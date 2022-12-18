Сборная Аргентины в третий раз стала чемпионом мира по футболу

Сборная Аргентины по футболу обыграла Францию в финале чемпионата мира в Катаре. Первый гол в команде победителей на 23-й минуте забил Лионель Месси, второй — Анхель Ди Мария (36). Однако в конце основного времени два мяча забил француз Килиан Мбаппе (80 — пенальти, 81).

В дополнительное время снова отличился Месси, а потом — Мбаппе. Всё решилось в серии пенальти, где победу вырвала южноамериканская команда со счётом 4:2. Отныне Аргентина является трёхкратным чемпионом мира.