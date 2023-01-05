Макрона призвали перестать "изображать из себя миллиардера" из-за помощи Украине

Далеко не всем французам понравилось решение президента Эмманюэля Макрона отправить на Украину бронеавтомобили AMX-10RC. Об этом сообщает РИА "Новости", изучив комментарии под соответствующей статьёй в журнале Le Point. По мнению читателей французского издания, этот шаг, во-первых, способствует эскалации конфликта, а во-вторых, людям обидно, что их налоги идут на милитаризацию другого государства, хотя сами они испытывают большие трудности. Как горько пошутил один из пользователей, надежда только одна — на то, что Макрон лжёт.

"Президенту Макрону было бы лучше оказать ощутимую помощь бизнесменам, пенсионерам и производствам, чем тратить сотни миллионов и военную технику на Украину. Давайте уже перестанем изображать миллиардеров, которыми мы не являемся", — призвал французского лидера пользователь с ником Par ORDRE PUBLIC.

"А у нас что, есть работающие танки?" — сыронизировал читатель Par Naymarjean.

"Украина могла бы порадоваться, если только Макрон не лжёт им так же, как он лгал нам в течение последних семи лет. В этом случае Киев, возможно, получит одну или две шины от этих танков", — отметил комментатор с ником Par Djill59.