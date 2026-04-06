Приметы на Пасху 2026: народные традиции, поверья и гадания на любовь, деньги и здоровье Оглавление Приметы на Пасху и Церковь: в чём разница Приметы по дням Страстной недели Приметы погоды на Пасху 2026 Приметы на деньги и достаток Приметы на замужество и любовь Приметы на здоровье Пасхальные гадания Гадание на суженого с яйцом Способы загадывания желания на Пасху Что нельзя делать на Пасху Заключение Приметы на Пасху 2026: на погоду, деньги, любовь и здоровье. Что можно и нельзя делать в Светлое воскресенье и на Страстной неделе. Пасхальные гадания на суженого и желание.

Пасха — главный православный праздник. В 2026 году он выпадает на 12 апреля. На Руси помимо церковных правил существовало множество народных примет, традиций и обрядов, приуроченных к этому торжеству. Life.ru собрал самые интересные.

Согласно церковным правилам, верующие собираются на службу и посещают крестный ход. Всю Светлую седмицу принято навещать родных и друзей, обмениваясь угощениями и поздравлениями. Верующие приветствуют друг друга словами «Христос воскрес» и «Воистину воскрес».

Приметы на Пасху и Церковь: в чём разница

Приметы — это народные поверья, которые складывались веками и часто связаны с природными явлениями, поведением животных, личными событиями или материальным благополучием.

Так, считалось, что погода на Пасху предсказывает характер всего года и будущего урожая. Например, дождь на Пасху мог сулить богатый урожай хлеба и льна, а ясная погода — жаркое лето и хороший урожай. Верили, что свеча, которую верующий держит в руке во время праздничной службы, обладает особой силой, а перезвон колоколов во время пасхальной службы может очистить душу от нечистой силы. А умывание водой из колодца или ручья на Пасху считалось способом «смыть» болезни, а веточка вербы в детской комнате — оберегом от недугов.

Церковь в целом критично относится к приметам и поверьям, за исключением тех, которые связаны с реальными природными явлениями и не противоречат вероучению.

Церковные традиции установлены канонами. Так, в ночь на Пасху проходит торжественное богослужение, которое включает в себя полунощницу, крестный ход, утрени, пасхальные часы и литургию.

В Великую субботу (накануне Пасхи) и в сам праздник происходит освящение куличей и яиц. Оно символизирует соединение материального и духовного и подтверждает, что еда — творение Божье. На праздник верующие приветствуют друг друга словами «Христос воскресе!» и «Воистину воскресе!», что символизирует радость о Воскресении Христа.

Освещение куличей и яиц на Пасху: когда проходит. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Приметы по дням Страстной недели

Всю Страстную неделю готовились к Пасхе. В понедельник приводили в порядок двор, ремонтировали заборы, во вторник смотрели, откуда дует ветер, восточный — к пополнению в семье, западный — к плохим вестям, южный — к счастью, северный — к болезни. В среду завершали генеральную уборку, в Чистый четверг умывались серебряной водой — к богатству, месили тесто для куличей: мягкое и пышное — к лёгкой жизни. В Великую пятницу соблюдали строгий пост и не веселились — это день скорби. В субботу шли в храм на всенощную, отстоять всенощную предвещало счастье в доме. А уже в пасхальное воскресенье разговлялись, накрывая щедрые столы.

Приметы погоды на Пасху 2026

На Руси следили за погодой на Пасху — по народным поверьям, она могла многое рассказать о лете и урожае.

Считалось, что, если на Пасху идёт дождь, это сулит дождливую весну, хороший урожай ржи, а также обилие грибов и ягод в лесах. Ливень в этот день может означать, что летом хорошо будут расти травы, включая сорняки. Гроза с громом и молниями в Светлое воскресенье считалась особым знаком. Она предвещала позднюю, тёплую и сухую осень, а также хороший, сытный год. Если до Пасхи не было гроз, то осень ожидалась прохладной и дождливой. Ясная Пасха предвещала жаркое лето и хороший урожай. Если небо хмурится, но дождя нет, лето могло быть прохладным.

Мороз на Пасху мог предвещать тёплое и длинное лето. Если холод сохранялся и на следующий день, лето считалось солнечным и сухим. Лёгкие метели или снег на Пасху считались хорошей приметой — они сулили урожайный год, тёплое и продолжительное лето. Если к Пасхе весь снег растаял, это также могло предвещать обильный урожай. Ясная ночь с множеством звёзд могла указывать на грядущие заморозки. Ясная погода во вторник после Пасхи могла говорить о дождливом, но урожайном лете.

Народные приметы погоды на Пасху: каким будет лето. Фото © Life.ru

Приметы на деньги и достаток

На Руси верили, что щедрое угощение на Пасху привлекает в дом процветание. На столе должны быть традиционные куличи, яйца, пасха и сладости. Стол рекомендовали застелить однотонной скатертью белого или молочного оттенка — это символ достатка. Иногда используют зелёную скатерть, которая также ассоциируется с привлечением богатства.

Также чем раньше человек встанет в пасхальное утро, тем счастливее и благополучнее будет его год, в том числе в финансовых делах. Перед праздником дом убирали по часовой стрелке, начиная с дальнего угла комнаты и двигаясь к центру. Это, по поверью, помогает деньгам «водиться» в доме. В праздник не выносили мусор — считалось, что так можно вынести из дома достаток. Крошки после трапезы собирали и бросали вслед уходящим гостям — считается, что тогда они вернутся с прибылью. Также можно скормить крошки птицам.

Приметы на замужество и любовь

Найти в тарелке насекомое (муху, букашку) во время пасхального застолья — к скорому предложению руки и сердца до конца года. Услышать пение кукушки на Пасху — к удачному замужеству или пополнению в семье. Если девушка на Пасху угостится 12 разными куличами от разных хозяек, её ждёт долгий и счастливый брак. Зачесалась бровь — к скорому знакомству с будущим мужем, горят губы — к поцелуям и возможному предложению руки, чешется локоть — любимый вспоминает.

