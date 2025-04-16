«Я — няня для собак»: истории людей, которым доверяют ключи от квартиры, семейные тайны и любимых хвостиков Догситтеры рассказали Life.ru о том, как проходят их будни и почему они решили посвятить жизнь заботе о пушистиках. 16 апреля, 10:00 Кто такие догситтеры и почему это очень важная профессия в современном мире. Коллаж © Life.ru. Фото из личного архива героев

Догситтер — это няня для собаки, человек, который заботится о питомце, пока его хозяев нет дома. Это может быть как временное проживание у клиента, так и просто уход на несколько часов. У каждой собаки свои особенности: кто-то тревожный, кто-то болеет, кто-то — щенок и требует особого внимания. Догситтеры ухаживают за питомцем, выгуливают, кормят строго по рекомендациям ветеринара, играют, обеспечивают комфорт и ментальную нагрузку. Их главная цель — чтобы собака чувствовала себя спокойно и не страдала от одиночества. Часто догситтеров называют «вторыми мамами», потому что они действительно становятся настоящими друзьями для собак.

Профессия, о которой ещё десять лет назад почти никто не слышал, стала смыслом жизни для Рубена, Динары и Дили. У каждого — свой путь, но всех их объединяет одно — любовь к собакам, которая стала делом всей жизни.

Рубен Петросян: из руководителя фитнес-клуба — в няни для собак

Фото из личного архива Рубена Петросяна

Ещё недавно он занимался цифрами, продажами и отчётами, руководил большим фитнес-клубом и боялся собак. Сегодня Рубен Петросян не представляет своей жизни без четвероногих. Он гуляет с ними в минус тридцать, лечит, социализирует, учит командам и знает характер каждого своего подопечного. История Рубена — не просто рассказ о смене профессии, а настоящее признание в любви к четвероногим друзьям.

Страх перед собаками и долгожданный любимый питомец

Фото из личного архива Рубена Петросяна

В семье Рубена никогда не было собак. В качестве домашних животных мальчику разрешали заводить только черепах и попугайчиков. Всё потому, что большинство членов семьи считали собак опасными и непредсказуемыми животными. «Меня учили, что собака может укусить. Лучше обойти стороной», — вспоминает Рубен.

Страх надолго засел в сознании мальчика. Уже взрослым Рубен мог перейти на другую сторону улицы, если видел впереди человека с собакой. Особенно пугающими были бродячие животные — в таких ситуациях паника охватывала его с головой. «Когда я вырос, любовь к собакам у меня всегда была, но внутренний страх всё равно всегда присутствовал», — делится парень.

С возрастом, став более осознанным, Рубен подумал: а что, если попробовать хотя бы подготовиться к появлению щенка? Он начал читать книги о собаках, изучать породы, смотреть обучающие видео от кинологов. Целый год парень посвятил подготовке: ходил на собачьи площадки, знакомился с владельцами, расспрашивал о характере, привычках и особенностях ухода. «Примерно полгода я не мог определиться с породой. Начинал от мопса, французского бульдога, русского тоя. И так мы дошли до бигля и поняли, что бигль — это та порода, которую я хочу», — рассказывает Рубен Life.ru.

Судьбоносное решение он принял в мае 2020 года, в разгар пандемии. Именно тогда в его доме появился щенок бигля. С этого момента началась совершенно иная жизнь.

Первый опыт в дрессировке

Фото из личного архива Рубена Петросяна

Когда щенок появился в доме, Рубен сразу понял: с этим упрямцем придётся постараться. Как и все бигли, малыш был своенравным и настойчивым. Поэтому Рубен с самого начала установил строгие правила: он требовал от щенка больше, чем, возможно, было нужно, и даже не позволял щенку подходить к другим собакам без команды. «Это ведь не овчарка, овчарке скажешь «сидеть» — и она будет сидеть до конца дня. А бигля надо уговаривать, мотивировать, заинтересовывать», — объясняет парень.

