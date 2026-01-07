Церковный календарь 2026: православные праздники и посты по месяцам
Полный календарь православных и церковных праздников 2026 года: Пасха, Троица, Крещение, посты и родительские субботы по месяцам.
Оглавление
Какие церковные праздники православные верующие отмечают в 2026 году? В этом календаре собраны главные даты года: Пасха и двунадесятые праздники, многодневные посты и дни особого поминовения усопших.
Большая часть 2026 года уже позади, но впереди остаются важные православные даты. В августе верующих ждут Успенский пост, Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы, а 28 ноября начнётся Рождественский пост. В церковном году выделяют 12 двунадесятых праздников, а также четыре многодневных поста. Отдельное место занимают дни особого поминовения усопших.
Главные православные праздники 2026: Пасха, Рождество, Троица
Какие православные праздники станут главными в 2026 году? Фото © Life.ru.
Пасху в 2026 году православные верующие отмечали 12 апреля. Светлое Христово Воскресение — главный праздник православного церковного года, который стоит выше двунадесятых праздников и не входит в их число.
- Пасха (Светлое Христово Воскресение) в 2026 году пришлась на 12 апреля. В этот день Церковь празднует Воскресение Иисуса Христа.
- Рождество Христово православные верующие отметили 7 января. Праздник посвящён рождению Иисуса Христа от Девы Марии. После Рождества начинаются Святки.
- День Святой Троицы в 2026 году пришёлся на 31 мая. Это переходящий праздник, который отмечают на 50-й день после Пасхи. Он посвящён сошествию Святого Духа на апостолов.
Полный календарь церковных праздников на 2026 год по месяцам
Полный календарный список православных праздников на 2026 год. Инфографика © Life.ru.
Ниже собраны главные православные праздники, посты и дни особого поминовения усопших в 2026 году. Для месяцев и событий, которым посвящены отдельные материалы Life.ru, добавлены ссылки с подробной информацией.
· Январь: 7 января — Рождество Христово; 14 января — Обрезание Господне; 18 января — Крещенский сочельник; 19 января — Крещение Господне (Богоявление).
· Февраль: 14 февраля — Вселенская родительская (мясопустная) суббота; 15 февраля — Сретение Господне; 23 февраля — начало Великого поста.
· Март: 7, 14 и 21 марта — родительские субботы 2-й, 3-й и 4-й седмиц Великого поста.
· Апрель: 5 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье); 7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы; 11 апреля — окончание Великого поста; 12 апреля — Пасха; 21 апреля — Радоница.
· Май: 21 мая — Вознесение Господне; 30 мая — Троицкая родительская суббота; 31 мая — День Святой Троицы.
· Июнь: 8 июня — начало Петрова (Апостольского) поста.
· Июль: 7 июля — Рождество Иоанна Предтечи; 12 июля — день апостолов Петра и Павла.
· Август: 14–27 августа — Успенский пост; 19 августа — Преображение Господне (Яблочный Спас); 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы.
· Сентябрь: 11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи; 21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы; 27 сентября — Воздвижение Креста Господня.
· Октябрь: 14 октября — Покров Пресвятой Богородицы.
· Ноябрь: 7 ноября — Димитриевская родительская суббота; 28 ноября — начало Рождественского (Филиппова) поста.
· Декабрь: 4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы.
Двунадесятые праздники 2026: что это и когда
Что такое двунадесятые церковные праздники? Когда ждать их в 2026 году? Фото © Life.ru.
Двунадесятыми называют 12 важнейших православных праздников после Пасхи. Они посвящены ключевым событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы и делятся на Господские и Богородичные.
Господские праздники в 2026 году:
· Рождество Христово — 7 января;
· Крещение Господне (Богоявление) — 19 января;
· Сретение Господне — 15 февраля;
· Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) — 5 апреля;
· Вознесение Господне — 21 мая;
· День Святой Троицы (Пятидесятница) — 31 мая;
· Преображение Господне — 19 августа;
· Воздвижение Креста Господня — 27 сентября.
Богородичные праздники в 2026 году:
· Благовещение Пресвятой Богородицы — 7 апреля;
· Успение Пресвятой Богородицы — 28 августа;
· Рождество Пресвятой Богородицы — 21 сентября;
· Введение во храм Пресвятой Богородицы — 4 декабря.
Крещение Господне посвящено евангельскому событию Крещения Иисуса Христа Иоанном Предтечей в Иордане. Сретение Господне связано с принесением Младенца Христа в Иерусалимский храм. Вход Господень в Иерусалим вспоминает торжественное вступление Христа в город перед Его страданиями. Вознесение посвящено Вознесению Иисуса Христа, Преображение — явлению Его Божественной славы ученикам, а Воздвижение Креста Господня — почитанию Креста Христова.
Переходящие праздники: как рассчитывается дата Пасхи
Есть у церковных праздников фиксированные даты. А есть переходящие. Как их рассчитать? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Mulder
Часть православных праздников не имеет постоянной даты: их положение в календаре зависит от Пасхи. Для определения даты православной Пасхи используется пасхалия, учитывающая солнечный и лунный календарные циклы.
В 2026 году Пасха пришлась на 12 апреля. Поэтому Вход Господень в Иерусалим отмечали за неделю до неё, 5 апреля, Вознесение Господне — на 40-й день после Пасхи, 21 мая, а День Святой Троицы — на 50-й день, 31 мая.
Родительские субботы 2026
Когда в 2026 году будут Родительские субботы, дни поминовения усопших? Фото © ТАСС / Донат Сорокин
Родительские субботы — особые дни церковного поминовения усопших. Помимо них, важным днём поминовения является Радоница, которая в 2026 году пришлась на 21 апреля. Полный календарь таких дат собран в отдельном материале Life.ru «Родительские субботы 2026–2027».
30 мая прошла Троицкая вселенская родительская суббота — день поминовения усопших накануне Троицы. Впереди в 2026 году остаётся Димитриевская родительская суббота, которая приходится на 7 ноября.
Как подготовиться к большим церковным праздникам
Подготовка к православному празднику связана прежде всего с духовной жизнью. Верующие по возможности участвуют в богослужениях, молятся, готовятся к исповеди и Причастию. Некоторые большие праздники предваряют многодневные или однодневные посты, однако конкретная мера поста может зависеть от обстоятельств человека и обсуждаться со священником.
Праздничный день принято проводить без излишеств и конфликтов, уделяя время молитве, близким и добрым делам. Церковь также предостерегает от пьянства и других форм неумеренности.
FAQ — частые вопросы
Сколько многодневных постов в православном календаре 2026 года?
В православном календаре четыре многодневных поста: Великий, Петров, Успенский и Рождественский. Их продолжительность различается, а даты Великого и Петрова постов связаны с переходящим пасхальным циклом.
Какой праздник в православии главный — Пасха или Рождество?
Главным праздником православного церковного года считается Пасха — Светлое Христово Воскресение. Она занимает особое место в богослужебном календаре и стоит выше двунадесятых праздников.
Сколько родительских суббот (родительских дней) в 2026 году?
В календаре 2026 года есть несколько родительских суббот, посвящённых особому поминовению усопших. Кроме них, 21 апреля отмечалась Радоница — особый день поминовения, который приходится на вторник. Полный список дат приведён в отдельном календаре родительских суббот и дней поминовения Life.ru.
Как рассчитывается дата Пасхи?
Дата православной Пасхи определяется по пасхалии — календарной системе, учитывающей солнечные и лунные циклы. От даты Пасхи рассчитываются и другие переходящие праздники церковного года, в том числе Вход Господень в Иерусалим, Вознесение и Троица.
Когда начинается Рождественский пост в 2026 году?
Рождественский пост в 2026 году начинается 28 ноября и продолжается до 6 января 2027 года включительно. Это один из четырёх многодневных постов православного календаря, который готовит верующих к празднику Рождества Христова.