Во время пасхальной службы девушки могли мысленно повторять: «Воскресенье Христово, подари жениха холостого». Это должно было ускорить встречу с суженым. Свадьба на Красную горку (в первое воскресенье после Пасхи) — к счастливому браку. Если пара на Пасху поцелуется под деревом, они будут жить душа в душу до конца жизни.

Снег на Пасху — что значит по народным приметам. Фото © ТАСС / Сергей Коньков

Приметы на здоровье

На Руси верили, что если в пасхальный день умыться чистой водой из колодца или ручья, то можно «смыть» все болезни. Во время Светлой седмицы разрешалось звонить в церковные колокола. Считалось, что тот, кто это сделает, весь год будет здоровым. При этом после первого удара можно было произнести фразу: «Христос воскрес, а рабу Его (имярек) здоровье». Это должно было укрепить силы и подарить бодрость на год. Также считалось, что если прикоснуться освящённым яйцом к человеку, то это принесёт здравие. Хозяева нередко проводили яйцом по спине скотины, чтобы уберечь животных от хворей. Первое освящённое яйцо (или его скорлупу) хранили в доме до следующей Пасхи — оно служило защитой от недугов и несчастий. В миску с водой клали освящённое красное яйцо (иногда вместе с монетой) и умывались. Такая вода считалась целебной. Считалось, что тот, кто провёл пасхальную службу без сна, будет энергичным и активным в течение всего года. Сон в это время сулил вялость и упадок сил.

Пасхальные гадания

Гадание на суженого с яйцом

Для ритуала понадобится сырое куриное яйцо и стакан с чистой водой. Яйцо тщательно промывают под холодной водой и некоторое время держат в руках, думая об интересующем вопросе. В скорлупе тонкой иголкой делают маленькое отверстие. Содержимое яйца аккуратно выливают в подготовленный стакан с водой так, чтобы желток остался в скорлупе. Стакан оставляют на 30 минут в прохладном месте, затем рассматривают и изучают результат.

Фигура кольца — к предстоящей свадьбе, церковный купол — к венчанию. Корабль — к путешествию или возвращению мужа из командировки (для женщины). Куб — к событиям, связанным с похоронами или чьей-то смертью. Сердце — к встрече любви. Бабочка — к беззаботной жизни. Голубь — к миру, спокойствию и любви, тогда как крест — к страданиям и трудностям. Очертания лица человека — к новостям. А если белок опустился на дно в виде ровного блинчика — девушка нескоро встретит свою вторую половинку.

Способы загадывания желания на Пасху

Загадывали желания с вечера Страстной субботы до первых петухов в пасхальное утро. В народной традиции это время считалось магическим для загадывания желаний. Желание формулировали в настоящем времени, будто оно уже сбылось, и вкладывали в него тепло души и благодарность за уже имеющееся. После возвращения из церкви с куличами и свечами зажигали одну освящённую свечу дома и тихо произносили желание. Желательно — вслух и чётко. В старину говорили: «Как свеча горит, так пусть и моё желание сбудется». Если не удалось пойти на службу, желание можно было загадать утром, когда семья собирается за столом. Также нужно было взять одно крашеное яйцо (желательно красного цвета), зажать его в ладонях и тихо произнести свою просьбу. Затем яйцо дарили близкому человеку или оставляли на подоконнике до конца дня. По поверью, такое яйцо аккумулирует добрую энергию Пасхи.

Гадание на Пасху с яйцом — как узнать судьбу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / olepeshkina

Что нельзя делать на Пасху

Пасха — главный православный праздник, поэтому с этим днём связывали и много запретов.

Заниматься тяжёлой домашней работой, уборкой, стиркой, починкой. Считалось, что праздник должен быть посвящён молитве, радости и общению с близкими. Исключение могли составлять неотложные дела — например, уход за животными или больными.

Ругаться, ссориться, сквернословить, грустить. Пасха — день радости, поэтому ссоры и уныние считались большим грехом.

Пасха — день радости, поэтому ссоры и уныние считались большим грехом. Выбрасывать остатки еды с праздничного стола. Освящённые продукты воспринимались как особые и почитаемые. Скорлупу от яиц и кости из мяса принято было закапывать в землю, а крошки — кормить птиц.

Освящённые продукты воспринимались как особые и почитаемые. Скорлупу от яиц и кости из мяса принято было закапывать в землю, а крошки — кормить птиц. Ходить на кладбище. Пасха — праздник живых и победы над смертью, поэтому поминать усопших в этот день не принято. Для этого существуют специальные дни, например Радоница.

Пасха — праздник живых и победы над смертью, поэтому поминать усопших в этот день не принято. Для этого существуют специальные дни, например Радоница. Заниматься рукоделием (шить, вязать). Считалось, что это может «спутать нитками судьбу свою».

Заниматься рукоделием (шить, вязать). Считалось, что это может «спутать нитками судьбу свою». Стричься, стричь ногти.

Давать деньги в долг, считать их.

Проспать пасхальную службу. Считалось, что человека целый год будут преследовать неудачи.

Заключение

Церковь подчёркивает, что главный смысл Пасхи — воспоминание о Воскресении Христа, а народные приметы являются частью культурной традиции, сложившейся вокруг праздника. Верить в них или нет — личное дело каждого. Главное в Пасху — светлая радость, молитва и тепло семейного общения. Если вы хотите больше узнать о подготовке к празднику, традициях и рецептах, читайте материалы, как приготовить настоящую творожную пасху, испечь праздничный кулич, а также календарь православных праздников на 2026 год.

