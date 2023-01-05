В ШОС заявили о готовности создавать условия для решения украинского кризиса

"Мы обратили внимание, что многие государства – члены ШОС готовы создавать благоприятные условия для укрепления контактов между соответствующими странами, надлежащего урегулирования и решения проблемы", — приводит его слова РИА "Новости".

Мин подчеркнул, что страны ШОС объединяются на основе общих ценностей и разделяют одинаковые или близкие позиции по многим международным и региональным вопросам.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Италия не может быть посредником на переговорах между Россией и Украиной. По её словам, страны, которые поддерживают киевский режим и предоставляют ему финансовую и военную поддержку, не могут выступать в этой роли.