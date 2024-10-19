В Минюсте раскрыли спонсора контента иноагентов Дудя* и Моргенштерна*

Видеоконтент журналиста Юрия Дудя* и рэпера Алишера Моргенштерна* в социальных сетях оплачивался со счетов украино-израильской медиакомпании Yoola Labs Ltd. Юристы популярного автора интервью подали гражданский иск, в котором указывается, что компания за 3 года совершила 36 платежей на счёт Дудя*.

«В Минюст России из Федеральной службы по финансовому мониторингу поступила информация о получении административным истцом денежных средств из иностранных источников, а именно получал денежные средства от Yoola Labs Ltd (Израиль) Украина в период с августа 2017 по июнь 2020 года по 36 операциям в качестве покупки прав на видеоконтент», — цитирует выдержку из искового заявления ТАСС.