"Схватил за воротник": Принц Гарри признался, что подрался с братом Уильямом из-за Меган Маркл

Британский принц Гарри признался, что в 2019 году между ним и старшим братом — наследником престола принцем Уильямом — произошла драка. Об этом сказано в автобиографической книге "Запасной", отрывок из которой приводит газета The Guardian.

Инцидент произошёл в Лондоне, а причиной ссоры между братьями стала супруга Гарри, американская актриса Меган Маркл. По словам герцога Сассекского, Уильям пришёл обсудить с ним "катастрофу" в их отношениях и скандалы с королевской семьёй в прессе. Жалоба Уильяма на Маркл, которую он назвал "грубой" и "резкой", привела сначала к словесной перепалке между братьями, которые обменялись оскорблениями. Как пишет Гарри в книге, его ответная жалоба на отсутствие поддержки со стороны старшего брата привела к тому, что "разъярённый" Уильям напал на него. Автор мемуаров признался, что всё произошло очень быстро.

"Он схватил меня за воротник, сорвал ожерелье и повалил на пол. Я упал на собачью миску, которая треснула у меня под спиной, осколки вонзились в меня. Я пролежал там какое-то время, ошеломлённый, затем встал и сказал ему, чтобы он убирался", — сказано в отрывке.

После этого, как утверждает Гарри, Уильям извинился перед ним. Впоследствии Меган Маркл заметила "царапины и синяки" на спине супруга, а рассказ принца о нападении старшего брата заставил её "сильно грустить". Газета также отмечает, что мемуары Гарри будут выпущены на следующей неделе и, "вероятно, вызовут ярость в британской королевской семье".