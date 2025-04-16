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«Я — няня для собак»: истории людей, которым доверяют ключи от квартиры, семейные тайны и любимых хвостиков

Догситтеры рассказали Life.ru о том, как проходят их будни и почему они решили посвятить жизнь заботе о пушистиках.

16 апреля, 10:00
Кто такие догситтеры и почему это очень важная профессия в современном мире. Коллаж © Life.ru. Фото из личного архива героев

Кто такие догситтеры и почему это очень важная профессия в современном мире. Коллаж © Life.ru. Фото из личного архива героев

Догситтер — это няня для собаки, человек, который заботится о питомце, пока его хозяев нет дома. Это может быть как временное проживание у клиента, так и просто уход на несколько часов. У каждой собаки свои особенности: кто-то тревожный, кто-то болеет, кто-то — щенок и требует особого внимания. Догситтеры ухаживают за питомцем, выгуливают, кормят строго по рекомендациям ветеринара, играют, обеспечивают комфорт и ментальную нагрузку. Их главная цель — чтобы собака чувствовала себя спокойно и не страдала от одиночества. Часто догситтеров называют «вторыми мамами», потому что они действительно становятся настоящими друзьями для собак.

Профессия, о которой ещё десять лет назад почти никто не слышал, стала смыслом жизни для Рубена, Динары и Дили. У каждого — свой путь, но всех их объединяет одно — любовь к собакам, которая стала делом всей жизни.

Рубен Петросян: из руководителя фитнес-клуба — в няни для собак

Фото из личного архива Рубена Петросяна

Фото из личного архива Рубена Петросяна

Ещё недавно он занимался цифрами, продажами и отчётами, руководил большим фитнес-клубом и боялся собак. Сегодня Рубен Петросян не представляет своей жизни без четвероногих. Он гуляет с ними в минус тридцать, лечит, социализирует, учит командам и знает характер каждого своего подопечного. История Рубена — не просто рассказ о смене профессии, а настоящее признание в любви к четвероногим друзьям.

Страх перед собаками и долгожданный любимый питомец

Фото из личного архива Рубена Петросяна

Фото из личного архива Рубена Петросяна

В семье Рубена никогда не было собак. В качестве домашних животных мальчику разрешали заводить только черепах и попугайчиков. Всё потому, что большинство членов семьи считали собак опасными и непредсказуемыми животными. «Меня учили, что собака может укусить. Лучше обойти стороной», — вспоминает Рубен.

Страх надолго засел в сознании мальчика. Уже взрослым Рубен мог перейти на другую сторону улицы, если видел впереди человека с собакой. Особенно пугающими были бродячие животные — в таких ситуациях паника охватывала его с головой. «Когда я вырос, любовь к собакам у меня всегда была, но внутренний страх всё равно всегда присутствовал», — делится парень.

С возрастом, став более осознанным, Рубен подумал: а что, если попробовать хотя бы подготовиться к появлению щенка? Он начал читать книги о собаках, изучать породы, смотреть обучающие видео от кинологов. Целый год парень посвятил подготовке: ходил на собачьи площадки, знакомился с владельцами, расспрашивал о характере, привычках и особенностях ухода. «Примерно полгода я не мог определиться с породой. Начинал от мопса, французского бульдога, русского тоя. И так мы дошли до бигля и поняли, что бигль это та порода, которую я хочу», — рассказывает Рубен Life.ru.

Судьбоносное решение он принял в мае 2020 года, в разгар пандемии. Именно тогда в его доме появился щенок бигля. С этого момента началась совершенно иная жизнь.

Первый опыт в дрессировке

Фото из личного архива Рубена Петросяна

Фото из личного архива Рубена Петросяна

Когда щенок появился в доме, Рубен сразу понял: с этим упрямцем придётся постараться. Как и все бигли, малыш был своенравным и настойчивым. Поэтому Рубен с самого начала установил строгие правила: он требовал от щенка больше, чем, возможно, было нужно, и даже не позволял щенку подходить к другим собакам без команды. «Это ведь не овчарка, овчарке скажешь «сидеть»и она будет сидеть до конца дня. А бигля надо уговаривать, мотивировать, заинтересовывать», — объясняет парень.

Пока у малыша не было всех прививок, Рубен носил его по улице на руках — с первых дней знакомил пёсика с внешним миром, но на безопасной дистанции и без контактов с другими собаками. Парень каждую минуту хотел вложить в воспитание питомца, и со временем усилия дали плоды — щенок стал примером хороших манер во дворе. Люди останавливались на улице, удивлённо спрашивали, как удалось воспитать такого культурного бигля. Рубен делился советами, рассказывал о своем опыте — просто так, от души.

Смена профессии и первые пушистые клиенты

Фото из личного архива Рубена Петросяна

Фото из личного архива Рубена Петросяна

Ещё несколько лет назад Рубен строил карьеру в офисе. У него высшее экономическое образование, за плечами — 3,5 года в банке, а затем работа в фитнес-клубе, где он дослужился до руководителя. Первые просьбы посидеть с собакой поступили от друзей. Рубен согласился без раздумий, не за деньги — по дружбе, к тому же ему нравилось проводить время с животными. Он даже взял выходные «по семейным обстоятельствам». «Я работал тогда в фитнес-клубе. В какой-то момент, во время обычного разговора, меня впервые спросили, куда можно отдать собаку на передержку. Я предложил себя. Естественно, на работе настоящую причину отгула, что мне нужно просто три дня посидеть с собачками, я никому не сказал», — вспоминает парень.

Это был первый опыт Рубена в роли догситтера. Тогда он впервые задумался о том, чтобы сменить профессию. После этого случая парень начал в свободное от работы время выгуливать собак, а иногда и брать их на передержку. В 2021 году, после увольнения из фитнес-клуба, Рубен решил: пора попробовать. Он подавал заявки в гостиницы для животных, но получал отказы или сталкивался с неподходящими условиями. «В одной клинике предложили зарплату 17 тысяч. Я им честно сказал: «Ребята, у меня ипотека дороже», — рассказывает парень.

Фото из личного архива Рубена Петросяна

Фото из личного архива Рубена Петросяна

Однажды он нашёл зооцентр, в который его согласились взять на стажировку и обучение. В тот же день Рубен записался на онлайн-курсы кинологов. «В это же время я начал сильно продвигать себя: рассказал во всех аккаунтах, что занимаюсь передержкой и выгулом, чтобы финансово себя поддерживать», — делится Рубен.

Через полгода у него уже была очередь клиентов на месяцы вперёд. Парень получил диплом и стал работать в зооцентре с собаками — обучать, выгуливать, нянчить. Позже его пригласили в один из сервисов в роли экзаменатора — он сам начал аттестовывать начинающих догситтеров.

«Догситтер — не просто няня»

Фото из личного архива Рубена Петросяна

Фото из личного архива Рубена Петросяна

Рубен объясняет: некоторые животные боятся одиночества, кто-то болеет, кому-то нужен уход. Иногда его просят жить в квартире клиента, чтобы пёс не чувствовал тревогу. Иногда — просто выгуливать дважды в сутки. «Мы не просто сидим с собакой. Мы — друзья этих собак», — говорит Рубен.

Особый уровень доверия — это когда хозяева оставляют ему ключи от квартиры. В его практике таких клиентов много. Иногда ключи лежат у него по несколько лет. Люди выбирают его, потому что он готов встретиться лично, поговорить, показать, как он взаимодействует со своей собакой. «Одна хозяйка прямо сказала: «Здоровье моей собаки важнее, чем квартира. Деньги наживное, а собака одна», — вспоминает парень.

В других случаях всё начинается с прогулки в парке. «Я сказал гуляю со своей собакой в это время, приходите. Она пришла. Погуляли вместе. Через неделю оставила ключи», — рассказывает Рубен. Бывает, что клиент видит его на улице — и уже тогда чувствует, что может доверить ему самое ценное.

Фото из личного архива Рубена Петросяна

Фото из личного архива Рубена Петросяна

Работа с животными — это всегда риск. Однажды Рубен гулял с крупным дворнягой по кличке Фокс. Вечером, зимой, в почти пустом парке. Фокс агрессивно реагировал на других кобелей, поэтому парень водил его только в места, где нет других собак. Однако издалека Фокса заметил другой пёс, стаффорд Джон, который тоже не был дружелюбен к другим собакам, и сорвался на них. Завязалась драка. Рубен пытался разнять собак, но они повалили его. «Если бы я был один, не справился бы. Только когда подошёл второй хозяин, удалось их разнять», — вспоминает Рубен.

