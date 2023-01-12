Киркоров — о Зеленском: Уже тысячу раз пожалел, что снимался с ним в фильме

Король российской эстрады Филипп Киркоров заявил, что уже тысячу раз пожалел, что когда-то снимался в фильме с президентом Украины Владимиром Зеленским "Любовь в большом городе". Об этом он сказал во время выступления в ресторане Chalet Berezka в Дубае, приглашая на сцену певицу Волгу Король, которая также принимала участие в картине.

"Мы с Волгой прошли огонь и воду, снимались вместе в фильме с будущим президентом… не нашей страны. Но мы уже тысячу раз об этом пожалели", — цитирует артиста kp.ru.

Король и артист исполнили песню "Роза чайная". Киркоров пошутил, что уже давно вместе с Машей Распутиной они предрекли ситуацию с УЕ, так как в песне есть слова: "УЕ, ты не слышишь меня, я не слышу тебя".