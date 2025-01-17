СК предъявил Моргенштерну* обвинение в уклонении от обязательств иноагента

СК РФ предъявил рэперу Алишеру Моргенштерну* обвинение в уклонении от обязательств иностранного агента. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Столичный следователь принял решение о привлечении Моргенштерна Алишера Тагировича* 1998 года рождения, уроженца Уфы Республики Башкортостан, в качестве обвиняемого по уголовному делу», — приводит сообщение ТАСС.

Рэперу предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ. Адвокат музыканта Сергей Жорин подтвердил информацию о предъявлении обвинения, но подчеркнул, что его подзащитный не признаёт вину. Сторона Моргенштерна* считает его включение в реестр иноагентов необоснованным.

«Кроме того, ст. 2.1 272-фз, на которую ссылался Минюст РФ при включении нашего доверителя в реестр, утратила силу с 1 декабря 2022 года на основании федерального закона от 14 июля 2022 года номер 255-ФЗ», — заявил Жорин.

Ранее в Минюсте раскрыли спонсора контента иноагентов Юрия Дудя* и Моргенштерна*. Речь идёт об украино-израильской медиакомпании.

Напомним, что Моргенштерна* внесли в реестр иноагентов 6 мая 2022 года. 11 октября прошлого года ему не удалось обжаловать уже третий штраф, который музыканта обязали выплатить за неисполнение наложенных на него обязанностей.