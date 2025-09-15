Почему в сентябре нельзя выбрасывать хлеб: Главные народные праздники объясняют этот грех Оглавление Сентябрь в народном календаре Священное значение хлеба: почему нельзя выбрасывать хлеб в сентябре Народный календарь сентября: основные даты, обычаи и приметы 16 сентября — Домна Доброродная 17 сентября — Неопалимая Купина 19 сентября — Михайлово чудо 21 сентября — Рождество Богородицы (Осенины) 27 сентября — Воздвижение Креста Господня 30 сентября — Вера, Надежда, Любовь Сентябрьские поверья напоминают: хлеб не просто еда, а символ достатка и уважения к земле. Почему нельзя выбрасывать даже сухие корки и какие приметы с этим связаны — разбираемся в традициях, которые до сих пор несут мудрость предков. 15 сентября, 15:00 Почему на Руси так бережно обращались с хлебом именно в ентябре. Обложка © «Шедеврум»

Хлеб в народной культуре всегда считался особым даром, символом сытости и благополучия. С ним связывали не только повседневный достаток, но и уважение к труду, земле и человеку. Осенью, когда начинается уборка урожая, к хлебу относились особенно бережно: сентябрьские приметы учили не бросать даже крошек, ведь каждая зернинка — плод долгой работы и щедрости природы. Считалось, что, выбрасывая хлеб, человек «разбрасывает» счастье и может накликать на дом бедность и нужду.

Сентябрь в народном календаре

Каким был сентябрь на Руси и за что его почитали? Фото © Wikipedia / Григорий Григорьевич Мясоедов

Сентябрь — переход от лета к осени, время сбора урожая и подготовки к зиме. В народе месяц называли хмурень, листопадник или вересень (от слова вереск, поскольку в сентябре часто выпадает первый иней). Считается, что именно в сентябре завершаются основные полевые работы: убран урожай зерновых, собраны овощи, сделаны заготовки на зиму. Недаром говорили: «Сентябрь красное лето провожает, осень золотую встречает». Природа меняется на глазах: дни становятся короче и прохладнее, птицы готовятся к отлёту. Наши предки пристально наблюдали за этими изменениями и подмечали приметы, стараясь угадать, какими будут осень и приближающаяся зима.

В сентябре на Руси завершался земледельческий год и начинался новый цикл. По старому стилю церковное новолетие приходилось на 1 (14) сентября. Поэтому многие народные праздники этого месяца символизируют итог и обновление: благодарность за собранный урожай, переход от тёплого времени к холодному и надежду на благополучие в новом году. Народный календарь тесно переплетён с православными праздниками — дни памяти святых обрели в народе особые названия и обряды, понятные крестьянам.

Священное значение хлеба: почему нельзя выбрасывать хлеб в сентябре

В народе хлеб считался даром Божьим и символом достатка; выбросить хлеб — накликать беду. Фото © Freepik

Особое место в осенних поверьях занимает уважительное отношение к хлебу — главному дару нового урожая. Хлеб испокон веков почитался как священный продукт, символ жизни и благополучия. После жатвы, когда в доме появлялась мука из свежего зерна, каждая краюха ценилась на вес золота. В народе говорили, что выбросить даже кусочек хлеба — проявить неуважение к труду земледельцев и к самой природе. С таким поступком связывали череду несчастий: можно накликать на себя бедность или потерю удачи. Строгий запрет на выбрасывание хлеба существовал у многих народов — считалось, что так можно навлечь гнев высших сил, что обернётся неурожаем и голодом.

В народе хлеб считался даром Божьим и символом достатка; выбросить хлеб — накликать беду. В сентябре, по окончании уборки хлебов, это поверье приобретало особый смысл. Завершая жатву, крестьяне уделяли внимание каждой мелочи: ни один колосок не должен пропасть. Последний сноп торжественно увозили с поля, а оставшиеся зёрна и хлебные крошки следовало отдать птицам или скоту, но не бросать в мусор. Например, в день Анны Пророчицы и Саввы Скирдника хозяйки тщательно собирали крошки со стола и скармливали домашним птицам, веря, что за бережливость Господь воздаст сторицей.

