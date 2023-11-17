Песков посоветовал Моргенштерну* не питать иллюзий о возвращении в Россию

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал студентам МГИМО, что практически не знаком с творчеством рэпера Моргенштерна* и не является его фанатом.

"Я не очень хорошо знаком с творчеством товарища Моргенштерна*. Но из тех крох, о чём я знаю, могу сказать, что я не являюсь поклонником его творчества", — признался Песков в интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360".

Пресс-секретарь президента также прокомментировал желание рэпера вернуться в Россию и давать концерты на её территории. Моргенштерн* допустил, что для получения "индульгенции" ему сначала придётся съездить на фронт.

Песков ответил, что исполнителю не стоит питать иллюзий, так как никто не собирается "давать ему гарантий, что всё будет хорошо". Невозможно предугадать, чем закончится поездка Моргенштерна* на фронт. "Потому что, зная тех парней, которые там [находятся]... Там парни крепкие, суровые", — резюмировал представитель Кремля.

Напомним, что "Ветераны России" написали обращение к рэперу с призывом исправиться. Общественники настаивают, что вернуться в страну артист сможет, только если выполнит три условия: поедет выступать в зону СВО, уберёт из песен весь мат и возьмёт за пример певца Shaman. Сам же исполнитель уклончиво ответил на вопрос о готовности выступить в зоне спецоперации. Он заявил, что будет принимать решение тогда, когда такое предложение поступит.