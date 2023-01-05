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5 января, 05:57

Чай каркаде оказался эликсиром молодости и бессмертия

Al Mayadeen: Красный чай предотвращает сердечно-сосудистые заболевания, замедляет старение и помогает при онкологии

Популярный красный чай, известный как каркаде, заваривается из сушёных цветков гибискуса. Растение содержит ряд полезных элементов, помогает бороться с анемией и способствует снижению веса.

Как уточняет издание Al Mayadeen, чаще всего этот цветок встречается на территории ряда стран Африки. Гибискус содержит белки, углеводы, калий, натрий, кальций и другие полезные вещества.

В частности, каркаде предотвращает сердечно-сосудистые заболевания, замедляет старение организма и предупреждает онкологические болезни. Напиток также можно использовать как косметическое средство, например при акне. А замороженный отвар укрепляет волосы и помогает бороться с перхотью, утверждают специалисты.

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Ранее эксперт по "живой еде" Малозёмов предупредил, что чай с любыми добавками можно пить только свежезаваренным. Однако если речь идёт о натуральном чёрном или зелёном чае, то ничего страшного в течение суток с ним не произойдёт.

Обложка ©

Pexels

Ирина Фальке

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