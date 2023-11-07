Регион

Уведомления отключены

7 ноября, 07:44

Моргенштерн* ответил на вопрос о готовности выступить в зоне СВО

Моргенштерн* считает, что его поездку на СВО примут за политическое высказывание

<p>Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Рэпер Алишер Моргенштерн* уклончиво ответил на вопрос о готовности выступить в зоне спецоперации. Музыкант заявил, что будет принимать решение тогда, когда такое предложение поступит.

"Вопрос серьёзный. Я буду тщательно взвешивать все за и против, если такое предложение поступит", — сказал Моргенштерн* в интервью Ксении Собчак.

Рэпер считает, что поездка в зону СВО будет расценена как политическое высказывание, а он никаких "высказываний" делать не хочет.

"Никому не нужен": Тоскующему по России Моргенштерну* дали дельный совет

"Никому не нужен": Тоскующему по России Моргенштерну* дали дельный совет

Напомним, что Алишер Моргенштерн* покинул Россию, и чаще всего сейчас его замечают в Дубае. Там же он и дал интервью Собчак. В мае 2022 года его внесли в список иноагентов. Но недавно рэпер заявил, что жалеет об эмиграции и скучает по России.

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Моргенштерн
  • Специальная военная операция на Украине
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров