В России не планируют вводить ограничения из-за выявления новой мутации ковида "кракен"
Роспотребнадзор не планирует вводить какие-либо ограничения из-за выявления в РФ новой мутации коронавируса "кракен". Об этом заявили в ведомстве.
"Никаких ограничений в связи с обнаружением нового подварианта штамма "омикрон" "кракен" вводить не планируется", — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.
Напомним, сегодня стало известно, что в России выявили первый случай заражения новой мутацией коронавируса "кракен". Лайф узнал, кто стал первым пациентом, прививался ли он и выезжал ли за границу.
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Агентство "Москва"/Александр Авилов