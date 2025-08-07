А вы задумывались, куда исчезают непроданные животные из зоомагазинов? Life.ru узнал горькую правду Несмотря на заявления зоомагазинов, что все животные обязательно находят дом, иногда их ждёт совсем иная, печальная судьба. Но в мире много неравнодушных людей. О героях, кто помогает зверушкам найти свой дом, рассказывает Life.ru. 7 августа, 04:00 Обложка © коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / TRIPLE_S, © Freepik / fxquadro

На первый взгляд зоомагазины и питомники — это уютное пространство, где будущие хозяева встречают своих пушистых, хвостатых и пернатых друзей. Но за витринами с мягким светом и забавными зверьками скрывается и другая, менее праздничная сторона — судьба тех, кто так и не нашёл свой дом. Life.ru связался с пятью известными зоомагазинами и питомниками, в которых уверяли — «Все животные всегда продаются». Однако мы нашли истории пернатых и хвостатых, которых от возможной смерти спасли волонтёры и просто неравнодушные люди. Возможно, такие случаи единичны, но они всё-таки есть.

История Ирины: щенок на грани смерти

Фото © из личного архива Ирины Владимировны

Ирина Владимировна, волонтёр из Москвы, случайно наткнулась на объявление на «Авито» — «Щенка усыпят, если никто не заберёт». Это было в 2016 году. Щенок сидел в клетке в белорусском отлове и ждал своей участи. «Совсем ещё маленький. Уши в разные стороны болтаются. Было написано, что он в отлове, и если через 3 дня его никто не возьмёт, то его усыпят. И ещё, что он очень подвижный и очень хочет жить. Прочитав это, я плакала», — рассказывает Ирина.

С помощью дальнобойщиков и поддержки мужа, которого сначала тоже пришлось уговаривать, Ирина организовала перевозку щенка в Москву. «Водитель дальнобоя открыл фуру, и там в клетке сидел наш «путешественник». Столько было радости у него, он визжал, облизывал нас, даже описался», — вспоминает Ирина.

Новые хозяева назвали его Дар — от слова «подарок». Сейчас Дару почти десять лет. Он взрослый, немного ленивый, но абсолютно счастливый пёс. Ирина также подтвердила — существуют зоомагазины, оставляющие себе животных, которых они не смогли продать. Она знает один зоомагазин, где живут шиншиллы и зайчики, которых не купили.

История Марии: спасение пернатых попугайчиков

Мария из Москвы спасла не одну жизнь! Фото © из личного архива Марии

Мария из Москвы — бьюти-блогер. С 2013 года её семья регулярно посещала зоомагазин «Папа Карло», находившийся недалеко от дома. Сначала за кормом и одеждой для их джек-рассела по имени Шерлок, затем — за покупками для эублефаров, ведь однажды они влюбились в крошечную ящерицу, которую впоследствии назвали Гусенькой. В 2023 году младший сын Марии заинтересовался попугаями — и походы в магазин стали ежедневными. Именно он первым узнал, что магазин собираются закрыть.

Мария спасала животных и раньше: щенков, кроликов, хаски. «Спасательница из меня так себе, но невозможно пройти мимо. Джек-рассел был найден на шоссе. Тогда мы пытались разыскать хозяина, на форуме выяснили, что это страшный человек. Пришлось «усыновлять» самим. Мою Беату мы забрали щенком, у людей, нашедших её с пробитой головой. Несколько лет назад мы вызволяли хаски у агрессивных соседей, где жестоко с собакой обращались… Я даже умудрилась найти брошенного кролика и притащить домой к родителям, где он прожил до самой старости долгую и счастливую жизнь», — рассказывает девушка.

«А что будет с животными?»

Мария спасала не только попугаев, но и крыс. Фото © из личного архива Марии

Когда стало известно о закрытии, Мария пришла лично. «Тогда я уже сама туда пришла и узнала, что всех животных распродают с небольшой скидкой», — вспоминает Мария. Выкупить всех животных? Почти невозможно. Но оставить их — ещё хуже. Особенно страшным оказался слух — прошли разговоры, что их выкупят по дешёвке змееводы.

Мария выкупила всех самцов волнистых попугаев для сына и написала пост в Telegram. На призыв откликнулись — в том числе и сообщество помощи крысам. Взрослых крыс забрали бесплатно, малышей Мария выкупила сама.

«Мне его продали за 13 000 рублей», — рассказывает Мария о появлении в доме сливоголовой самки попугая, которая угасала в одиночестве. Больше всего волнений было из-за какаду Марго. За неё просили 350 тысяч рублей. За день до закрытия — уже 250 тысяч. «По слухам её хотели отдать/продать то ли каким-нибудь заводчикам, то ли в питомник… В день закрытия я пришла с предложением: 150 тысяч рублей. Они взяли время на размышления, а 10 мая вернулись с положительным ответом», — вспоминает девушка.

Спасти — не значит оставить себе

Хотя Слива и Марго уже были спасены, оставить их себе семья не могла: у младшего сына аллергия. «Как бы мне ни хотелось поиграть с этими невероятными птичками, я понимала, что не смогу им полноценно обеспечить райскую жизнь и свободный полёт», — отмечает Мария.

Счастливый попугай Марго у новых хозяев. Видео © из личного архива Марии

Девушка заранее искала подходящих владельцев и нашла — опытную хозяйку, у которой Марго теперь живёт вместе со Сливой и двумя кореллами. Их «магазинные» имена остались при них, а характеры — только расцвели. «Глядя на видео, как Марго топает по квартире с куском арбуза в лапе, а Слива болтает с кореллами — я понимаю, что приняла самое верное решение», — делится девушка.

История Сливы и Марго продолжается в Telegram-канале «птичьей матери» Влады, который Мария сама уговорила её завести. Там теперь можно следить, как живут те, кого, возможно, никто не должен был бы спасти, если бы не одно сердце и немного решимости.

Спасённые Марией попугаи Марго и Слива. Фото © из личного архива Марии

Питомцы, которых не купили, никуда не исчезают. Они остаются. Остаются без дома, без внимания, без шанса. Но именно такие люди, как Ирина и Мария, возвращают им этот шанс. Они не просто выкупают животных. Они дарят им жизнь. В следующий раз, проходя мимо витрины с животными, подумайте: а что будет с теми, кто останется там навсегда? И можете ли именно вы им помочь.