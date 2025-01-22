Модель с протезом навещает бойцов СВО, а девушка без волос учит любить себя: Эти 4 истории Life.ru о сильных людях не позволят вам сдаться Четыре героя, которые прошли все круги «ада», но при этом любят жизнь и идут по ней с улыбкой и верой. Как не потерять веру в этот мир и остаться собой — в эксклюзивном материале Life.ru. 22 января, 09:02 Душещипательные истории самых сильных людей: от глухого таксиста до девушки со СМА. Обложка © VK / Анастасия Шантамани, Алексей Голушко, Ольга Занозина, Alla Nurmagomedova, © Freepik / rawpixel.com

Иногда кажется, что жизнь ставит перед нами преграды, которые невозможно преодолеть. Но если посмотреть вокруг, то можно увидеть людей, которые не просто справляются с тяжёлыми испытаниями, а становятся источником силы и вдохновения для других. Это истории людей с особенностями и инвалидностью, которые, несмотря ни на что, продолжают наслаждаться жизнью и смело идут своим путём, вдохновляя окружающих на преодоление любых трудностей.

Ольга Занозина: «Я не знаю, что такое лёгкость жизни. Я знаю, что такое бороться и идти до конца»

Фото © VK / Ольга Занозина

Ольга Занозина столкнулась с переломным моментом в своей жизни, когда ей было всего 19 лет. В возрасте, когда многие только начинают жить, девушка узнала, что у неё остеогенная саркома правого бедра — страшная онкологическая болезнь. Потеря ноги, тяжёлое восстановление, постоянные боли — это были её первые шаги на пути в неизвестность. Пережить потерю не только части тела, но и жизненных ориентиров было невероятно тяжело.

«Я сначала не могла понять, как жить без ноги. Просто в какой-то момент ты начинаешь понимать, что другого выхода нет. Или ты стоишь, или ты падаешь, но встать и идти вперёд — это единственный способ», — рассказывает Ольга.

Эти слова стали её жизненной мантрой. Не смирившись с судьбой, девушка сделала решительный шаг навстречу новой жизни. Этот момент стал поворотным в её истории, Ольга поняла, что единственный способ преодолеть страх и боль —движение вперёд.

Новая жизнь — надежда и поддержка

Фото © VK / Ольга Занозина

Со временем девушка научилась жить с протезом. Она восстановилась не только физически, но и психологически. Поначалу было сложно, но поддержка родных дала ей силы двигаться вперёд. Друзья и семья оказались тем фундаментом, на котором Ольга строила свою новую жизнь.

«Мои друзья поддерживали меня с самого начала. Они меня не жалели, не думали, что я какая-то особенная. Это было важно. Я могла быть просто собой. Самое важное, что мне даёт семья, это поддержка. Я живу для них и ради них стараюсь быть сильной», — делится Ольга.

С каждым годом Ольга становилась увереннее в себе. Она поняла, что главное — это не то, что происходит с нами, а то, как мы реагируем на это. Ольга не просто адаптировалась, но и показала окружающим, что жизнь на протезе — это не приговор. Она вышла замуж и родила дочь, начала заниматься спортом, стала моделью и актрисой.

«Я хочу показать, что можно жить нормальной жизнью. Жить полноценно, работать, отдыхать, заниматься любимым делом, несмотря на то, что не всем понятно, как это — быть в таком состоянии. Я хочу вдохновлять», — рассказывает Ольга.

Ольга отмечает, что общество в целом относится к ней с уважением. Девушка рассказывает, как на улице мужчины, увидев её с протезом, подходили и восхищались её силой духа. Некоторые из них даже целовали ей руку, выражая благодарность за то, что она является живым примером того, как можно не только жить, но и жить достойно, несмотря на такие большие жизненные испытания.

Фото © VK / Ольга Занозина

Девушка признаётся: с трудностями, характерными для людей с инвалидностью, она сталкивается довольно часто. Одной из главных проблем является доступность городской инфраструктуры: найти парковку для инвалидов в крупных городах, таких как Москва, крайне сложно, поскольку места часто заняты или имеют высокую стоимость — до 1000 рублей в час, что неподъёмно при пенсии в 17–20 тысяч рублей. Социальное такси также недоступно для многих, если услуга не прописана в ИПР, а заказ транспорта требует предварительного бронирования за месяц, что делает экстренные поездки невозможными. Кроме того, трудоустройство остаётся серьёзной преградой: несмотря на квоты, работодатели неохотно принимают людей с инвалидностью, а при найме карьерный рост и стабильность работы становятся почти недостижимыми. Например, в модельном бизнесе, где пыталась работать Ольга, — низкая оплата труда и недоверие к людям с инвалидностью.

Миссия — вдохновлять других

Пройдя через личную трагедию, Ольга решила помогать другим людям, которые столкнулись с подобными проблемами. В 2022 году она начала посещать госпиталь Бурденко, где находились военнослужащие, потерявшие конечности в ходе специальной военной операции (СВО). Множество солдат, получивших травмы, страдали не только физически, но и психологически. Многие из них находились в депрессии, не зная, как дальше жить и как найти силы для восстановления. Ольга рассказывала им свою историю, показывала, как можно жить с протезом, и вдохновляла на борьбу. Её пример стал настоящим светом для тех, кто потерял надежду и веру в себя. Она общалась с ребятами, делала всё возможное, чтобы они не опускали руки и верили, что после травмы жизнь не заканчивается.

«Я их поддерживаю, потому что я знаю, каково потерять ногу, как тяжело ломать себя, перестраивать себя на новую жизнь. Когда я говорю ребятам, что жизнь не заканчивается, я вижу, как они начинают верить в себя. И это невероятно важно. Потому что, если ты веришь в себя, ты можешь всё. Сила народа — в поддержке друг друга. И эта поддержка не ограничивается только словами, это конкретные действия, помощь и участие в жизни человека. Мы все — одна большая семья, и каждый из нас вносит свою лепту в общий результат. Мы можем менять жизнь других, и каждый наш шаг в этом направлении имеет значение», — рассказывает Ольга.

Фото © VK / Ольга Занозина

Одним из ярких примеров является парень, которого Ольга встретила в госпитале. Он потерял ногу и был в глубокой депрессии, не понимая, как жить дальше. Ольга поделилась с ним своей историей, рассказала о своём опыте и показала, как она преодолевала трудности. Через несколько дней этот парень стал другим человеком. Он уже не был подавленным, он начал двигаться вперёд. Позже он связался с Ольгой и пригласил её в гости, чтобы познакомить с семьёй и поблагодарить её за помощь. По словам девушки, сейчас парень работает в военкомате, участвует и даже побеждает в спортивных соревнованиях и воспитывает ребёнка. А его семья до сих пор благодарит Ольгу за то, что та вдохнула в него «новую» жизнь.

«Это была первая моя победа. Я помогла человеку. Просто помогла поверить в себя. И он сказал: «Благодаря тебе я понял, что я всё могу», — делится Ольга.

Также во время своей поездки на СВО Ольга подарила одному из солдат серебряный браслет — как символ поддержки. Этот браслет стал настоящим талисманом для бойца, и после того, как его рота погибла в бою, он благодарил Ольгу за спасённую жизнь.

Фото © VK / Ольга Занозина

Ольга Занозина — это символ мужества, силы духа и веры в лучшее. Её жизнь стала не только примером для многих людей, но и вдохновением для всех нас, кто когда-либо сомневался в собственных силах. В её истории живёт свет, который освещает путь тем, кто готов верить в чудеса и делать шаги навстречу своей новой жизни.

«Вся моя жизнь состояла из преодолений, победы над собой, движений вперёд, достижения целей. Любая трудность в моей жизни, она преодолевается с улыбкой. Я улыбаюсь и иду дальше. Я просто встаю и иду решать всё сама. Если ты сам себе не поможешь, тебе не поможет никто», — делится Ольга.

Алексей Голушко: «Любые проблемы решаемы. Если что-то не получается, значит, надо найти другой выход»

Фото © VK / Алексей Голушко

Мир, в котором живёт Алексей Голушко, звучит не так, как у большинства людей. Он не слышит звуков, не чувствует, как мир вокруг него бурлит, но при этом его жизнь наполнена динамикой, целеустремлённостью и успехом. В 2022 году Алексей получил заслуженное звание «Человек года» за свою работу в области социальной интеграции людей с нарушениями слуха. В этом успехе скрыта не только его личная история преодоления, но и важный социальный вклад в будущее глухих и слабослышащих людей.

Создание таксопарка для глухих водителей

Фото © VK / Алексей Голушко

Путь Алексея в профессию таксиста начался не с лёгкости, а с упорства. В 2014 году он переехал в Москву, решив начать новую жизнь. Однако столкнулся с тяжёлыми реалиями: таксопарки отказывались брать его на работу только из-за того, что он не слышит.

«Любые проблемы решаемы. Если что-то не получается, значит, надо найти другой выход» — это жизненное кредо Алексея, которое стало для него путеводной звездой. В 2015 году он нашёл своё место в профессии, устроившись водителем такси. Но этого ему было мало: Алексей решил создать своё собственное дело и предложить работу другим людям с нарушениями слуха, тем самым ломая стереотипы о невозможности для глухих работать в подобных сферах. С каждым годом количество водителей с нарушениями слуха в его таксопарке увеличивалось, а сам Алексей стал не только предпринимателем, но и социальным активистом, борющимся за права людей с инвалидностью.

«Сейчас в моём таксопарке работают от 100 до 300 водителей. Я очень рад, что могу помочь глухим, дать им возможность зарабатывать деньги и чувствовать себя частью общества», — признаётся Алексей.

Новые горизонты для людей с инвалидностью

Фото © VK / Алексей Голушко

Алексей отмечает, что за годы работы в такси отношение к глухим водителям изменилось. Сегодня, когда пассажир вызывает такси, он получает уведомление о том, что его повезёт неслышащий человек. И если ранее бывали случаи, когда пассажиры пугались или отказывались от поездок, то теперь это воспринимается нормально.

«Когда меня останавливают сотрудники ГИБДД, трудностей не возникает, благодаря технологиям я могу спокойно достать свой телефон и в заметках ответить на вопрос сотрудника ГАИ. Один раз я был приятно удивлён, когда увидел, как сотрудник ГИБДД использовал дактиль», — говорит Алексей.

Отсутствие слуха не преграда, а особенность

Случай Алексея Голушко — это история человека, который сумел показать, что не существует ограничений для тех, кто настроен на успех. Он стал одним из тех людей, кто доказал, что глухота — это не приговор, а просто одна из форм существования человека в мире.

Алексей считает, что в наше время важно не просто принять инвалидность, а научиться работать с ней, использовать технологии и искать возможности для профессиональной самореализации. Отношение к людям с нарушениями слуха меняется, и это одна из самых больших побед, которые он наблюдает за годы работы.

«СМИ о нас стали говорить, писать, общество привыкло к тому, что мы есть и мы такие же, как и слышащие. Отношение к глухим с каждым годом становится всё лучше», — говорит Алексей.

Алла Нурмагомедова: «Счастье принадлежит бесстрашным»

Фото © VK / Alla Nurmagomedova

Когда жизнь подбрасывает испытания, есть два пути: сдаться или найти в себе силы идти дальше. Алла Нурмагомедова выбрала второе. Девушке всего 28 лет, но её жизненный путь уже полон испытаний. С раннего детства она живёт с редким генетическим заболеванием — спинально-мышечной атрофией (СМА), которая сильно ограничивает её физические возможности. В конце прошлого года Алла узнала ещё одну тяжёлую новость — ей поставили диагноз «рассеянный склероз».

«Я носитель двух сложных заболеваний. Руки слабые, структура тела тоже очень слабая. Я не могу долго крутить колёса, поэтому у меня есть электрический руль. Но я могу справляться с трудностями, которые кажутся непреодолимыми», — поделилась с Life.ru Алла.

Жизнь без барьеров

Алла выросла в регионе, где доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья практически отсутствует. Учебные годы девушки прошли на домашнем обучении. Она не знала, что такое школьные выпускные, первая дружба или юношеская влюблённость.

«Если бы в моём городе была доступная школа, моя жизнь могла быть другой. Я была очень закрытым человеком. Боялась говорить, общаться не только с чужими, но и с родными. Страх знакомства с новыми людьми был для меня непреодолим». Со временем Алла поняла, что её замкнутость лишь тень, от которой можно избавиться. Переезд в Москву стал переломным моментом. Город открыл для неё новые горизонты.

«Москва — это другой мир. Здесь больше возможностей. Если ресторан недоступен, я выбираю другой. Если нужен транспорт, есть такси, где мне помогут. Тут есть всё, чтобы жить полноценной жизнью, если ты готов пробовать», — вспоминает девушка.

Призвание и миссия

Фото © VK / Alla Nurmagomedova

Алла — преподаватель английского языка с 10-летним стажем. Помимо работы, она ведёт блог, где делится своими мыслями и опытом. Но её деятельность выходит за рамки личных интересов. Алла помогает другим. Она ментор для детей с инвалидностью, преподаёт курсы по блогингу и вдохновляет своим примером. В начале 2023 года Алла основала инклюзивное женское сообщество HerStory, где девушки делятся историями, поддерживают друг друга и находят силы идти дальше.

