Церковный календарь 2026: православные праздники и посты по месяцам

Оглавление Главные православные праздники 2026: Пасха, Рождество, Троица Полный календарь церковных праздников на 2026 год по месяцам Двунадесятые праздники 2026: что это и когда Переходящие праздники: как рассчитывается дата Пасхи Родительские субботы 2026 Как подготовиться к большим церковным праздникам FAQ — частые вопросы

Какие церковные праздники православные верующие отмечают в 2026 году? В этом календаре собраны главные даты года: Пасха и двунадесятые праздники, многодневные посты и дни особого поминовения усопших.

Большая часть 2026 года уже позади, но впереди остаются важные православные даты. В августе верующих ждут Успенский пост, Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы, а 28 ноября начнётся Рождественский пост. В церковном году выделяют 12 двунадесятых праздников, а также четыре многодневных поста. Отдельное место занимают дни особого поминовения усопших.

Главные православные праздники 2026: Пасха, Рождество, Троица

Какие православные праздники станут главными в 2026 году? Фото © Life.ru.

Пасху в 2026 году православные верующие отмечали 12 апреля. Светлое Христово Воскресение — главный праздник православного церковного года, который стоит выше двунадесятых праздников и не входит в их число.

Пасха (Светлое Христово Воскресение) в 2026 году пришлась на 12 апреля. В этот день Церковь празднует Воскресение Иисуса Христа. Рождество Христово православные верующие отметили 7 января. Праздник посвящён рождению Иисуса Христа от Девы Марии. После Рождества начинаются Святки. День Святой Троицы в 2026 году пришёлся на 31 мая. Это переходящий праздник, который отмечают на 50-й день после Пасхи. Он посвящён сошествию Святого Духа на апостолов.

Полный календарь церковных праздников на 2026 год по месяцам

Полный календарный список православных праздников на 2026 год. Инфографика © Life.ru.

Ниже собраны главные православные праздники, посты и дни особого поминовения усопших в 2026 году. Для месяцев и событий, которым посвящены отдельные материалы Life.ru, добавлены ссылки с подробной информацией.

· Январь: 7 января — Рождество Христово ; 14 января — Обрезание Господне; 18 января — Крещенский сочельник; 19 января — Крещение Господне (Богоявление).

· Февраль: 14 февраля — Вселенская родительская (мясопустная) суббота; 15 февраля — Сретение Господне; 23 февраля — начало Великого поста .

· Март: 7, 14 и 21 марта — родительские субботы 2-й, 3-й и 4-й седмиц Великого поста .

· Апрель : 5 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье); 7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы; 11 апреля — окончание Великого поста ; 12 апреля — Пасха; 21 апреля — Радоница.

· Май: 21 мая — Вознесение Господне; 30 мая — Троицкая родительская суббота; 31 мая — День Святой Троицы .

· Июль : 7 июля — Рождество Иоанна Предтечи; 12 июля — день апостолов Петра и Павла.

· Август : 14–27 августа — Успенский пост; 19 августа — Преображение Господне (Яблочный Спас); 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы.

· Сентябрь: 11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи; 21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы; 27 сентября — Воздвижение Креста Господня.

· Октябрь: 14 октября — Покров Пресвятой Богородицы.

· Ноябрь: 7 ноября — Димитриевская родительская суббота; 28 ноября — начало Рождественского (Филиппова) поста .

· Декабрь: 4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Двунадесятые праздники 2026: что это и когда

Что такое двунадесятые церковные праздники? Когда ждать их в 2026 году? Фото © Life.ru.

Двунадесятыми называют 12 важнейших православных праздников после Пасхи. Они посвящены ключевым событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы и делятся на Господские и Богородичные.

Господские праздники в 2026 году:

· Рождество Христово — 7 января;

· Крещение Господне (Богоявление) — 19 января;

· Сретение Господне — 15 февраля;

· Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) — 5 апреля;

· Вознесение Господне — 21 мая;

· День Святой Троицы (Пятидесятница) — 31 мая;

· Преображение Господне — 19 августа;

· Воздвижение Креста Господня — 27 сентября.

