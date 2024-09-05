«Больной, неуправляемый»: Психиатр оценил состояние Моргенштерна* после публичного покаяния

Рэпер Алишер Моргенштерн* посещает специалистов, раскаивается, пытается поделиться с людьми своими проблемами. Об этом рассказал нарколог и психиатр Василий Шуров. Эксперт подчеркнул, что музыкант сегодня находится в двух разных состояниях.

«Есть два Моргенштерна*: один в мании, больной, неуправляемый, который творит лютую дичь. Есть Моргенштерн* в депрессии, кающийся, осознающий, какой он плохой человек», — уверен специалист.

По его словам, мы должны понять и простить Моргенштерна* как всякую творческую личность с психическим диагнозом. Кроме того, нарколог в беседе с 360.ru поддержал решение звезды публично раскаяться, однако отметил, что в дальнейшем нужно ориентироваться на его поступки.

«К сожалению, он шоумен, он может что угодно изобразить, что угодно нам рассказать. <…> Я не считаю его неадекватным. И ролики, и стратегии — всё очень продуманное. В маниакальной фазе всё-таки включается режим бога. Человек очень сильно косячит и не может он так долго продержаться на высоком уровне, не испортив себе жизнь», — подчеркнул психиатр.

Напомним, ранее Моргенштерн* разместил в соцсетях большой текст с покаянием. Музыкант заявил, что страдает от депрессии и попросил прощение у бывшей жены.