«Мне хочется, чтобы наше сообщество стало местом, куда можно вернуться за поддержкой и советом. Чтобы это вдохновляло и объединяло людей с инвалидностью и без неё. Я верю, что инклюзия — это про то, чтобы не было барьеров в общении, чтобы люди видели друг в друге личность, а не особенности», — говорит Алла Нурмагомедова.

Любовь и принятие

Ещё подростком Алла боялась признаться даже себе, что физические особенности могут стать преградой для любви. Первые знакомства происходили в Интернете. Алла долго не говорила собеседникам о своей инвалидности, но честность всегда побеждала страх.

«Мне было стыдно рассказать, что я в коляске. Я скрывала это, мои фотографии в соцсетях всегда были по пояс. Однажды я призналась мальчику, с которым переписывалась два года. Я сказала, что в коляске. Он ответил: «Мне приятно общаться с тобой как с личностью, девушкой. Это ничего не меняет». Его слова стали важным этапом для моего становления», — вспоминает наша героиня.

Сегодня Алла счастлива в отношениях и готовится к свадьбе с любимым человеком. У жениха девушки инвалидность по зрению. По словам Аллы, их встреча произошла совершенно случайно, как будто сама судьба свела их в нужное время. Девушка верит, что их союз — это не просто совпадение, а награда за все усилия и труд, которые она вложила в себя, чтобы стать тем человеком, которым является сегодня.

Сила, которая внутри

Фото © VK / Alla Nurmagomedova

История Аллы не только о преодолении физических ограничений. Это рассказ о силе мысли и духа, о том, как важно найти опору внутри себя.

«Самый большой барьер — в голове. Я это поняла, когда переехала в Москву. Оказалось, что можно справляться с трудностями, которые казались непреодолимыми. Меня мотивирует моя семья и осознание того, какой путь я прошла. От девочки, которая боялась выйти из комнаты с видом на гаражи, до женщины, которая видит, как прекрасен мир за окном», — рассказывает девушка.

Алла не просто живёт — она вдохновляет, создаёт и помогает другим поверить в себя. Её история напоминает: счастье принадлежит тем, кто бесстрашно открывает сердце жизни и миру. «Я верю, что есть люди, которые приходят в нашу жизнь, чтобы помочь нам стать лучше. И я сама хочу быть таким человеком для кого-то. В этом моя миссия, и я знаю, что смогу её выполнить», — делится Алла.

Анастасия Шантамани: «Мне отказали в работе и предложили надеть парик»

Фото © VK / Анастасия Шантамани

В обществе, где внешность часто становится важным фактором восприятия человека, очень трудно остаться собой, не поддаваясь на давление стереотипов и навязанных стандартов. История Анастасии Шантамани, автора книги «Лысая», — это путь принятия себя, путь, который начался с диагноза и стал важным уроком для других. В 2013 году Анастасия столкнулась с алопецией — заболеванием, которое вызвало потерю волос. Этот процесс не только изменил её внешний вид, но и повлиял на восприятие её обществом.

Диагноз и первые трудности

Анастасия столкнулась с алопецией в 2013 году. Потеря волос поначалу стала трагедией для молодой девушки, однако со временем она научилась воспринимать свою внешность как часть себя. Первые годы стали для неё настоящим испытанием, поскольку общество не готово было воспринимать её новую внешность.

«На меня пялились, таращились, глазели или украдкой поглядывали на улицах. Вернувшись в Москву, я заметила, что даже могут толкать локтем соседа, кто-то орал на улице: «Смотри, девушка совсем лысая», — делится девушка.

Фото © VK / Анастасия Шантамани

Каждый выход на улицу для Анастасии становился испытанием. Люди, не стесняясь, подходили к ней и задавали вопросы о её внешности, что заставляло её чувствовать себя не человеком, а чем-то странным, объектом для обсуждения. Проблемы с восприятием её внешности не ограничивались только реакциями на улице — в жизни, полной стереотипов и социальных норм, на Анастасию падала тяжесть общественного осуждения.

Общественное восприятие и стереотипы

Самым болезненным для Анастасии было то, как люди воспринимали её внешность. Она не просила жалости, не ожидала сочувствия, но часто сталкивалась с невежественными и даже агрессивными реакциями. Внешность, которая не соответствовала общепринятым стандартам, стала причиной для осуждения.

«Люди считали возможным подойти ко мне, незнакомой, спрашивать, отпускать нелепые комментарии, пытаться меня потрогать. Это было самое сложное — привыкнуть к тому, что ты в центре внимания не потому, что ты интересный человек, а потому, что ты что-то странное», — рассказывает Анастасия.

Каждый раз, когда на неё обращали внимание, Анастасия чувствовала, что она воспринимается не как полноценный человек, а как объект, не соответствующий «норме». Это ощущение одиночества и изоляции стало одним из самых тяжёлых аспектов борьбы девушки с болезнью и общественными стереотипами.

Анастасия сталкивалась с агрессией на улице. В одном из случаев молодой человек в магазине заметил её лысину и громко прокомментировал: «Смотри, лысая». Но Анастасия не позволила унижать себя: «Я оборачиваюсь и говорю: «А теперь в глаза мне повтори». Однажды одна женщина подошла к Анастасии в кафе и заявила, что она красивая. Этот случай удивил её, поскольку Анастасия не ожидала, что кто-то будет так активно реагировать на её лысину.

«Она просто стояла и смотрела на меня, с радостью, как на какое-то чудо. Я не почувствовала обиды, но это было странно», — рассказывает девушка. Анастасия отметила, что за границей отношение к её внешности было гораздо более открытым и терпимым. За рубежом она встречала людей, которые проявляли интерес к её жизни и культуре, поддерживали её.

Фото © VK / Анастасия Шантамани

Со временем Анастасия научилась видеть свою уникальность как нечто ценное. Она убеждена, что каждый человек должен иметь право быть собой независимо от того, соответствует ли его внешний вид стандартам общества. Это осознание стало её внутренней победой. Свобода быть собой — это не просто право, это основа самоуважения. Анастасия настаивает, что мир должен быть открытым и терпимым к различиям, а общество должно научиться уважать личные границы других людей. Для неё стало важным не позволять чужим взглядам и комментариям разрушать её самооценку.

Несмотря на внешние трудности, Анастасия продолжала работать и развиваться в своей профессии. Работая редактором в маркетинговом агентстве, она сталкивается с различными коллегами и заказчиками, но в профессиональной среде её внешний вид не становится препятствием.

«Никаких проблем с трудоустройством у меня нет. Я участвую постоянно в каких-то видеосозвонах с заказчиком, и ни один ещё в обморок не упал, не орал: «О, помогите, это лысая женщина, что же это у вас тут такое происходит?» — делится Анастасия.

Анастасия отмечает, что в той сфере, где ценятся интеллект и профессионализм, её внешность не сыграла негативной роли. Важно было её умение работать, а не то, как она выглядит. Это позволило ей продолжить строить карьеру и чувствовать себя полноценным членом общества.

Физические неудобства и адаптация

Фото © VK / Анастасия Шантамани

С потерей волос Анастасия столкнулась не только с эмоциональными трудностями, но и с физическими неудобствами. Например, ей стало холодно зимой и ей пришлось адаптироваться к новым условиям. «Спустя время я ношу только больше головных уборов. Если тогда я ещё могла как-то терпеть, сейчас у меня 3–4 шапки и капюшон сверху», — рассказывает девушка.

Путь Анастасии Шантамани — это путь принятия своей индивидуальности. Принятие себя и уважение к другим — это ключевые элементы, которые помогают людям жить в мире, где ценятся не внешние особенности, а внутренняя сила и уникальность каждого.

«Если человек не в беде, не в кровище, не просит помощи, не нищий, не заболел, да не должно это никого волновать!» — делится Анастасия.

Истории людей с особенностями и инвалидностью напоминают нам, что истинная сила заключается не в способности избегать трудностей, а в умении преодолевать их с достоинством и верой в себя. Их мужество и стойкость не только вдохновляют, но и учат нас тому, что счастье зависит не от идеальных условий, а от того, как мы учимся жить с тем, что имеем. Они показывают, как важно сохранять любовь к жизни, несмотря на любые утраты и ограничения. Истории наших героев — Ольги, Алексея, Аллы и Анастасии — не просто примеры преодоления, это напоминание, что каждый человек, независимо от своих особенностей, имеет право на полноценную и счастливую жизнь. И что настоящий успех заключается не в отсутствии проблем, а в умении их принимать и двигаться вперёд, несмотря ни на что.