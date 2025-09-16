Рождество Богородицы 2025: Когда и как молиться, чтобы Дева Мария точно услышала Оглавление Когда отмечают Рождество Богородицы в 2025 году История и значение праздника Рождество Богородицы Традиции праздника Рождества Богородицы Приметы на праздник Рождества Богородицы Иконография Рождества Богородицы Храм и монастырь Рождества Богородицы Тропарь Рождества Богородицы Что можно и что нельзя делать в день Рождества Богородицы Рождество Пресвятой Богородицы 2025: что за праздник и какого числа его отмечают православные верующие? Какие молитвы читать? Что нельзя делать в Рождество Пресвятой Богородицы? Об истории и традициях читайте подробнее в материале Life.ru. 16 сентября, 16:30 Рождество Богородицы 2025: какого числа, какое расписание в храмах, какие читать молитвы? Обложка © РИА «Новости» / Сергей Пятаков

Рождество Богородицы — один из самых важных православных праздников в году. В православной традиции его почитают как двунадесятый. Что это значит? Всё просто. Самый главный в христианстве праздник — это Пасха. И после неё ещё есть 12 главных праздничных дат. Это и есть двунадесятые. Рождество Пресвятой Богородицы является праздником, равноценным Рождеству Христову.

Когда отмечают Рождество Богородицы в 2025 году

Какого числа Рождество Богородицы в 2025 году? Это первый в церковном году праздник. Фото © АГН «Москва» / Софья Сандурская

Церковный год начинается 1 сентября. И проходит по юлианскому календарю. А он расходится с григорианским, ежедневным светским календарём, на 13 дней. Поэтому новый церковный год в 2025 году начался 14 сентября. И первый в году двунадесятый праздник — это как раз Рождество Богородицы. Оно состоится 21 сентября 2025 года. По православному календарю это будет 8 сентября 7534 года от сотворения мира.

История и значение праздника Рождество Богородицы

Рождество Богородицы — святой и великий праздник. Когда Церковь установила празднование? Фото © pravoslavie

Рождество Богородицы — это день, когда православная Церковь отмечает рождение Богоматери, Марии. По библейским данным, появление Марии на свет было несколько раз предсказано в Ветхом Завете. Лестница Иакова, мост между небом и землёй, можно расценивать как такое предсказание. Одно из пророчеств Иезекииля тоже предсказывало Рождество Пресвятой Богородицы, а именно — видение о затворённых вратах храма, которые символизировали непорочность Марии. Некоторые находят намёки о Рождестве Богородицы в Книге притчей Соломоновых, в девятой главе, где рассказывается о том, как «Премудрость построила себе дом».

Сама история рождения Богоматери тоже пронизана чудом. Будущая матушка Иисуса Христа родилась в семье праведных Иоакима и Анны. У них до старости не было детей, и однажды на основании бездетности первосвященник отказался принимать жертву Богу от Иоакима. Тогда праведник расстроился и удалился молиться в пустыню. Анна тоже молилась, пока дома не было мужа. Их обоих посетило видение ангела, и он сказал: «Господь внял молитве твоей, ты зачнёшь и родишь, и о потомстве твоём будут говорить во всём мире». Правда, эта история дошла до нас из апокрифической литературы, текста II века нашей эры, который называют «Протоевангелием Иакова». В Новом Завете сведения о Деве Марии скудны. Но на основе «Иаковлевой повести» Русская православная церковь совершает службу Рождества Богородицы.

Традиции праздника Рождества Богородицы

Какие традиции есть у праздника Рождества Богородицы? Какая служба совершается в храмах? Фото © Wikipedia

В старину как крестьяне, так и дворяне жили по юлианскому календарю. До Петра I год начинался 1 сентября. А Рождество Богородицы было праздником, который следовал сразу после начала года. В народной традиции празднование ассоциировалось с моментом сбора урожая. Поэтому было принято за обильный урожай благодарить Богоматерь. А ещё наши предки на этот праздник ходили в храм. Там совершалась специальная служба Рождества Богородицы, причём начиналась она со всенощной. То есть прихожане и священники всю ночь молились в храме перед тем, как праздник начнётся.

