устраивать каких-то застолий. Предаваться вину, не знаю, всему, что со спиртным. Тем более какие-то праздники у кого-то переносить на другой день. Не устраивать больших праздников, застолий. Воздержаться от походов на дискотеку, на развлекательные мероприятия и от организации всего этого».

Но Страстная пятница — день особенный, поэтому есть ряд и других ограничений: В этот день под строгим запретом любые бытовые дела. Мыться, стирать, убираться — всё это нужно было закончить заранее, ещё в Чистый четверг.

Нельзя заниматься огородом и любыми работами с землёй. В народе верили, что посадки, сделанные в этот день, не приживутся. Более того — если посадить дерево, оно может погибнуть, а земля на этом месте долго останется «пустой».

Нарушать Великий пост в этот день строго запрещено. До Пасхи остаётся всего несколько дней, и именно сейчас пост становится максимально строгим. Устав предписывает полный отказ от пищи до выноса Плащаницы (обычно 14:00–15:00), после — разрешено только сухоядение (хлеб, вода, овощи, фрукты).

Под запретом любые праздники, шумные встречи и алкоголь. Страстная пятница не про веселье. По традиции этот день старались проводить тихо, дома, в спокойствии.

Запрещена интимная близость между супругами. Считалось, что зачатие в этот день может повлиять на судьбу ребёнка не лучшим образом: по поверьям, он может родиться слабым или столкнуться с тяжёлой жизнью.

Как не согрешить в Страстную пятницу 10 апреля? «Если говорить о грехе, то грешить нельзя никогда, не только в Чистый четверг или в Страстную пятницу. Добро делать тоже важно всегда — не только в пост или в православный праздник. Хорошо в Страстную пятницу быть в храме, если мы не обременены обязанностями, если не работаем в этот день и сами не больны. Если есть возможность, сходите в церковь. Потому что это день, когда был распят и убит Господь наш Иисус Христос — по человеческому естеству».

Ещё больше WOW-контента — в нашем канале в МАХ!