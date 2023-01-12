Российские войска значительно продвинулись в районе города Артёмовска. Как рассказал советник врио главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский, артиллерия РФ сейчас серьёзно подавляет силы ВСУ, на некоторых участках, в том числе и на Донецком направлении, украинские бойцы "даже из окопов вылезти не могут".

"У нас есть определённые продвижения по Авдеевскому направлению, у нас есть серьёзное продвижение в районе Артёмовска", — отметил Кимаковский в эфире телеканала "Соловьёв Live".

Кроме того, он сообщил, что количество обстрелов со стороны ВСУ на Донецком направлении заметно уменьшилось. По словам советника врио главы ДНР, это свидетельствует о более эффективной работе российских военнослужащих.