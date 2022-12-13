Аргентина разгромила Хорватию и пробилась в финал чемпионата мира

Сборная Аргентины разгромила команду Хорватии в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Катаре. Встреча на стадионе "Лусаил" завершилась со счётом 3:0.

Первый мяч на 34-й минуте с пенальти забил Лионель Месси, для которого этот матч стал рекордным. Увеличил преимущество аргентинцев Хулиан Альварес, забив на 39-й и 69-й минутах.

Аргентина пробилась в финал турнира, где её соперником станет либо Франция, либо Марокко. Свой матч сборные проведут 14 декабря.