Пока у малыша не было всех прививок, Рубен носил его по улице на руках — с первых дней знакомил пёсика с внешним миром, но на безопасной дистанции и без контактов с другими собаками. Парень каждую минуту хотел вложить в воспитание питомца, и со временем усилия дали плоды — щенок стал примером хороших манер во дворе. Люди останавливались на улице, удивлённо спрашивали, как удалось воспитать такого культурного бигля. Рубен делился советами, рассказывал о своем опыте — просто так, от души.

Смена профессии и первые пушистые клиенты

Фото из личного архива Рубена Петросяна

Ещё несколько лет назад Рубен строил карьеру в офисе. У него высшее экономическое образование, за плечами — 3,5 года в банке, а затем работа в фитнес-клубе, где он дослужился до руководителя. Первые просьбы посидеть с собакой поступили от друзей. Рубен согласился без раздумий, не за деньги — по дружбе, к тому же ему нравилось проводить время с животными. Он даже взял выходные «по семейным обстоятельствам». «Я работал тогда в фитнес-клубе. В какой-то момент, во время обычного разговора, меня впервые спросили, куда можно отдать собаку на передержку. Я предложил себя. Естественно, на работе настоящую причину отгула, что мне нужно просто три дня посидеть с собачками, я никому не сказал», — вспоминает парень.

Это был первый опыт Рубена в роли догситтера. Тогда он впервые задумался о том, чтобы сменить профессию. После этого случая парень начал в свободное от работы время выгуливать собак, а иногда и брать их на передержку. В 2021 году, после увольнения из фитнес-клуба, Рубен решил: пора попробовать. Он подавал заявки в гостиницы для животных, но получал отказы или сталкивался с неподходящими условиями. «В одной клинике предложили зарплату 17 тысяч. Я им честно сказал: «Ребята, у меня ипотека дороже», — рассказывает парень.

Фото из личного архива Рубена Петросяна

Однажды он нашёл зооцентр, в который его согласились взять на стажировку и обучение. В тот же день Рубен записался на онлайн-курсы кинологов. «В это же время я начал сильно продвигать себя: рассказал во всех аккаунтах, что занимаюсь передержкой и выгулом, чтобы финансово себя поддерживать», — делится Рубен.

Через полгода у него уже была очередь клиентов на месяцы вперёд. Парень получил диплом и стал работать в зооцентре с собаками — обучать, выгуливать, нянчить. Позже его пригласили в один из сервисов в роли экзаменатора — он сам начал аттестовывать начинающих догситтеров.

«Догситтер — не просто няня»

Фото из личного архива Рубена Петросяна

Рубен объясняет: некоторые животные боятся одиночества, кто-то болеет, кому-то нужен уход. Иногда его просят жить в квартире клиента, чтобы пёс не чувствовал тревогу. Иногда — просто выгуливать дважды в сутки. «Мы не просто сидим с собакой. Мы — друзья этих собак», — говорит Рубен.

Особый уровень доверия — это когда хозяева оставляют ему ключи от квартиры. В его практике таких клиентов много. Иногда ключи лежат у него по несколько лет. Люди выбирают его, потому что он готов встретиться лично, поговорить, показать, как он взаимодействует со своей собакой. «Одна хозяйка прямо сказала: «Здоровье моей собаки важнее, чем квартира. Деньги — наживное, а собака одна», — вспоминает парень.

В других случаях всё начинается с прогулки в парке. «Я сказал — гуляю со своей собакой в это время, приходите. Она пришла. Погуляли вместе. Через неделю оставила ключи», — рассказывает Рубен. Бывает, что клиент видит его на улице — и уже тогда чувствует, что может доверить ему самое ценное.

Фото из личного архива Рубена Петросяна

Работа с животными — это всегда риск. Однажды Рубен гулял с крупным дворнягой по кличке Фокс. Вечером, зимой, в почти пустом парке. Фокс агрессивно реагировал на других кобелей, поэтому парень водил его только в места, где нет других собак. Однако издалека Фокса заметил другой пёс, стаффорд Джон, который тоже не был дружелюбен к другим собакам, и сорвался на них. Завязалась драка. Рубен пытался разнять собак, но они повалили его. «Если бы я был один, не справился бы. Только когда подошёл второй хозяин, удалось их разнять», — вспоминает Рубен.

