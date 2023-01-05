SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 января, 04:17

В финале молодёжного чемпионата мира по хоккею сыграют сборные Чехии и Канады

Сборные Чехии и Канады стали финалистами молодёжного чемпионата мира по хоккею, который проходит в канадских Галифаксе и Монктоне.

Чехи в полуфинале в овертайме переиграли команду Швеции (2:1 ОТ), а канадцы уверенно справились с США (6:2).

Решающий поединок МЧМ-2023 состоится в ночь на пятницу, 6 января. Начало матча — в 2:30 мск. Действующим чемпионом турнира является сборная Канады.

Канада с поражения начала домашний МЧМ, который забрали у России

Канада с поражения начала домашний МЧМ, который забрали у России

Ранее Лайф писал, что форвард "Вашингтона" Александр Овечкин стал первой звездой декабря в НХЛ. За минувший месяц российский хоккеист набрал 22 очка в 15 матчах. Из них 13 шайб и 9 результативных передач.

Обложка ©

IIHF / TIM AUSTEN

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров