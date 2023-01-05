Назван предвестник скорой смерти при гриппе

В случае поражения вирусом гриппа центральной нервной системы пациента, скорее всего, спасти не удастся. Об этом в разговоре с URA.ru предупредил вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков.

Он отметил, что вирус должен пройти достаточно долгий путь, чтобы добраться до ЦНС: сперва попасть в верхние дыхательные пути, затем в кровоток, поразив эндотелий, следом идёт системное заражение прочих органов и тканей.

"Нервная система — последний орган, который будет поражён. Чтобы вирус преодолел гематоэнцефалический барьер, нужно иметь очень тяжёлую инфекцию. Если дотуда вирус гриппа дошёл, значит, человеку совсем плохо и он, скорее всего, не жилец", — заключил Волчков.