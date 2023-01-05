Чай каркаде оказался эликсиром молодости и бессмертия

Популярный красный чай, известный как каркаде, заваривается из сушёных цветков гибискуса. Растение содержит ряд полезных элементов, помогает бороться с анемией и способствует снижению веса.

Как уточняет издание Al Mayadeen, чаще всего этот цветок встречается на территории ряда стран Африки. Гибискус содержит белки, углеводы, калий, натрий, кальций и другие полезные вещества.

В частности, каркаде предотвращает сердечно-сосудистые заболевания, замедляет старение организма и предупреждает онкологические болезни. Напиток также можно использовать как косметическое средство, например при акне. А замороженный отвар укрепляет волосы и помогает бороться с перхотью, утверждают специалисты.