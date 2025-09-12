530 ароматов в одной квартире: Life.ru узнал, как живёт девушка с самой большой коллекцией духов в России Оглавление Ароматы вместо украшений Коллекция, которая не умещается в квартире Как сохранить аромат на годы Как выбрать «свой» запах Блогер Алёна Аверченкова превратила увлечение ароматами в дело жизни: за шесть лет она собрала коллекцию из более чем пятисот флаконов. 12 сентября, 15:05 Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dirtyserpent

В квартире Алёны Аверченковой флаконы стоят рядами, занимают стеллажи и полки, напоминают маленький музей или приватный бутик. Здесь более 530 ароматов — и это число постоянно меняется. Девушка превратила свою страсть к ароматам в дело жизни: за шесть лет она собрала коллекцию из более чем пятисот флаконов, ведёт крупнейший телеграм-канал о духах и называет ароматы «неотъемлемой частью образа». Она не скрывает: если бы квартира была больше, коллекция давно приблизилась бы к тысяче экземпляров. Алёна рассказала Life.ru о том, что для неё аромат, как правильно подобрать «свой» аромат и «порче духов через три года».

Ароматы вместо украшений

Москвичке Алёне Аверченковой — 37 лет. Она парфюмерный блогер: ведёт крупнейший Telegram-канал про духи «Я вас не слышу!» и вот уже шесть лет собирает коллекцию из ароматов — сейчас в квартире девушки хранятся более 530 флаконов с духами.

Девушка называет аромат «неотъемлемой частью образа». Даже в повседневности она не позволяет себе выйти из дома без пары «пшиков». В её сумке почти всегда лежит два–три флакона: настроение может измениться в течение дня, и вместе с ним — аромат. «Я себя чувствую так, как будто в холодную погоду вышла без верхней одежды или без одного ботинка», — объясняет она.

Даже оставаясь дома, блогер выбирает для себя духи. Особенно важным становится вечер: когда рабочие задачи завершены, а телефон наконец молчит, Алёна заваривает чай, идёт в спальню и подбирает аромат для сна. «Выбираю духи перед тем, как идти в кровать, и делаю щедрое количество пшиков на ночь. Иногда на утро остаётся шлейф, часто не остаётся. Но это приятно потому, что в этот момент духи превращаются в эмоцию, с которой ты остаёшься наедине и тебя никто не трогает», — делится девушка.

Блогер отмечает, что очень чутко чувствует запахи, поэтому для неё неприятный запах способен перечеркнуть всё впечатление от человека. Сила восприятия ароматов делает её особенно требовательной. Даже на свидании, вспоминает Алёна, она ловила себя на мысли: главное, чтобы у мужчины было свежее дыхание. «Запахи — это что-то красивое, они для меня очень важны. И лучше пусть у тебя не будет никакого запаха, чем будет плохой», — подчёркивает героиня Life.ru.

Коллекция, которая не умещается в квартире

Сейчас в квартире Алёны хранится около 530 флаконов, но цифра постоянно меняется — девушка часто передаёт часть духов в салоны, где посетители могут ими пользоваться. Иначе коллекция просто не помещается. «Если бы у меня была квартира больше и я не избавлялась бы от каких-то духов, то их было бы, наверное, сейчас 800–900 ароматов», — признаётся она.

Собирать свою коллекцию Алёна начала всего шесть лет назад, хотя интерес к духам был и раньше. Девушка создала личный Telegram-канал, который со временем превратился в крупнейшее русскоязычное сообщество о парфюмерии. Тогда же на неё впервые обратил внимание известный бренд. «Тогда у меня было где-то 7–8 тысяч подписчиков, и я сошла с ума от радости. Мне написали и предложили выслать два аромата на обзор. Они до сих пор у меня стоят для памяти», — делится девушка.

Как сохранить аромат на годы

С парфюмерией связано множество мифов. Один из самых популярных — что духи портятся через три года. «Это неправда, иначе не существовало бы рынка винтажа. Он существует, и мы можем попробовать духи и 30-40-летней давности», — отмечает Алёна.

Героиня Life.ru рассказывает, что в её коллекции есть флаконы старше десяти лет. Главное правило хранения — избегать резких перепадов температуры и прямого света. Холодильник — не помощник, а враг. Подоконник — тоже. Лучшее место — прохладный угол квартиры без солнечных лучей. В её случае это коридор, где ароматы чувствуют себя «как дома».

Как выбрать «свой» запах

Для новичков парфюмерный мир кажется сплошным хаосом: всё пахнет одинаково. Но Алёна объясняет: дело в том, что большинство пробуют только масс-маркет и люкс. Эти сегменты ориентированы на массового покупателя, поэтому ароматы действительно похожи. Совет от блогера прост: отправляйтесь к нишевым маркам. Так же когда-то сделала она сама.

А главный критерий выбора, по её словам, один: если запах вызывает улыбку — это «ваш» аромат. Если приходится уговаривать себя и анализировать, значит, это не тот вариант. «Если отследить этот момент, вы неосознанно улыбаетесь от духов. Это точно повод сказать, что они подходят», — уверена Алена.

Увлечение Алёны не ограничивается коллекционированием. Для неё каждый флакон — это история. Она не любит сухие описания пирамид, предпочитая рассказывать, какой образ вдохновил аромат: женщина в утренних простынях или лучи солнца на коже.

Алёна признаётся, что для неё ароматы — это не просто увлечение, а неотъемлемая часть жизни: они задают настроение, помогают завершить день или встретить утро, становятся личной историей и способом выразить себя. Алёна уверена, что в парфюмерии главное — эмоции, а не рациональный расчёт. А ранее Life.ru рассказывал историю простой уборщицы из Сызрани, которая стала блогером, чьи посты лайкает даже Алла Пугачёва.