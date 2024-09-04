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4 сентября, 10:03

«Исповедь шиза»: Моргенштерн* заявил о депрессии и публично покаялся перед бывшей женой

Рэпер Моргенштерн* заявил о глубочайшей депрессии и извинился за агрессию

Рэпер Моргенштерн*. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Рэпер Моргенштерн*. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Рэпер Моргенштерн* (Алишер Валеев*) решился на исповедь. В своём телеграм-канале он написал большой пост, в котором заявил о депрессии и публично покаялся перед всеми, кого обидел. В этом списке оказалась и его бывшая супруга блогер Дилара Зинатуллина. Шоумен назвал себя отвратительным человеком, подчеркнув, что возомнил себя мессией справедливости и позволял себе судить людей.

«Исповедь шиза <...> Прости за все обиды и нападки, я был ужасным мужем, и всё, что я творил во время отношений и на каплю не сравнится с какими-то моими претензиями к тебе. Я не умел любить и понимаю, как изранил твою душу. Всё, что я умел — это откупаться деньгами, и я сам себе придумал твой плохой образ», — указал Моргенштерн*.

Не оставил в стороне артист и нынешнюю возлюбленную, модель Лизу Василенко. По словам рэпера, девушке из-за него пришлось многое пережить.

«То, какие скандалы и разгоны я устраивал на пустом месте — я в ужасе, что ты до сих пор так добра ко мне и всегда пытаешься помочь и оказать поддержу. Прости за все ужасные слова и вечную паранойю. Я удивлён, как ты не стала такой же бездушной, как мир, который тебя постоянно ранит, особенно в лице меня», — написал музыкант.

Обратился шоумен и к подписчикам. Моргенштерн* извинился за тысячи невыполненных обещаний, а также подчеркнул, что относился к людям потребительски, но ожидал взамен другого поведения.

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Напомним, в мае 2022 года Моргенштерна* внесли в список иноагентов. После этого рэпер заявил, что жалеет об эмиграции и скучает по РФ. Хотя с российским законодательством у шоумена возникли проблемы, связанные с несоблюдением правил деятельности иностранного агента. Так, в конце июня 2024-го столичная прокуратура передала СК РФ материалы для возбуждения уголовного дела в отношении рэпера за отказ от исполнения обязательств. По этой статье он может получить до двух лет тюремного срока. Сообщалось, что рэп-исполнитель может стать фигурантом ещё одного уголовного дела из-за наличия паспорта гражданина Израиля.

* Внесён в реестр иностранных агентов.

Никита Осипов
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