Приметы на праздник Рождества Богородицы

Наши предки ассоциировали с праздником Рождества Богородицы важный момент сельскохозяйственного цикла. Это сбор урожая и «закатка» запасов на зиму. Старались предугадать, какой будет зима потому, что именно от её суровости зависело, насколько трудно будет выжить до следующего урожая. Вот какие приметы на Рождество Богородицы были в ходу. Если на Рождество Пресвятой Богородицы день ясный, осень будет сухой.

Если на праздник Рождества Богородицы появляется туман утром, то с сентября по ноябрь быть дождям.

Если роса утром на праздник высокая, то зимой будет мало снега.

На Рождество Девы Марии ранний листопад — холода наступят рано.

Иконография Рождества Богородицы

Иконы праздника наверняка будут в Храме Рождества Богородицы. Таких в Москве несколько. Фото © azbyka

Иконы на Рождество Богородицы обычно изображают непосредственный момент родов, когда Анна, бабушка Иисуса Христа, в красном саване лежит на ложе между двух башен и, судя по всему, рожает дочь Марию. На образе можно наблюдать и других женщин, которые ухаживают за новорождённым. Так Рождество Пресвятой Богородицы писали псковские мастера, так изображал его и Джотто. Не стоит путать икону с другими сюжетами, где присутствует святая Анна. Икона, на которой изображены объятия бабушки и дедушки Иисуса, — это образа праздника Зачатия Пресвятой Богородицы.

Храм и монастырь Рождества Богородицы

Храмов Рождества Богородицы в Москве довольно много. Монастырь Рождества Богородицы в городе тоже есть. Фото © hramnaholmah

В Москве есть несколько храмов Рождества Богородицы. Наиболее известный — Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском. Он выполнен в архитектурной традиции «нарышкинского барокко». Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове отличается своей строгой старорусской архитектурой. А в центре, рядом с Остоженкой, находится целый Собор Рождества Пресвятой Богородицы, он весь из белого камня, а его купола блестят сусальным золотом. А на улице Рождественка есть Богородице-Рождественский ставропигиальный женский монастырь. Это и есть монастырь Рождества Богородицы.

Тропарь Рождества Богородицы

На службах в храмах во время больших праздников принято читать специальные богослужебные тексты, посвящённые событию. Начиная от всенощной службы и заканчивая временем после праздника, принято читать специальные паремидии, то есть богослужебные тексты, посвящённые празднику. Покажем вам Тропарь Рождества Богородицы.

«Рождество Твое,́ Богородице Дево, радость возвести всей вселенней: из Тебе бо возсия Солнце Правды, Христос Бог наш, и, разрушив клятву, даде благословение, и, упразднив смерть, дарова нам живот вечный»

Что можно и что нельзя делать в день Рождества Богородицы

Расписание Рождества Богородицы — когда в этот день идти в храм, а когда отправиться домой. Фото © Freepik

Рождество Богородицы — чётко регламентированный православный праздник. Учитывая его статус наравне с Рождеством Христовым, можно не сомневаться: на такой большой праздник работать точно запрещено. Это касается тяжёлого ручного труда, земледелия, рукоделия и уборки. Также строго запрещены ссоры и плохое настроение. Отказывать в помощи бедноте тоже нельзя. Нельзя пить алкоголь и устраивать шумные гулянья. Зато на Рождество Богородицы можно и нужно сходить в храм, много молиться, умываться и печь овсяный хлеб.

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы — это важный день не только для Церкви и православных верующих. Это важный день для всей нашей культуры. Этот христианский праздник показывает человеческую природу Иисуса Христа через простую и трогательную историю его бабушки и дедушки. А в этом материале Life.ru вы можете посмотреть, как делать не надо.

