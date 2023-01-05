Организаторы Australian Open отказались отстранять теннисистов из Белоруссии и России

Федерация австралийского тенниса (Tennis Australia) оставила в силе решение о допуске российских и белорусских спортсменов до участия в турнире Большого шлема в этом году, несмотря на призывы к их отстранению. Позицию организаторов Australian Open публикует в четверг газета Sydney Morning Herald.

Открытый чемпионат Австралии состоится 16–29 января.

"Спортсмены из России и Белоруссии могут участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Так будет и на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2023 года", — говорится в заявлении федерации.