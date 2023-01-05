В ШОС заявили о готовности создавать условия для решения украинского кризиса
Генсек ШОС Мин заявил о готовности стран создавать условия для решения украинского кризиса
Государства Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) готовы создавать необходимые условия для надлежащего решения украинского конфликта. Об этом заявил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.
"Мы обратили внимание, что многие государства – члены ШОС готовы создавать благоприятные условия для укрепления контактов между соответствующими странами, надлежащего урегулирования и решения проблемы", — приводит его слова РИА "Новости".
Мин подчеркнул, что страны ШОС объединяются на основе общих ценностей и разделяют одинаковые или близкие позиции по многим международным и региональным вопросам.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Италия не может быть посредником на переговорах между Россией и Украиной. По её словам, страны, которые поддерживают киевский режим и предоставляют ему финансовую и военную поддержку, не могут выступать в этой роли.
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