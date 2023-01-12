"Это в прошлом": Инстасамка отказалась от мата в песнях и дерзких выходок ради концертов в РФ

Исполнительница Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, обратилась к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной и пообещала на ближайших концертах в России обойтись без мата и "фирменных выходок". Об этом она заявила в телеграм-канале.

"Мы специально для тура в России обновили каталог. И мы едем с программой без мата и без старого материала. На сцене вы не увидите никакого старого стиля и моих фирменных выходок. Это в прошлом", — написала рэперша.

Инстасамка добавила, что ей 22 года и она "шарит, что происходит", поэтому не подведёт. Исполнительница подчеркнула, что соскучилась по аудитории и собирается нести для неё только "классную музыку и хорошее настроение". По словам Инстасамки, она не пропагандирует разврат, проституцию и наркотики.

"Я замужем, ни о какой проституции речи не может быть. Всё, что меня интересует, это дарить людям настроение и делать классную музыку", — добавила рэперша.