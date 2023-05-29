Регион

Уведомления отключены

29 мая, 15:09

Инстасамка встретилась с Мизулиной и пообещала убрать из песен мат, разврат и наркотики

Инстасамка встретилась с Екатериной Мизулиной

<p>Екатерина Мизулина и Дарья Зотеева (Инстасамка). Фото © Официальный телеграм-канал <a href="https://t.me/instasamkafuckyou/3969" target="_blank" rel="noopener noreferrer">INSTASAMKA</a></p>

Екатерина Мизулина и Дарья Зотеева (Инстасамка). Фото © Официальный телеграм-канал INSTASAMKA

Блогер и рэп-исполнительница Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, встретилась с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной и пообещала убрать всю "запрещёнку" из песен. Как узнал SHOT, рэперша готова попрощаться с упоминанием наркотиков в своих треках, пропагандой развратных действий, а также готова меньше материться.

Также, по данным телеграм-канала, Дарья Зотеева решила окончательно вернуться в Москву из Дубая.

Блогерша Инстасамка погасила все задолженности по налогам

Блогерша Инстасамка погасила все задолженности по налогам

Кстати, ещё в январе Инстасамка обращалась к Мизулиной, пообещав на ближайших концертах в России обойтись без мата и "фирменных выходок". Исполнительница заверила, что специально для тура в России обновила программу, убрав из неё мат и старый материал.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Инстасамка
  • Екатерина Мизулина
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров