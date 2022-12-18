Сборная Аргентины в третий раз стала чемпионом мира по футболу
Сборная Аргентины после победы на ЧМ-2022. Обложка © ТАСС / Бобылев Сергей
Сборная Аргентины по футболу обыграла Францию в финале чемпионата мира в Катаре. Первый гол в команде победителей на 23-й минуте забил Лионель Месси, второй — Анхель Ди Мария (36). Однако в конце основного времени два мяча забил француз Килиан Мбаппе (80 — пенальти, 81).
В дополнительное время снова отличился Месси, а потом — Мбаппе. Всё решилось в серии пенальти, где победу вырвала южноамериканская команда со счётом 4:2. Отныне Аргентина является трёхкратным чемпионом мира.
Напомним, что соперники финала чемпионата определились несколькими днями ранее. Так, Франция обыграла Марокко со счётом 2:0, а Аргентина разобралась с национальной командой Хорватии, завершив игру со счётом 3:0.