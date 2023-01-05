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Регион
Опубликовано 5 января 2023, 05:14
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Макрона призвали перестать "изображать из себя миллиардера" из-за помощи Украине

Читатели Le Point высмеяли решение французского президента Макрона о поставках бронеавтомобилей AMX-10RC Украине

Далеко не всем французам понравилось решение президента Эмманюэля Макрона отправить на Украину бронеавтомобили AMX-10RC. Об этом сообщает РИА "Новости", изучив комментарии под соответствующей статьёй в журнале Le Point. По мнению читателей французского издания, этот шаг, во-первых, способствует эскалации конфликта, а во-вторых, людям обидно, что их налоги идут на милитаризацию другого государства, хотя сами они испытывают большие трудности. Как горько пошутил один из пользователей, надежда только одна — на то, что Макрон лжёт.

"Президенту Макрону было бы лучше оказать ощутимую помощь бизнесменам, пенсионерам и производствам, чем тратить сотни миллионов и военную технику на Украину. Давайте уже перестанем изображать миллиардеров, которыми мы не являемся", — призвал французского лидера пользователь с ником Par ORDRE PUBLIC.

"А у нас что, есть работающие танки?" сыронизировал читатель Par Naymarjean.

"Украина могла бы порадоваться, если только Макрон не лжёт им так же, как он лгал нам в течение последних семи лет. В этом случае Киев, возможно, получит одну или две шины от этих танков", отметил комментатор с ником Par Djill59.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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