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18 сентября, 06:45

Юрий Дудь* пытается обжаловать штраф за нарушение закона об иноагентах

Блогер и журналист Юрий Дудь* обратился в суд, чтобы подать жалобу на решение оштрафовать его на 40 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иноагента. Об этом рассказали на сайте Таганского суда Москвы.

«В суд поступила апелляционная жалоба», — говорится на сайте учреждения.

8 августа журналист был оштрафован судом на 40 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента в публикациях.

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Ранее избавиться от статуса иноагента захотел известный телеведущий Михаил Шац, однако суд принял решение отказать ему. В материалах сказано, что весной 2022 комик получил более 640 тысяч рублей от фонда за участие в мероприятии. Опровергнуть получение средств он не смог.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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YouTube / «вДудь»

Владимир Озеров
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