В финале молодёжного чемпионата мира по хоккею сыграют сборные Чехии и Канады
Сборные Чехии и Канады стали финалистами молодёжного чемпионата мира по хоккею, который проходит в канадских Галифаксе и Монктоне.
Чехи в полуфинале в овертайме переиграли команду Швеции (2:1 ОТ), а канадцы уверенно справились с США (6:2).
Решающий поединок МЧМ-2023 состоится в ночь на пятницу, 6 января. Начало матча — в 2:30 мск. Действующим чемпионом турнира является сборная Канады.
Ранее Лайф писал, что форвард "Вашингтона" Александр Овечкин стал первой звездой декабря в НХЛ. За минувший месяц российский хоккеист набрал 22 очка в 15 матчах. Из них 13 шайб и 9 результативных передач.
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