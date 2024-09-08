Адвокат Моргенштерна* объяснил, почему его не смогут выдать России

Россия не сможет получить репера Алишера Моргенштерна*, на которого завели уголовное дело о нарушении правил деятельности иноагента. Исполнителя не выдадут потому, что деяние не является преступлением в том государстве, в котором артист находится, рассказал ТАСС адвокат репера Сергей Жорин.

«По поводу возможного задержания на территории третьей страны и последующей экстрадиции — важно помнить, что выдача для привлечения к уголовной ответственности производится за такие деяния, которые по законам обеих стран являются наказуемыми, — объяснил адвокат.

То есть, чтобы артиста отдали в Россию, необходимо, чтобы в государстве, где он на данный момент проживает, также существовала уголовная ответственность за нарушения правил деятельность иноагента. По словам защитника исполнителя, таких законов там, где находится Моргенштерн*, не принимали — «нигде из этих стран нет института иноагенства».

Напомним, что на рэпера завели уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента. Сообщается, что артист публиковал в своих соцсетях материалы без нужных пометок. Его могут судить по части второй статьи 330.1 УК «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах».