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17 июля, 13:05

Моргенштерн* обжаловал в суде штраф за отсутствие маркировки иноагента

Рэпер Алишер Моргенштерн* обжаловал административный штраф в размере 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в соцсетях, следует из информации судебной картотеки Савёловского суда Москвы.

Иск 25-летнего музыканта был принят 14 июля. Дата заседания пока не известна.

Напомним, после начала спецоперации Моргенштерн* покинул Россию и теперь живёт за границей. В мае 2022 года его внесли в список иноагентов. В конце июня текущего года Савёловский суд назначил ему административный штраф в размере 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента.

Суд отложил на 1 августа заседание по иску Покровского* насчёт статуса иноагента

Суд отложил на 1 августа заседание по иску Покровского* насчёт статуса иноагента

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.

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VK / Моргенштерн*

Наталья Исакова
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