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12 января, 05:53

Медведев и другие российские теннисисты узнали соперников по первому кругу Australian Open

Теннисист Даниил Медведев сыграет с американцем Хироном в первом круге Australian Open

Россиянин Даниил Медведев сыграет с американцем Маркосом Хироном в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису. Турнир состоится во второй половине января. Жеребьёвку транслировал ютуб-канал Australian Open TV. Медведеву дали седьмой номер посева.

Другой представитель нашей страны Андрей Рублёв встретится с австрийцем Домиником Тимом, соперником Карена Хачанова станет Бернабе Сапата Миральес из Испании, Аслан Карацев в первом круге встретится с Григором Димитровым из Болгарии, а Роман Сафиуллин — с хозяином турнира Ником Кирьосом. В женской сетке лучшая теннисистка страны Дарья Касаткина в первом круге встретится с соотечественницей Варварой Грачёвой, Вероника Кудерметова сыграет с Мариной Заневской из Бельгии, а Анна Блинкова — с Мэдисон Киз из США, которая получила десятый номер посева.

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Ранее сообщалось, что организаторы Australian Open отказались отстранять теннисистов из Белоруссии и России. Открытый чемпионат Австралии состоится 16–29 января.

Обложка ©

Wikipedia / Carine06

Светлана Оперук

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