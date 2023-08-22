"Пожалуйста, простите меня": Моргенштерн* пожалел, что сбежал в США из России

Рэпер Алишер Моргенштерн* заявил, что жалеет об эмиграции в США. Исполнитель также признался, что скучает по России.

"Мне не нравится. Я бы в Америке не жил никогда… Я скучаю по родине. Однажды, может, и вернусь в Россию", — сказал рэпер в ролике, опубликованном на его ютуб-канале.

По словам Моргенштерна*, он пытался покорить американскую публику и записать треки с местными музыкантами, однако работа с артистами из США разочаровала его из-за "отсутствия человечности".

"Пожалуйста, простите меня. Я больше не буду пытаться работать на Америку", — подчеркнул рэпер, добавив, что хочет снова вернуться в российские чарты и намерен вновь делать песни "для наших людей".

Напомним, после начала СВО Моргенштерн* покинул Россию. В мае 2022 года его внесли в список иноагентов. В конце июня 2023-го Савёловский суд назначил ему административный штраф в размере 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента. 17 июля стало известно, что рэпер обжаловал штраф в суде.