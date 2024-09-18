Юрий Дудь* пытается обжаловать штраф за нарушение закона об иноагентах

Блогер и журналист Юрий Дудь* обратился в суд, чтобы подать жалобу на решение оштрафовать его на 40 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иноагента. Об этом рассказали на сайте Таганского суда Москвы.

«В суд поступила апелляционная жалоба», — говорится на сайте учреждения.

8 августа журналист был оштрафован судом на 40 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента в публикациях.

Ранее избавиться от статуса иноагента захотел известный телеведущий Михаил Шац, однако суд принял решение отказать ему. В материалах сказано, что весной 2022 комик получил более 640 тысяч рублей от фонда за участие в мероприятии. Опровергнуть получение средств он не смог.