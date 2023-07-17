Моргенштерн* обжаловал в суде штраф за отсутствие маркировки иноагента
Рэпер Алишер Моргенштерн* обжаловал административный штраф в размере 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в соцсетях, следует из информации судебной картотеки Савёловского суда Москвы.
Иск 25-летнего музыканта был принят 14 июля. Дата заседания пока не известна.
Напомним, после начала спецоперации Моргенштерн* покинул Россию и теперь живёт за границей. В мае 2022 года его внесли в список иноагентов. В конце июня текущего года Савёловский суд назначил ему административный штраф в размере 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента.
* Включён в реестр физлиц-иноагентов.
VK / Моргенштерн*