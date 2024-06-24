Прокуратура направила материалы в СК для возбуждения дела против Моргенштерна* 24 июня, 10:04 Алишер Моргенштерн*. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Прокуратура Москвы направила в Следственный комитет материалы для возбуждения уголовного дела в отношении рэпера Алишера Моргенштерна* за уклонение от исполнения обязательств иноагента.

Прокуратура установила, что музыкант в течение года дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента и даже после этого рэпер продолжил распространять материалы в соцсетях без специальной маркировки.

"Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Алишера Моргенштерна* по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Результаты их рассмотрения на контроле в Прокуратуре Москвы", — заявили в надзорном ведомстве.

Напомним, что Моргенштерна* внесли в список иноагентов в мае 2022-го. Недавно рэпер заявил, что жалеет об эмиграции и скучает по России. В Кремле ранее прокомментировали желание музыканта вернуться и снова давать концерты. Моргенштерн* допустил, что для получения "индульгенции" ему сначала придётся съездить на фронт. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что исполнителю не стоит питать иллюзий насчёт "индульгенции".

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.

Авторы Александра Вишнякова