В другой раз на прогулке в лесу вырвалась из ошейника хаски, испугавшись питбайков. «Она бежала, не оборачиваясь. Я бежал за ней. Потом сел на землю, звал её ласково «милочка», «заячка». В итоге она сама подошла, упала на бочок, и я надел поводок и пообещал больше никогда не снимать страховочный», — рассказывает парень. Тогда он понял: даже одна мелочь может стать критичной, особенно если это не твоя, а чужая собака.

Кому можно доверить собаку?

Фото из личного архива Рубена Петросяна

Догситтер советует всем владельцам быть разборчивыми. Самое важное — смотреть не на анкету, а на собаку догситтера. Есть ли она вообще? Как он с ней взаимодействует? Участвует ли в дрессировках? Ведь одно дело — сказать «у меня в детстве была собака», и совсем другое — понимать, что делать, если она, скажем, пугается уборочной машины или кидается на других кобелей. «Если человек ни разу не держал в руках большую собаку, а его опыт — выгулянный чихуахуа у бывшего парня, это не опыт. Это случайность», — говорит он.

Второй важный критерий — условия проживания. У Рубена собаки спят в кровати, а не сидят в клетке. «Да, у меня бывает по пять собак в доме, и все спят на кровати. Жена с этим смирилась. Главное — чтобы им было комфортно», — смеётся он. Рубен не устаёт повторять: обращайте внимание на профессию. Если догситтер учится на кинолога или ветеринара — это большой плюс. А вот «просто люблю собак» — уже не прокатит. Он рекомендует не стесняться задавать вопросы, просить показать, где и как будет жить собака, как часто её будут выгуливать. И, конечно, слушать свою собаку. «Собаки чувствуют людей. Если ваша нервничает при встрече — задумайтесь».

От социолога до догситтера: как Динара Сабитова нашла своё призвание среди пушистых друзей

Фото из личного архива Динары Сабитовой

Когда Динара Сабитова оканчивала магистратуру по социологии в одном из престижных вузов Москвы, вряд ли она могла представить, что в ближайшем будущем будет жить по чужим адресам, спать в чужих кроватях — и всё ради чужих пушистиков. Сегодня она — популярный догситтер и блогер, к которому выстраивается очередь на месяцы вперёд. Её будни проходят среди мисок с кормом, утренних прогулок и сторис с мохнатыми мордочками. В прошлом — СММ-специалист, администратор салона, рукодельница, создававшая свечи и браслеты, — Динара нашла себя в том, что раньше казалось лишь хобби. Теперь её жизнь — это лай, хвостики и любовь к тем, кто не умеет говорить, но умеет чувствовать.

Как всё начиналось

Фото из личного архива Динары Сабитовой

Когда в 2022 году Динара окончила магистратуру в одном из известных московских вузов, она не могла представить, что её жизнь будет связана не с социологией, а с собаками. Изначально Динара искала работу по специальности, но сталкивалась с трудностями на рынке труда. В то время подруга предложила попробовать себя в качестве догситтера — человека, который занимается временным уходом за собаками, а также их выгулом и общим уходом. К тому же девушка очень любит собак — в детстве у неё был американский бульдог по кличке Бьюти. Динара настолько любила собачку, что сейчас у неё на руке есть татуировка с изображением бульдога в знак любви к собакам.

«Я очень любила собак, а в моём районе было много пушистиков. И я решила попробовать», — рассказывает Динара. Вскоре её жизнь поменялась. Работая как догситтер, она с каждым днём набирала популярность, а количество клиентов росло. «На данный момент у меня бронь на три месяца вперёд», — с улыбкой говорит девушка.