В другой раз на прогулке в лесу вырвалась из ошейника хаски, испугавшись питбайков. «Она бежала, не оборачиваясь. Я бежал за ней. Потом сел на землю, звал её ласково «милочка», «заячка». В итоге она сама подошла, упала на бочок, и я надел поводок и пообещал больше никогда не снимать страховочный», — рассказывает парень. Тогда он понял: даже одна мелочь может стать критичной, особенно если это не твоя, а чужая собака.

Кому можно доверить собаку?

Фото из личного архива Рубена Петросяна

Фото из личного архива Рубена Петросяна

Догситтер советует всем владельцам быть разборчивыми. Самое важное — смотреть не на анкету, а на собаку догситтера. Есть ли она вообще? Как он с ней взаимодействует? Участвует ли в дрессировках? Ведь одно дело — сказать «у меня в детстве была собака», и совсем другое — понимать, что делать, если она, скажем, пугается уборочной машины или кидается на других кобелей. «Если человек ни разу не держал в руках большую собаку, а его опыт выгулянный чихуахуа у бывшего парня, это не опыт. Это случайность», — говорит он.

Второй важный критерий — условия проживания. У Рубена собаки спят в кровати, а не сидят в клетке. «Да, у меня бывает по пять собак в доме, и все спят на кровати. Жена с этим смирилась. Главноечтобы им было комфортно», смеётся он. Рубен не устаёт повторять: обращайте внимание на профессию. Если догситтер учится на кинолога или ветеринара — это большой плюс. А вот «просто люблю собак» — уже не прокатит. Он рекомендует не стесняться задавать вопросы, просить показать, где и как будет жить собака, как часто её будут выгуливать. И, конечно, слушать свою собаку. «Собаки чувствуют людей. Если ваша нервничает при встречезадумайтесь».

От социолога до догситтера: как Динара Сабитова нашла своё призвание среди пушистых друзей

Фото из личного архива Динары Сабитовой

Фото из личного архива Динары Сабитовой

Когда Динара Сабитова оканчивала магистратуру по социологии в одном из престижных вузов Москвы, вряд ли она могла представить, что в ближайшем будущем будет жить по чужим адресам, спать в чужих кроватях — и всё ради чужих пушистиков. Сегодня она — популярный догситтер и блогер, к которому выстраивается очередь на месяцы вперёд. Её будни проходят среди мисок с кормом, утренних прогулок и сторис с мохнатыми мордочками. В прошлом — СММ-специалист, администратор салона, рукодельница, создававшая свечи и браслеты, — Динара нашла себя в том, что раньше казалось лишь хобби. Теперь её жизнь — это лай, хвостики и любовь к тем, кто не умеет говорить, но умеет чувствовать.

Как всё начиналось

Фото из личного архива Динары Сабитовой

Фото из личного архива Динары Сабитовой

Когда в 2022 году Динара окончила магистратуру в одном из известных московских вузов, она не могла представить, что её жизнь будет связана не с социологией, а с собаками. Изначально Динара искала работу по специальности, но сталкивалась с трудностями на рынке труда. В то время подруга предложила попробовать себя в качестве догситтера — человека, который занимается временным уходом за собаками, а также их выгулом и общим уходом. К тому же девушка очень любит собак — в детстве у неё был американский бульдог по кличке Бьюти. Динара настолько любила собачку, что сейчас у неё на руке есть татуировка с изображением бульдога в знак любви к собакам.

«Я очень любила собак, а в моём районе было много пушистиков. И я решила попробовать», — рассказывает Динара. Вскоре её жизнь поменялась. Работая как догситтер, она с каждым днём набирала популярность, а количество клиентов росло. «На данный момент у меня бронь на три месяца вперёд», — с улыбкой говорит девушка.

Со временем Динара начала активно делиться своим опытом в социальных сетях, публикуя фотографии и видео с любимыми питомцами. Этот контент привлекал внимание, и интерес к её услугам только увеличивался. «Люди начали видеть, как я общаюсь с животными, как я забочусь о них, и стали обращаться ко мне», — делится Динара.

