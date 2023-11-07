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Регион
Опубликовано 7 ноября 2023, 07:44
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Моргенштерн* ответил на вопрос о готовности выступить в зоне СВО

Моргенштерн* считает, что его поездку на СВО примут за политическое высказывание

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Рэпер Алишер Моргенштерн* уклончиво ответил на вопрос о готовности выступить в зоне спецоперации. Музыкант заявил, что будет принимать решение тогда, когда такое предложение поступит.

"Вопрос серьёзный. Я буду тщательно взвешивать все за и против, если такое предложение поступит", — сказал Моргенштерн* в интервью Ксении Собчак.

Рэпер считает, что поездка в зону СВО будет расценена как политическое высказывание, а он никаких "высказываний" делать не хочет.

Тоскующему по России Моргенштерну* дали дельный совет
Тоскующему по России Моргенштерну* дали дельный совет

Напомним, что Алишер Моргенштерн* покинул Россию, и чаще всего сейчас его замечают в Дубае. Там же он и дал интервью Собчак. В мае 2022 года его внесли в список иноагентов. Но недавно рэпер заявил, что жалеет об эмиграции и скучает по России.

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.

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Александра Вишнякова
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