Со временем Динара начала активно делиться своим опытом в социальных сетях, публикуя фотографии и видео с любимыми питомцами. Этот контент привлекал внимание, и интерес к её услугам только увеличивался. «Люди начали видеть, как я общаюсь с животными, как я забочусь о них, и стали обращаться ко мне», — делится Динара.

Докситинг: новый взгляд на заботу о питомцах

Фото из личного архива Динары Сабитовой

Профессиональный догситтер — это не просто человек, который гуляет с собаками, но и тот, кто полностью погружается в их заботы. Динара живёт с питомцами своих клиентов, заботится о них, кормит, играет и устраивает прогулки. «Я называю это услугой «ночная няня», когда я остаюсь у клиентов с их собакой на ночь. Это нужно, если собака плохо реагирует на смену обстановки или переживает стресс», — объясняет она.

Работа требует высокой отдачи, ведь Динара практически не имеет выходных. «Я не могу себе позволить отдых, только отпуск. Но мне нравится то, чем я занимаюсь, и я получаю удовольствие от общения с животными», — признаётся она. Динара объясняет, когда владельцы собак уезжают в командировку или отпуск, они часто не доверяют своих питомцев родственникам, так как те могут кормить их неправильным кормом или делать другие ошибки в уходе. Поэтому многие предпочитают оставлять своих питомцев у профессионала — догситтера.

«Мои клиенты — это удивительные люди»: Пушистики и их хозяева

Фото из личного архива Динары Сабитовой

Одним из важнейших аспектов работы догситтера является доверие. «Мои клиенты — это удивительные люди, которые понимают, что я люблю животных и готова предоставить им лучший уход. Я общаюсь с каждым, кто обращается ко мне, и стараюсь понять, что для их питомца будет наиболее комфортно», — рассказывает Динара. Её подход уже оценили многие владельцы собак, а постоянных клиентов хватает на несколько месяцев вперёд. Один из ярких эпизодов — это случай, когда Динара помогала собачке, которая съела какашку другой собачки на улице, девушка залезла к ней в пасть, чтобы вытащить, но пушистик прокусила ей палец до кости. «Собаки бывают непредсказуемыми, но, когда ты их любишь, готов на всё», — говорит она.

Диля Нейгум: от фасовщицы мотыля до владелицы зоогостиницы

Фото из личного архива Дили Нейгум

Когда в детстве делишь комнату не только с братом, но и с попугаем Жако, морской свинкой и ротвейлером, есть шанс не стать офисным клерком. Именно так случилось с Дилей Нейгум. Из девочки, которая фасовала корм для рыб и торговала игрушками с кошачьей мятой, она выросла в одного из уважаемых и грамотных кинологов Санкт-Петербурга, владелицу сервиса для собак и их хозяев, который включает в себя зоогостиницу, выгульщиков, догситтеров, зоонянь, грумеров, кинологов. А всё началось с мамы, которая работала в магазине для животных.

Детство в окружении животных

Фото из личного архива Дили Нейгум

Диля родилась в Ульяновске. С детства её окружали те, кто мяукает, гавкает, щебечет или просто шуршит. Мама работала в зоомагазине и часто приносила домой животных на карантин. Так у Дили появились крысы Чип и Гайка, коты и даже какаду. «Матушка животных приносила, потому что у них не было условий для карантина. Мы с братом ухаживали, лечили, кормили. Это было в порядке вещей», — рассказывает Диля.

С 11 лет она начала работать в том же магазине: фасовала корм, мотыль, витамины. Позже — шила игрушки для кошек с секретным ингредиентом — кошачьей мятой. Они разлетались как горячие пирожки. «Я сшивала по 100 игрушек за час. Мне платили по 5 рублей. Так я получала 500 рублей. Для меня, школьницы, это были большие деньги. Я гордилась этим», — вспоминает она. Став подростком, Диля уже ездила с водителями по филиалам зоомагазинов — проверять чистоту, ценники, витрины. Летом работала кладовщиком. Параллельно учёба, лёгкая атлетика, театр, фото, РСМ. Всё — строго по расписанию. Времени на подростковый хаос не было. Были работа и чёткий план.

