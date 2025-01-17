Грустный клоун: 15 цитат Джима Керри, которые навсегда изменят ваше отношение к жизни

Джиму Керри исполняется 63 года. Казалось бы, в таком солидном возрасте уже не подурачишься на камеру, но Джим об этом будто не знает: в прошлом году он сыграл Доктора Роботника в третьей части экранизации видеоигры «Соник». Однако у знаменитости есть другая сторона личности и жизни, и она довольно грустная. Несмотря на своё комедийное амплуа, Джим Керри страдал от депрессии, поэтому теперь периодически выдаёт невероятно грустные цитаты. Что о жизни, печали и неудачах говорит самый весёлый актёр Голливуда? Ответы вас удивят.

1. О неудачах и что с ними делать

Джим Керри знаменит по своим ролям в фильмах «Маска» и «Эйс Вентура: розыск домашних животных». Кадр из фильма «Маска», режиссёр Чак Рассел, сценарист

Майк Уэрб / Kinopoisk

«Когда дела совсем плохи, остаётся только смеяться», — считает Джим Керри. Это очень грустная и в то же время жизненная цитата. Научно доказано, что смех не только продлевает жизнь, но и является защитным механизмом при психологических травмах и прочих потрясениях. И действительно, когда лишаешься всего, в жизни остаётся только один выбор: грустить или смеяться.

2. О своих мечтах

Джим Керри — один из самых известных комедийных актёров современности. Кадр из фильма «Лжец, Лжец», режиссёр Том Шэдьяк, сценаристы Пол Гюэ, Стефен Мазур / Kinopoisk

«Если вы откажетесь от своей мечты, то что останется?» — говорил актёр. Джим считает, что без грёз жизнь человека пуста, и с этим трудно не согласиться. Сам Керри никогда не отказывался от своей мечты. Есть история о том, как отец будущего актёра привёл его в возрасте 15 лет в комедийный клуб «Як-Як», где Керри освистали. Спустя два года он вернулся в клуб и стал там главным комиком.

3. О величии души человека

«Моя душа не заключена в рамки моего тела. Это моё тело ограничено безграничностью моей души. Единое поле пустоты», — так говорил Джим. Красивая и философская цитата наводит нас на важные вопросы. Что первично — тело или душа? Размышляя, Керри приходит к выводу, что его тело не ограничивает его душу, наоборот, страдания души ограничивают тело своей безграничностью. Мысль завершается депрессивным выводом о том, что душа актёра — это «единое поле пустоты».

4. О принятии боли и любви

Знаменитому актёру Джиму Керри 17 января исполнилось 63 года. Кадр из фильма «Эйс Вентура: розыск домашних животных», режиссёр Том Шэдьяк, сценаристы Том Шэдьяк, Джим Керри / Kinopoisk

«Любовь никогда не бывает совершенной. Я не хочу стирать её из моей жизни. Я люблю и свою боль. Она — мой друг», — говорил актёр. В этой цитате Керри объединяет понятия о боли и любви. Актёр, с одной стороны, манифестирует, что живёт ради любви, а с другой стороны, делится с нами важными чувствами: получается, он любит даже свою боль. Ненавидеть боль Керри не хочет: это сотрёт ещё немного любви из его жизни.

5. О том, какова его жизнь на самом деле

С 2020-х годов Джим Керри играет злодея Доктора Роботника в фильмах по видеоигре про сверхбыстрого ёжика «Соник». Кадр из фильма «Соник в кино», режиссёр Джефф Фаулер, сценаристы Том Шэдьяк, Джим Керри / Kinopoisk

«У меня не жизнь, а сон сумасшедшего», — так описывал свои будни Джим Керри. После съёмок в «Маске», «Тупом и ещё тупее» и нескольких частях «Эйса Вентуры» у актёра, видимо, случился депрессивный эпизод. Мы привели в пример именно эти три фильма, потому что они в большей степени напоминают, на наш взгляд, сон сумасшедшего. Безумные смешные трюки, которые Керри исполнял на съёмках, повлияли на его жизнь и внутреннее состояние и привели к созданию этой цитаты.

6. О том, что деньги и слава не помогут полюбить себя

«Желай людям реализовать свои мечты о деньгах и славе, чтобы они поняли, что они не помогут достичь чувства полноценности», — советовал самый популярный комедийный актёр мира. Кому, как не Джиму Керри, знать, что деньги и слава не гарантируют своему обладателю счастья... Это хороший совет для тех, кто слишком сильно увлекается мыслями о материальных благах. Душевная полноценность не зависит от количества денег, возможно, даже наоборот.

