Инстасамка встретилась с Мизулиной и пообещала убрать из песен мат, разврат и наркотики
Инстасамка встретилась с Екатериной Мизулиной
Екатерина Мизулина и Дарья Зотеева (Инстасамка). Фото © Официальный телеграм-канал INSTASAMKA
Блогер и рэп-исполнительница Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, встретилась с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной и пообещала убрать всю "запрещёнку" из песен. Как узнал SHOT, рэперша готова попрощаться с упоминанием наркотиков в своих треках, пропагандой развратных действий, а также готова меньше материться.
Также, по данным телеграм-канала, Дарья Зотеева решила окончательно вернуться в Москву из Дубая.
Кстати, ещё в январе Инстасамка обращалась к Мизулиной, пообещав на ближайших концертах в России обойтись без мата и "фирменных выходок". Исполнительница заверила, что специально для тура в России обновила программу, убрав из неё мат и старый материал.