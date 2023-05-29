Инстасамка встретилась с Мизулиной и пообещала убрать из песен мат, разврат и наркотики

Блогер и рэп-исполнительница Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, встретилась с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной и пообещала убрать всю "запрещёнку" из песен. Как узнал SHOT, рэперша готова попрощаться с упоминанием наркотиков в своих треках, пропагандой развратных действий, а также готова меньше материться.

Также, по данным телеграм-канала, Дарья Зотеева решила окончательно вернуться в Москву из Дубая.