7. О том, что вечной любви не существует

За роль в фильме «Тупой и ещё тупее» Джим Керри получил 10 миллионов долларов. Кадр из фильма «Тупой и ещё тупее», режиссёры Питер Фаррелли, Бобби Фаррелли, сценаристы Питер Фаррелли, Бобби Фаррелли / Kinopoisk

«Я не верю в эти сказки про вечную любовь. Десять лет с одним и тем же человеком — более чем достаточно. За десять лет ты можешь подарить очень много любви», — утверждает Керри. Актёр проявляет себя в этой цитате как закоренелый скептик. Он не верит в вечную любовь: для него вечность — это всего лишь десять лет. По мнению актёра, за десятилетие можно узнать партнёра полностью и подарить всю любовь, которая у вас имеется.

8. О важности в жизни отчаяния

«Отчаяние является необходимым ингредиентом для обучения чему-нибудь или для создания чего-нибудь», — сказал Керри в одном из интервью. Он придерживается распространённого мнения, что негативные переживания являются топливом для творчества. Действительно, самые великие произведения создавались из точки безысходности и отчаяния. Это доказывает знаменитая история Ван Гога, написавшего свои лучшие картины в худших душевных состояниях.

9. О принятии своей депрессии

Джим Керри часто играл зелёных монстров, например Маску в фильме «Маска» или Гринча в картине «Гринч: похититель Рождества». Кадр из фильма «Гринч: похититель Рождества», режиссёр Рон Ховард, сценарист Джеффри Прайс / Kinopoisk

«Я очарователен, но я то и дело принимаю антидепрессанты», — признавался Джим Керри. Цитата одновременно показывает высокую самооценку Керри и раскрывает важную медицинскую информацию. Всё встало на свои места: актёр уже много лет периодически лечится от депрессии самыми популярными таблетками, то есть антидепрессантами. Тот, что принимает Джим Керри, принадлежит к группе селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) и продаётся строго по рецепту.

10. О реальности нашего мира

Джим Керри — не только комедийный актёр. Иногда он играл в серьёзном философском кино, например «Шоу Трумана». Кадр из фильма «Шоу Трумана», режиссёр Питер Уир, сценарист Эндрю Никкол / Kinopoisk

«Это не наш мир», — однажды сказал Джим Керри. Философская цитата посвящена человечеству и его роли в мире. Люди действительно практически ничего не контролируют в космическом масштабе. Это особенно заметно, когда вы находитесь в точке грусти и низкой энергии: трудно заставить себя поверить в то, что хоть что-то от вас зависит.

11. О победах и поражениях

«Лучше умереть с голоду, чем сдаться», — пожалуй, это девиз Джима Керри. Достаточно смелая цитата снова критикует прагматичный подход к жизни и зацикленность на материальных благах. Мучительная и страшная голодная смерть представляется ему участью лучшей, нежели душевная пустота, которую ощущает человек, отказавшийся от своей мечты.

12. О прошлом, настоящем и будущем

«Если вы не «здесь и сейчас», то вы либо смотрите в будущее на неопределённость, либо в прошлое на боль и сожаления», — Джим Керри уверен, что лучше жить сегодняшним днём, чем тревожиться о будущем или сожалеть о прошлом. Трудно не согласиться с цитатой: настоящее — это всё, что у нас есть, потому что будущее ещё не наступило, а прошлое уже прошло, то есть существует только внутри наших воспоминаний.

13. О главном недостатке реальной жизни

В своём первом фильме Джим Керри снялся в далёком 1981 году. Кадр из фильма «Saturday Night Live», режиссёр Дэйв Уилсон, сценарист Лорн Майклз / Kinopoisk

«Знаете, в чём беда реальной жизни? Тут нет зловещей музыки», — шутил Джим Керри. И действительно, было бы гораздо легче, если бы внезапные тревожные события сопровождались нагнетающим атмосферу саундтреком или, на худой конец, «паучьим чутьём». Тогда к ним легче было бы подготовиться.

14. О мужчинах и женщинах

«За каждым великим мужчиной стоит женщина, которая закатывает глаза», — так говорил Джим Керри о любви и браке. Каждого великого мужчину, по мнению актёра, поддерживает спутница жизни, которая знает его наизусть и уже порядком устала от выходок своего партнёра. У Керри было несколько таких: среди них — Лорен Холли, Рене Зеллвегер и Дженни Маккарти. Последняя избранница Джима — актриса Джинджер Гонзага.

15. О том, что вера — это не религия, а религия — не вера

Джим Керри успел поиграть даже в супергеройских фильмах, например «Бэтмен навсегда» 1995 года. Кадр из фильма «Бэтмен навсегда», режиссёр Джоэл Шумахер, сценарист Акива Голдсман / Kinopoisk

«Полагайтесь на веру. Не на религию, а на веру, не на надежду, а на веру. Я не верю в надежду. Надежда обедняет. Надежда проходит сквозь пламя, а вера перепрыгивает через неё», — философски размышлял Джим Керри. В этом высказывании он разделяет понятия религии, веры и надежды. По его мнению, надежда опустошает, потому что её очень легко разрушить. Религия слишком формализует чувства верующих, к тому же сильно зависит от внешних социально-политических факторов. Только в вере спасение.