"ВСУ из окопов вылезти не могут": В ДНР сообщили о серьёзном продвижении ВС РФ в районе Артёмовска
Советник врио главы ДНР Кимаковский сообщил о продвижении ВС РФ в районе Артёмовска
Российские войска значительно продвинулись в районе города Артёмовска. Как рассказал советник врио главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский, артиллерия РФ сейчас серьёзно подавляет силы ВСУ, на некоторых участках, в том числе и на Донецком направлении, украинские бойцы "даже из окопов вылезти не могут".
"У нас есть определённые продвижения по Авдеевскому направлению, у нас есть серьёзное продвижение в районе Артёмовска", — отметил Кимаковский в эфире телеканала "Соловьёв Live".
Кроме того, он сообщил, что количество обстрелов со стороны ВСУ на Донецком направлении заметно уменьшилось. По словам советника врио главы ДНР, это свидетельствует о более эффективной работе российских военнослужащих.
А ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал усилить военную помощь альянса Украине в связи с провалом ВСУ под Артёмовском и Соледаром. Об этом он сообщил перед началом совместного с Еврокомиссией заседания по вопросам поддержки Киева и безопасности стран блока.
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