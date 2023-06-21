Моргенштерна оштрафовали на 40 тысяч за отсутствие маркировки иноагента
Савёловский суд Москвы оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна* на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.
Напомним, после начала спецоперации Моргенштерн покинул Россию и теперь живёт за границей. В мае 2022 года его внесли в список иноагентов. А в мае 2023 года в суде был зарегистрирован протокол об отсутствии в соцсетях рэпера маркировки об иноагентском статусе.
Кстати, ранее за такое же нарушение суд оштрафовал певицу Монеточку (Елизавету Гырдымову*) на 30 тысяч рублей. И артистке уже грозит новый штраф.
* Включены в реестр физлиц-иноагентов.
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