Назван предвестник скорой смерти при гриппе
Вирусолог Волчков: В случае поражения вирусом гриппа нервной системы пациент, скорее всего, не выживет
В случае поражения вирусом гриппа центральной нервной системы пациента, скорее всего, спасти не удастся. Об этом в разговоре с URA.ru предупредил вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков.
Он отметил, что вирус должен пройти достаточно долгий путь, чтобы добраться до ЦНС: сперва попасть в верхние дыхательные пути, затем в кровоток, поразив эндотелий, следом идёт системное заражение прочих органов и тканей.
"Нервная система — последний орган, который будет поражён. Чтобы вирус преодолел гематоэнцефалический барьер, нужно иметь очень тяжёлую инфекцию. Если дотуда вирус гриппа дошёл, значит, человеку совсем плохо и он, скорее всего, не жилец", — заключил Волчков.
Ранее врачи рассказали, как злоупотребление алкоголем в новогодние праздники "поможет" гриппу и ковиду. Выяснилось, что этиловый спирт выводит из организма витамин B, который принимает непосредственное участие в синтезе лейкоцитов, а это и есть те самые клетки, которые на начальном этапе борются с вирусными инфекциями. Лайф также писал о том, чем опасен грипп при беременности. На ранних сроках вирус наиболее опасен для будущего ребёнка, поскольку именно в этот период происходит формирование внутренних органов малыша. Соответственно, риск развития врождённых пороков у плода, невынашивания, преждевременных родов возрастает.
Агентство "Москва" / Софья Сандурская