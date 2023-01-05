Кубок мира на самой залайканной фотографии Месси оказался поддельным
RMC Sport: Месси на самом популярном фото в истории Instagram держит поддельный кубок мира
Месси после победы на ЧМ-2022. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leomessi
На рекордной по количеству лайков фотографии нападающий сборной Аргентины Лионель Месси держит поддельный кубок мира. Об этом сообщает RMC Sport.
По данным издания, Месси на фото держит копию кубка, которую сделала пара аргентинских фанатов в Буэнос-Айресе и привезла в Доху в качестве талисмана. Мужчина и женщина передали её игрокам во время круга почёта сборной после победы на мундиале, так поддельный трофей оказался в руках Месси, который не знал, что держит не настоящий кубок. Чуть позже об этом ему сказал партнёр по национальной команде Анхель Ди Мария, указав на дно настоящего трофея, где есть соответствующая маркировка.
Напомним, сборная Аргентины по футболу обыграла Францию в финале чемпионата мира в Катаре. Всё решилось в серии пенальти, где победу вырвала южноамериканская команда со счётом 4:2. Отныне Аргентина является трёхкратным чемпионом мира. Пост Месси с кубком мира в Instagram* побил рекорд по количеству лайков, опередив знаменитую фотографию куриного яйца.
* Соцсеть принадлежат организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ.