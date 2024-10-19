В Минюсте раскрыли спонсора контента иноагентов Дудя* и Моргенштерна*
Минюст: Видеоконтент Дудя* и Моргенштерна* оплачивался компанией Yoola Labs Ltd
Видеоконтент журналиста Юрия Дудя* и рэпера Алишера Моргенштерна* в социальных сетях оплачивался со счетов украино-израильской медиакомпании Yoola Labs Ltd. Юристы популярного автора интервью подали гражданский иск, в котором указывается, что компания за 3 года совершила 36 платежей на счёт Дудя*.
«В Минюст России из Федеральной службы по финансовому мониторингу поступила информация о получении административным истцом денежных средств из иностранных источников, а именно получал денежные средства от Yoola Labs Ltd (Израиль) Украина в период с августа 2017 по июнь 2020 года по 36 операциям в качестве покупки прав на видеоконтент», — цитирует выдержку из искового заявления ТАСС.
Напомним, что Юрий Дудь* был внесён в список СМИ иноагентов 15 апреля 2022 года. А вчера он попытался обжаловать штраф, к выплате которого его приговорили за неисполнение обязанностей иностранного агента. Моргенштерна* добавили в этот реестр 6 мая 2022, 11 октября ему не удалось обжаловать уже третий штраф, который музыканта обязали выплатить за неисполнение аналогичнных обязанностей.
*Включены в список иностранных агентов Министерства юстиции России.
ТАСС / Вадим Тараканов, Сергей Карпухин