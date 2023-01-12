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12 января, 08:15

В России не планируют вводить ограничения из-за выявления новой мутации ковида "кракен"

Роспотребнадзор не планирует вводить какие-либо ограничения из-за выявления в РФ новой мутации коронавируса "кракен". Об этом заявили в ведомстве.

"Никаких ограничений в связи с обнаружением нового подварианта штамма "омикрон" "кракен" вводить не планируется", — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

"Кракен" расползается по миру: Как распознать новый особо заразный ковид-мутант

"Кракен" расползается по миру: Как распознать новый особо заразный ковид-мутант

Напомним, сегодня стало известно, что в России выявили первый случай заражения новой мутацией коронавируса "кракен". Лайф узнал, кто стал первым пациентом, прививался ли он и выезжал ли за границу.

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Агентство "Москва"/Александр Авилов

Александра Вишнякова

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