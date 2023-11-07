Моргенштерн* ответил на вопрос о готовности выступить в зоне СВО

Рэпер Алишер Моргенштерн* уклончиво ответил на вопрос о готовности выступить в зоне спецоперации. Музыкант заявил, что будет принимать решение тогда, когда такое предложение поступит.

"Вопрос серьёзный. Я буду тщательно взвешивать все за и против, если такое предложение поступит", — сказал Моргенштерн* в интервью Ксении Собчак.

Рэпер считает, что поездка в зону СВО будет расценена как политическое высказывание, а он никаких "высказываний" делать не хочет.

Напомним, что Алишер Моргенштерн* покинул Россию, и чаще всего сейчас его замечают в Дубае. Там же он и дал интервью Собчак. В мае 2022 года его внесли в список иноагентов. Но недавно рэпер заявил, что жалеет об эмиграции и скучает по России.