На Семёнов день (14 сентября) также действовало правило: остатки еды не выбрасывать, чтобы не «вымести» из дома достаток. По церковным канонам хлеб воплощает тело Христово, поэтому в великий праздник Рождества Богородицы (21 сентября) его запрещалось резать ножом, лишь ломать руками, бережно собирая крошки и отдавая птицам. Считалось, что небрежное обращение с хлебом оскорбляет и Бога, и людей. Например, в народе предупреждали: выброшенные хлебные крошки могут обернуться ссорами и нехваткой достатка в семье.

Почему у славян выбрасывать хлеб в сентябре — грех. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Antonio Gravante

Таким образом, запрет выбрасывать хлеб осенью связан и с духовными, и с практическими причинами. С одной стороны, это уважение к святыне и благодарность за урожай, с другой — вековая хозяйственная мудрость: ценить каждую кроху впрок. «Не выбрасывать хлеб — значит, ценить урожай и жить бережливо», — говорили наши предки. Эта заповедь передавалась из поколения в поколение и помогала сохранить достаток в доме.

Народный календарь сентября: основные даты, обычаи и приметы

Какие главные народные праздники в сентября 2025. Фото © tretyakov

Каждый день сентября наши предки отмечали какой-нибудь небольшой праздник или осенний обряд, многие из которых совпадали с православными датами. Ниже мы расскажем про самые интересные и важные народные праздники, приведём краткое описание, что принято делать в тот или иной день и чего следует избегать, а также вспомним, с какими природными или духовными явлениями связаны эти традиции.

16 сентября — Домна Доброродная

16 сентября — Домна Доброродная: смысл и традиции праздника. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Hanna Alandi

В этот народный праздник было принято наводить порядок в хозяйстве перед осенью. Собирали всю «рухлядь», то есть старые и ненужные вещи, и вывешивали их на забор. Считалось, что так отгоняют от дома нечистую силу: зло, увидев тряпьё, решит, будто в доме и так беспорядок, и не станет вредить. Утренний туман 16 сентября предвещал ясный, солнечный денёк. На Домну нежелательно было заниматься рукоделием. Поговаривали, что вышивка или прядение в этот день «добра не родит», то есть результат труда окажется плохим.

17 сентября — Неопалимая Купина

17 сентября — Неопалимая Купина: смысл и традиции церковного праздника. Фото © azbyka

В Церкви 17 сентября чтут икону Божьей Матери «Неопалимая Купина», покровительницу от пожаров. На Руси к середине сентября дозревал лук, и по традиции 17-го числа начинали массово копать луковицы. Этот день так и прозвали — Луков день. Примечали: если у лука тонкая и нежная шелуха, то зимы суровой не ждут; а если шелуха толстая и крепкая, то морозы будут лютыми. На Неопалимую Купину 17 сентября запрещалось жечь костры на открытом месте — уважали огонь и опасались пожара. Зато в баню в этот день ходили охотно: считалось, банный пар смоет хвори и защитит от огненной беды.

19 сентября — Михайлово чудо

19 сентября — Михайлово чудо: смысл и традиции церковного праздника. Фото © pravoslavie

Церковь вспоминает чудо архангела Михаила в Хонех — Михайлов день, когда архангел защитил храм от разрушения водами. В народе архистратига Михаила почитали как целителя и защитника. 19 сентября шли в церковь молиться об исцелении больных и окропляли дом святой водой. Если утро выдавалось холодным и на траве появлялся иней, ожидали, что зима будет снежной. На Михайлово чудо, 19 сентября, нельзя было затевать ссор в семье. Верили, что архангел наблюдает за каждым домом и в рассоренном доме добра не будет. Также избегали тяжёлой работы — этот день стремились посвятить молитве, а не хозяйству.

