Медведев и другие российские теннисисты узнали соперников по первому кругу Australian Open

Россиянин Даниил Медведев сыграет с американцем Маркосом Хироном в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису. Турнир состоится во второй половине января. Жеребьёвку транслировал ютуб-канал Australian Open TV. Медведеву дали седьмой номер посева.

Другой представитель нашей страны Андрей Рублёв встретится с австрийцем Домиником Тимом, соперником Карена Хачанова станет Бернабе Сапата Миральес из Испании, Аслан Карацев в первом круге встретится с Григором Димитровым из Болгарии, а Роман Сафиуллин — с хозяином турнира Ником Кирьосом. В женской сетке лучшая теннисистка страны Дарья Касаткина в первом круге встретится с соотечественницей Варварой Грачёвой, Вероника Кудерметова сыграет с Мариной Заневской из Бельгии, а Анна Блинкова — с Мэдисон Киз из США, которая получила десятый номер посева.