Переезд в Санкт-Петербург и первая неудача

Фото из личного архива Дили Нейгум

Повзрослев, Диля переехала в Петербург, чтобы поступить в университет. Поселилась с молодым человеком в Янино — а рядом, как оказалось, был кинологический центр МВД. «Я гуляла мимо и слышала, как собаки лают. Подошла и сказала: возьмите меня на работу, хоть говно убирать, лишь бы с собаками быть», — вспоминает она. В ответ — смех, отказы, подозрения, даже фраза: «Ты что, жениха себе тут ищешь?»

Всё изменилось, когда к ней подошла одна из сотрудниц центра и предложила попробовать себя в хендлинге — это когда собак показывают на выставках. «Я тогда вообще ничего не умела. Она говорит: хочешь, научу. Я сказала: давай», — рассказывает Диля.

Фото из личного архива Дили Нейгум

Обучение было бесплатным, но ценным: девушку не только ввели в мир немецких овчарок, но и поддержали, когда у неё в кармане было ноль рублей. Позже наставница предложила ей пойти на курсы грумеров — это стрижка и уход за собаками. «У меня не было ни денег, ни инструментов. Она сказала — узнай, сколько стоит, я всё оплачу. Будешь стричь и выставлять моих собак», — вспоминает Диля. Так наша героиня начала работать, сначала бесплатно, отрабатывая вложения, потом — за деньги.

«Первые заработки были как грумер. А потом меня начали звать другие питомники. Я стала ездить по России, по Европе — Финляндия, Эстония, выставки каждую неделю», — делится девушка. Со временем Диля освоила и кинологию: теперь она не просто ухаживала за собаками, а профессионально их тренировала. «Я просто хотела быть рядом с собаками. А в итоге нашла дело всей жизни», — рассказывает Диля.

От первых клиентов до собственной зоогостиницы

Фото из личного архива Дили Нейгум

История зоогостиницы началась с того, что Диля принимала собак у себя дома на передержку. Когда одновременно в доме оказалось больше десяти животных, Диля поняла, что просто домашними условиями уже не обойтись. За её плечами — ветеринарное образование и второе высшее, уже как биолога-кинолога. С каждым годом росли знания, опыт, и в какой-то момент стало ясно: пора открывать своё дело. «Их стало так много, что я поняла: нужно строить что-то серьёзное», — вспоминает она.

Тогда началось строительство отдельного дома для собак с проживанием зоонянянь в нём 24/7. И параллельно Диля стала набирать команду выгульщиков, догситтеров и зоонянь по всему Санкт-Петербургу и Ленобласти. «Мы начали с нескольких собак. Сейчас у нас не меньше 10 собак одновременно. В год через наш сервис проходит больше 5000 пушистиков», — говорит Диля. Зоогостиница выросла в масштабный сервис, включающий в себя всё: от груминга и прогулок до сопровождения в трудные моменты. Команда не только заботится о здоровье и комфорте питомцев, но и помогает справляться с тяжёлыми ситуациями. Но главное, по её словам, не количество, а отношение: «Мы не просто обслуживаем собак. Мы команда, которая знает, как грамотно взаимодействовать с разными собаками. Коллектив проходит ежемесячное обучение помимо первоначального курса, в котором 35 уроков. Нам доверяют не только собаки, но и их люди. Мы создаём мини-истории», — рассказывает девушка.

Фото из личного архива Дили Нейгум

Догситтер — это больше, чем просто временный опекун или няня. Это человек, который понимает повадки животных, умеет действовать в экстренных ситуациях и, главное, способен подарить собаке чувство безопасности, когда рядом нет хозяина. В мире, где ритм жизни не всегда позволяет заботиться о питомцах круглосуточно, такие люди становятся настоящими ангелами-хранителями. Истории Рубена, Динары и Дили — доказательство того, что «любовь к животным» — это не банальная фраза в анкете. Это путь, который требует решимости, самоотдачи и большого сердца.