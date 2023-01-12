Конфликт на Украине завершится тогда, когда Россия займёт всю территорию Незалежной, а начался он из-за того, что Москве просто не оставили иного выбора. Об этом рассказал испанский писатель и журналист Хосе Мигель Вильярройя, слова которого приводит телеграм-канал "Пул № 3".

Испанский писатель поддержал РФ в конфликте с Украиной и рассказал, когда он закончится. Видео © Telegram / "Пул № 3"

"Конфликт закончится, когда Россия займёт всю Украину. Я напомню, что с 2014 года Донбасс обстреливается Украиной. И они проводили Рождество, страдая от бомбёжек и отключений электричества. Теперь этим страдает вся Украина. Грустно, что дело дошло до войны, но другого решения им не оставили", — отметил Вильярройя.

По его мнению, сопротивление Украины возможно лишь потому, что Запад постоянно помогает Киеву, регулярно отправляя деньги. Однако жителям стран регулярно говорится о том, что средств попросту нет. Журналист и писатель также заметил, что поддерживает Россию, потому что в планы Запада входит демонтаж и расчленение РФ, так как она единственная сопротивляется однополярному миру во главе с США и НАТО.

"Это не значит, что с многополярным миром все будут жить лучше, что исчезнет неравенство людей. Но я думаю, что однополярный мир, который мы имеем с момента распада Советского Союза, — это катастрофа. Это бедствие для многих людей", — добавил писатель.

Введение санкций против России привело к тому, что дела в Европе стали идти гораздо хуже, однако сами ограничения навредили лишь жителям Старого Света. Рост цен на электроэнергию или же еду, как подчеркнул Вильярройя, произошёл не из-за действий российского руководства, а из-за политики руководителей европейских стран. Проблемой же является тот факт, что многим россиянам надоело то, что с ними делают Запад и США.