Докситинг: новый взгляд на заботу о питомцах

Фото из личного архива Динары Сабитовой

Фото из личного архива Динары Сабитовой

Профессиональный догситтер — это не просто человек, который гуляет с собаками, но и тот, кто полностью погружается в их заботы. Динара живёт с питомцами своих клиентов, заботится о них, кормит, играет и устраивает прогулки. «Я называю это услугой «ночная няня», когда я остаюсь у клиентов с их собакой на ночь. Это нужно, если собака плохо реагирует на смену обстановки или переживает стресс», объясняет она.

Работа требует высокой отдачи, ведь Динара практически не имеет выходных. «Я не могу себе позволить отдых, только отпуск. Но мне нравится то, чем я занимаюсь, и я получаю удовольствие от общения с животными», — признаётся она. Динара объясняет, когда владельцы собак уезжают в командировку или отпуск, они часто не доверяют своих питомцев родственникам, так как те могут кормить их неправильным кормом или делать другие ошибки в уходе. Поэтому многие предпочитают оставлять своих питомцев у профессионала — догситтера.

«Мои клиенты — это удивительные люди»: Пушистики и их хозяева

Фото из личного архива Динары Сабитовой

Фото из личного архива Динары Сабитовой

Одним из важнейших аспектов работы догситтера является доверие. «Мои клиенты это удивительные люди, которые понимают, что я люблю животных и готова предоставить им лучший уход. Я общаюсь с каждым, кто обращается ко мне, и стараюсь понять, что для их питомца будет наиболее комфортно», — рассказывает Динара. Её подход уже оценили многие владельцы собак, а постоянных клиентов хватает на несколько месяцев вперёд. Один из ярких эпизодов — это случай, когда Динара помогала собачке, которая съела какашку другой собачки на улице, девушка залезла к ней в пасть, чтобы вытащить, но пушистик прокусила ей палец до кости. «Собаки бывают непредсказуемыми, но, когда ты их любишь, готов на всё», — говорит она.

Диля Нейгум: от фасовщицы мотыля до владелицы зоогостиницы

Фото из личного архива Дили Нейгум

Фото из личного архива Дили Нейгум

Когда в детстве делишь комнату не только с братом, но и с попугаем Жако, морской свинкой и ротвейлером, есть шанс не стать офисным клерком. Именно так случилось с Дилей Нейгум. Из девочки, которая фасовала корм для рыб и торговала игрушками с кошачьей мятой, она выросла в одного из уважаемых и грамотных кинологов Санкт-Петербурга, владелицу сервиса для собак и их хозяев, который включает в себя зоогостиницу, выгульщиков, догситтеров, зоонянь, грумеров, кинологов. А всё началось с мамы, которая работала в магазине для животных.

Детство в окружении животных

Фото из личного архива Дили Нейгум

Фото из личного архива Дили Нейгум

Диля родилась в Ульяновске. С детства её окружали те, кто мяукает, гавкает, щебечет или просто шуршит. Мама работала в зоомагазине и часто приносила домой животных на карантин. Так у Дили появились крысы Чип и Гайка, коты и даже какаду. «Матушка животных приносила, потому что у них не было условий для карантина. Мы с братом ухаживали, лечили, кормили. Это было в порядке вещей», — рассказывает Диля.

С 11 лет она начала работать в том же магазине: фасовала корм, мотыль, витамины. Позже — шила игрушки для кошек с секретным ингредиентом — кошачьей мятой. Они разлетались как горячие пирожки. «Я сшивала по 100 игрушек за час. Мне платили по 5 рублей. Так я получала 500 рублей. Для меня, школьницы, это были большие деньги. Я гордилась этим», — вспоминает она. Став подростком, Диля уже ездила с водителями по филиалам зоомагазинов — проверять чистоту, ценники, витрины. Летом работала кладовщиком. Параллельно учёба, лёгкая атлетика, театр, фото, РСМ. Всё — строго по расписанию. Времени на подростковый хаос не было. Были работа и чёткий план.

