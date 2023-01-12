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12 января, 09:11

Киркоров — о Зеленском: Уже тысячу раз пожалел, что снимался с ним в фильме

Король российской эстрады Филипп Киркоров заявил, что уже тысячу раз пожалел, что когда-то снимался в фильме с президентом Украины Владимиром Зеленским "Любовь в большом городе". Об этом он сказал во время выступления в ресторане Chalet Berezka в Дубае, приглашая на сцену певицу Волгу Король, которая также принимала участие в картине.

"Мы с Волгой прошли огонь и воду, снимались вместе в фильме с будущим президентом… не нашей страны. Но мы уже тысячу раз об этом пожалели", — цитирует артиста kp.ru.

Король и артист исполнили песню "Роза чайная". Киркоров пошутил, что уже давно вместе с Машей Распутиной они предрекли ситуацию с УЕ, так как в песне есть слова: "УЕ, ты не слышишь меня, я не слышу тебя".

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Как уже писал Лайф, президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против 119 человек. В их числе оказался известный российский певец Филипп Киркоров. Поп-король молчать не стал. В соцсетях он выложил пост, в котором заявил, что его "старый товарищ и партнёр по съёмочной площадке слишком сильно вошёл в роль". Киркоров пожалел "зайку" Зеленского, выложив отрывок из клипа на песню "Просто подари".

Обложка ©

"Любовь в большом городе – 3", режиссёры Марюс Вайсберг, Дэвид Додсон, сценаристы Андрей Яковлев, Марюс Вайсберг / kino-teatr.ru

Варвара Романова

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