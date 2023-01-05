Организаторы Australian Open отказались отстранять теннисистов из Белоруссии и России
Федерация австралийского тенниса (Tennis Australia) оставила в силе решение о допуске российских и белорусских спортсменов до участия в турнире Большого шлема в этом году, несмотря на призывы к их отстранению. Позицию организаторов Australian Open публикует в четверг газета Sydney Morning Herald.
Открытый чемпионат Австралии состоится 16–29 января.
"Спортсмены из России и Белоруссии могут участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Так будет и на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2023 года", — говорится в заявлении федерации.
Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) оштрафовала Ассоциацию лаун-тенниса (LTA) и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) на один миллион долларов за отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в британских турнирах в 2022 году. ATP также пригрозила исключением турниров LTA из тура, если россияне и белорусы не будут допущены к соревнованиям в 2023 году. До этого на такую же сумму организаторов Уимблдона оштрафовала Женская теннисная ассоциация (WTA).