21 сентября — Рождество Богородицы (Осенины)

21 сентября — Рождество Богородицы (Осенины): смысл и традиции церковного праздника, что нельзя делать. Фото © Wikipedia / Илларион Михайлович Прянишников

Один из двунадесятых церковных праздников — Рождество Пресвятой Богородицы, в народе также известный как Осенины, то есть день, когда осень окончательно вступает в свои права. С этого дня на Руси начинались осенние сельские праздники урожая, которые могли длиться целую неделю. 21 сентября старались не работать по дому, а «забыть об уборке и пойти в гости». Принято было собираться семьями за праздничным столом, особенно чествуя молодых жён и невесток. Бездетные супруги молились Богородице о даровании детей. Помощь нуждающимся считалась на Осенины священным долгом. Поэтому в праздник 21 сентября предки щедро угощали нищих, раздавали лишнюю тёплую одежду, чтобы в доме всегда был достаток. По древнему обычаю 21 сентября угощали овсяным хлебом и родных, и домашний скот — благодарили землю за урожай овса. Также было принято сжигать старую обувь и одежду, чтобы болезни и хвори сгорели и не перешли на новый год.

27 сентября — Воздвижение Креста Господня

27 сентября — Воздвижение Креста Господня: смысл и традиции церковного праздника, что нельзя делать. Фото © azbyka

Большой церковный праздник в честь Воздвижения Креста (по старому стилю 14 сентября, по новому отмечается 27-го) также в народе называют Воздвижение. По обычаям этот день проводили тихо и благоговейно. Верующие строго постились, избегая мясной и молочной пищи. Существовало поверье, что «на Воздвижение осень землю двинет», то есть начинаются первые холодные росы и заморозки. Говорили, будто земля «запирается» на зиму, поэтому нельзя тревожить землю: ни пахать, ни копать — грех и плохая примета. Любые полевые работы могли привести к неурожаю в будущем сезоне.

Также 27 сентября, на Воздвижение, не ходили в лес. Верили, что змеи и гады уходят под землю и в этот день особенно опасны. Что змея на Воздвижение может встретившегося человека «утащить в нору». Двери домов и амбаров держали закрытыми, чтобы змея не заползла в жильё. Домашних животных не выпускали на улицу, опасаясь, что взбешённые змеи или другие звери могут им навредить. Никаких шумных застолий 27 сентября, на праздник, тоже не справляли — день Воздвижения Креста Господня считался скорбным и сосредоточенным на молитве. По приметам на Воздвижение судили о весне: если перелётные гуси летят высоко — весной будет большое половодье, а летят низко — воды не прибудет много.

30 сентября — Вера, Надежда, Любовь

Вера, Надежда, Любовь: смысл и традиции церковного праздника, что нельзя делать. Фото © azbyka

В этот день Православная церковь чтит память святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. На Руси 30 сентября отмечали Всесветные (Вселенские) бабьи именины — праздник всех девочек, девушек и женщин. По преданию, святая София после казни своих дочерей три дня оплакивала их и скончалась от горя, поэтому день считают ещё и днём материнской любви и скорби.

В народе было принято, чтобы женщины «наплакались вволю» 30 сентября, — верили, что кто в этот день хорошо выплачет горе, тот весь следующий год слёз лить не будет. Однако жаловаться на судьбу вслух и проклинать долю было нельзя, иначе можно навлечь на себя новые беды. Домашние хлопоты старались тоже в день Веры, Надежды и Любови отложить: бабьи именины женщины проводили в отдыхе и общении. Родные угощали именинниц сладостями и выпечкой, делали подарки даже просто знакомым, чтобы в их жизни всегда были счастье, любовь и надежда. На стол готовили очень много блюд — «чтобы хватило и семье, и каждому гостю, и случайному прохожему».

Запрещено было играть свадьбы 30 сентября: считалось, что брак, заключённый в бабий праздник, трещину даст и счастья не будет. Мужчинам категорически нельзя обижать женщин. Кто обидит 30 сентября, в праздник, тому самому вскоре большая беда в дом постучится. Женщинам же не следовало ссориться с роднёй и браться за острые инструменты или рукоделие, «чтобы не ранить душу и тело».

Вот и получается, что у наших предков народные праздники сентября представляли собой удивительный сплав сельскохозяйственных традиций, наблюдений за природой и православных верований. В каждом важном дне был свой смысл и урок: трудолюбие и бережливость, почитание семьи и земли, уважение к хлебу как источнику жизни. Выполняя обряды и соблюдая запреты, наши предки выражали благодарность за собранные осенние дары и надеялись заручиться поддержкой высших сил в долгую зиму.

