СМИ раскрыли причину признания Моргенштерна* иностранным агентом

Причиной внесения рэпера Алишера Моргенштерна* в реестр иноагентов послужила его политическая деятельность, выполняемая в интересах иностранного источника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда по иску о снятии статуса.

«В основанном Моргенштерном* А. Т. Telegram-канале освещаются события, в том числе политического характера, сопровождаемые комментариями, содержащими, как правило, негативную оценку принимаемых органами государственной власти Российской Федерации решений», — поясняется в материалах дела.

А в некоторых постах рэпер выражает сомнения относительно достоверности предоставляемой государственными органами и их представителями информации. Сам Алишер* утверждает, что не получал уведомление о решении по статусу и является деятелем культуры, искусства, и отрицает ведение политической деятельности.

Напомним, ранее на рэпера завели уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента. Сообщается, что артист публиковал в своих соцсетях материалы без нужных пометок. Его могут судить по части второй статьи 330.1 УК «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах».