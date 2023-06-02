Мизулина ответила Лайфу, что никакого примирения с Моргенштерном не будет

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сказала, что никакого снисхождения к иностранным агентам не будет. Так она ответила на вопрос корреспондента Лайфа о возможном примирении с такими артистами, как Моргенштерн*, по аналогии с прошедшими встречами с рэперами Инстасамкой и Scally Milano.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ответила на вопрос про примирение с иноагентами. Видео © LIFE

"Никаких встреч с иностранными агентами проводиться не будет. На нашей площадке эти люди присутствовать не будут. Это наша принципиальная позиция. Они могут общаться со своими западными кураторами, представителями посольств разных государств, туда им дорога", — пояснила Мизулина.

Она подчеркнула, что здесь не может стоять вопрос урегулирования конфликта посредством беседы, так как иноагенты, в частности Моргенштерн, напрямую нарушили закон. Поэтому их делом занимается СК РФ, напомнила Мизулина.

Ранее Лайф писал о том, что рэп-исполнители Инстасамка и Scally Milano встретились с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной и пообещали убрать из песен упоминания наркотиков и развратного образа жизни.