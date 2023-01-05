В финале молодёжного чемпионата мира по хоккею сыграют сборные Чехии и Канады

Сборные Чехии и Канады стали финалистами молодёжного чемпионата мира по хоккею, который проходит в канадских Галифаксе и Монктоне.

Чехи в полуфинале в овертайме переиграли команду Швеции (2:1 ОТ), а канадцы уверенно справились с США (6:2).

Решающий поединок МЧМ-2023 состоится в ночь на пятницу, 6 января. Начало матча — в 2:30 мск. Действующим чемпионом турнира является сборная Канады.