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5 января, 05:28

Назван предвестник скорой смерти при гриппе

Вирусолог Волчков: В случае поражения вирусом гриппа нервной системы пациент, скорее всего, не выживет

В случае поражения вирусом гриппа центральной нервной системы пациента, скорее всего, спасти не удастся. Об этом в разговоре с URA.ru предупредил вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков.

Он отметил, что вирус должен пройти достаточно долгий путь, чтобы добраться до ЦНС: сперва попасть в верхние дыхательные пути, затем в кровоток, поразив эндотелий, следом идёт системное заражение прочих органов и тканей.

"Нервная система — последний орган, который будет поражён. Чтобы вирус преодолел гематоэнцефалический барьер, нужно иметь очень тяжёлую инфекцию. Если дотуда вирус гриппа дошёл, значит, человеку совсем плохо и он, скорее всего, не жилец", — заключил Волчков.

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Ранее врачи рассказали, как злоупотребление алкоголем в новогодние праздники "поможет" гриппу и ковиду. Выяснилось, что этиловый спирт выводит из организма витамин B, который принимает непосредственное участие в синтезе лейкоцитов, а это и есть те самые клетки, которые на начальном этапе борются с вирусными инфекциями. Лайф также писал о том, чем опасен грипп при беременности. На ранних сроках вирус наиболее опасен для будущего ребёнка, поскольку именно в этот период происходит формирование внутренних органов малыша. Соответственно, риск развития врождённых пороков у плода, невынашивания, преждевременных родов возрастает.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Марина Калегина
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