Переезд в Санкт-Петербург и первая неудача

Фото из личного архива Дили Нейгум

Фото из личного архива Дили Нейгум

Повзрослев, Диля переехала в Петербург, чтобы поступить в университет. Поселилась с молодым человеком в Янино — а рядом, как оказалось, был кинологический центр МВД. «Я гуляла мимо и слышала, как собаки лают. Подошла и сказала: возьмите меня на работу, хоть говно убирать, лишь бы с собаками быть», — вспоминает она. В ответ — смех, отказы, подозрения, даже фраза: «Ты что, жениха себе тут ищешь?»

Всё изменилось, когда к ней подошла одна из сотрудниц центра и предложила попробовать себя в хендлинге — это когда собак показывают на выставках. «Я тогда вообще ничего не умела. Она говорит: хочешь, научу. Я сказала: давай», — рассказывает Диля.

Фото из личного архива Дили Нейгум

Фото из личного архива Дили Нейгум

Обучение было бесплатным, но ценным: девушку не только ввели в мир немецких овчарок, но и поддержали, когда у неё в кармане было ноль рублей. Позже наставница предложила ей пойти на курсы грумеров — это стрижка и уход за собаками. «У меня не было ни денег, ни инструментов. Она сказалаузнай, сколько стоит, я всё оплачу. Будешь стричь и выставлять моих собак», — вспоминает Диля. Так наша героиня начала работать, сначала бесплатно, отрабатывая вложения, потом — за деньги.

«Первые заработки были как грумер. А потом меня начали звать другие питомники. Я стала ездить по России, по ЕвропеФинляндия, Эстония, выставки каждую неделю», — делится девушка. Со временем Диля освоила и кинологию: теперь она не просто ухаживала за собаками, а профессионально их тренировала. «Я просто хотела быть рядом с собаками. А в итоге нашла дело всей жизни», — рассказывает Диля.

От первых клиентов до собственной зоогостиницы

Фото из личного архива Дили Нейгум

Фото из личного архива Дили Нейгум

История зоогостиницы началась с того, что Диля принимала собак у себя дома на передержку. Когда одновременно в доме оказалось больше десяти животных, Диля поняла, что просто домашними условиями уже не обойтись. За её плечами — ветеринарное образование и второе высшее, уже как биолога-кинолога. С каждым годом росли знания, опыт, и в какой-то момент стало ясно: пора открывать своё дело. «Их стало так много, что я поняла: нужно строить что-то серьёзное», — вспоминает она.

Тогда началось строительство отдельного дома для собак с проживанием зоонянянь в нём 24/7. И параллельно Диля стала набирать команду выгульщиков, догситтеров и зоонянь по всему Санкт-Петербургу и Ленобласти. «Мы начали с нескольких собак. Сейчас у нас не меньше 10 собак одновременно. В год через наш сервис проходит больше 5000 пушистиков», говорит Диля. Зоогостиница выросла в масштабный сервис, включающий в себя всё: от груминга и прогулок до сопровождения в трудные моменты. Команда не только заботится о здоровье и комфорте питомцев, но и помогает справляться с тяжёлыми ситуациями. Но главное, по её словам, не количество, а отношение: «Мы не просто обслуживаем собак. Мы команда, которая знает, как грамотно взаимодействовать с разными собаками. Коллектив проходит ежемесячное обучение помимо первоначального курса, в котором 35 уроков. Нам доверяют не только собаки, но и их люди. Мы создаём мини-истории», рассказывает девушка.

Фото из личного архива Дили Нейгум

Фото из личного архива Дили Нейгум

Догситтер — это больше, чем просто временный опекун или няня. Это человек, который понимает повадки животных, умеет действовать в экстренных ситуациях и, главное, способен подарить собаке чувство безопасности, когда рядом нет хозяина. В мире, где ритм жизни не всегда позволяет заботиться о питомцах круглосуточно, такие люди становятся настоящими ангелами-хранителями. Истории Рубена, Динары и Дили — доказательство того, что «любовь к животным» — это не банальная фраза в анкете. Это путь, который требует решимости, самоотдачи и большого сердца.

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Авторы
Дарья Лазуткина
Дарья Лазуткина
Елизавета Студеникина
Елизавета Студеникина
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