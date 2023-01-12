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Регион
Опубликовано 12 января 2023, 09:07
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В ДНР сообщили о серьёзном продвижении ВС РФ в районе Артёмовска

Советник врио главы ДНР Кимаковский сообщил о продвижении ВС РФ в районе Артёмовска

Российские войска значительно продвинулись в районе города Артёмовска. Как рассказал советник врио главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский, артиллерия РФ сейчас серьёзно подавляет силы ВСУ, на некоторых участках, в том числе и на Донецком направлении, украинские бойцы "даже из окопов вылезти не могут".

"У нас есть определённые продвижения по Авдеевскому направлению, у нас есть серьёзное продвижение в районе Артёмовска", — отметил Кимаковский в эфире телеканала "Соловьёв Live".

Кроме того, он сообщил, что количество обстрелов со стороны ВСУ на Донецком направлении заметно уменьшилось. По словам советника врио главы ДНР, это свидетельствует о более эффективной работе российских военнослужащих.

ВСУ признали огромные потери под Артёмовском
ВСУ признали огромные потери под Артёмовском

А ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал усилить военную помощь альянса Украине в связи с провалом ВСУ под Артёмовском и Соледаром. Об этом он сообщил перед началом совместного с Еврокомиссией заседания по вопросам поддержки Киева и безопасности стран блока.

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Telegram / Минобороны РФ

Наталья Исакова
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