Богородичные праздники в 2026 году:

· Благовещение Пресвятой Богородицы — 7 апреля;

· Успение Пресвятой Богородицы — 28 августа;

· Рождество Пресвятой Богородицы — 21 сентября;

· Введение во храм Пресвятой Богородицы — 4 декабря.

Крещение Господне посвящено евангельскому событию Крещения Иисуса Христа Иоанном Предтечей в Иордане. Сретение Господне связано с принесением Младенца Христа в Иерусалимский храм. Вход Господень в Иерусалим вспоминает торжественное вступление Христа в город перед Его страданиями. Вознесение посвящено Вознесению Иисуса Христа, Преображение — явлению Его Божественной славы ученикам, а Воздвижение Креста Господня — почитанию Креста Христова.

Переходящие праздники: как рассчитывается дата Пасхи

Есть у церковных праздников фиксированные даты. А есть переходящие. Как их рассчитать? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Mulder

Часть православных праздников не имеет постоянной даты: их положение в календаре зависит от Пасхи. Для определения даты православной Пасхи используется пасхалия, учитывающая солнечный и лунный календарные циклы.

В 2026 году Пасха пришлась на 12 апреля. Поэтому Вход Господень в Иерусалим отмечали за неделю до неё, 5 апреля, Вознесение Господне — на 40-й день после Пасхи, 21 мая, а День Святой Троицы — на 50-й день, 31 мая.

Родительские субботы 2026

Когда в 2026 году будут Родительские субботы, дни поминовения усопших? Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Родительские субботы — особые дни церковного поминовения усопших. Помимо них, важным днём поминовения является Радоница, которая в 2026 году пришлась на 21 апреля. Полный календарь таких дат собран в отдельном материале Life.ru «Родительские субботы 2026–2027» .

30 мая прошла Троицкая вселенская родительская суббота — день поминовения усопших накануне Троицы. Впереди в 2026 году остаётся Димитриевская родительская суббота, которая приходится на 7 ноября.

Как подготовиться к большим церковным праздникам

Подготовка к православному празднику связана прежде всего с духовной жизнью. Верующие по возможности участвуют в богослужениях, молятся, готовятся к исповеди и Причастию. Некоторые большие праздники предваряют многодневные или однодневные посты, однако конкретная мера поста может зависеть от обстоятельств человека и обсуждаться со священником.

Праздничный день принято проводить без излишеств и конфликтов, уделяя время молитве, близким и добрым делам. Церковь также предостерегает от пьянства и других форм неумеренности.

FAQ — частые вопросы

Сколько многодневных постов в православном календаре 2026 года?

В православном календаре четыре многодневных поста: Великий, Петров, Успенский и Рождественский. Их продолжительность различается, а даты Великого и Петрова постов связаны с переходящим пасхальным циклом.

Какой праздник в православии главный — Пасха или Рождество?

Главным праздником православного церковного года считается Пасха — Светлое Христово Воскресение. Она занимает особое место в богослужебном календаре и стоит выше двунадесятых праздников.

Сколько родительских суббот (родительских дней) в 2026 году?

В календаре 2026 года есть несколько родительских суббот, посвящённых особому поминовению усопших. Кроме них, 21 апреля отмечалась Радоница — особый день поминовения, который приходится на вторник. Полный список дат приведён в отдельном календаре родительских суббот и дней поминовения Life.ru.

Как рассчитывается дата Пасхи?

Дата православной Пасхи определяется по пасхалии — календарной системе, учитывающей солнечные и лунные циклы. От даты Пасхи рассчитываются и другие переходящие праздники церковного года, в том числе Вход Господень в Иерусалим, Вознесение и Троица.

Когда начинается Рождественский пост в 2026 году?