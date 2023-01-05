Кубок мира на самой залайканной фотографии Месси оказался поддельным

По данным издания, Месси на фото держит копию кубка, которую сделала пара аргентинских фанатов в Буэнос-Айресе и привезла в Доху в качестве талисмана. Мужчина и женщина передали её игрокам во время круга почёта сборной после победы на мундиале, так поддельный трофей оказался в руках Месси, который не знал, что держит не настоящий кубок. Чуть позже об этом ему сказал партнёр по национальной команде Анхель Ди Мария, указав на дно настоящего трофея, где есть соответствующая маркировка.