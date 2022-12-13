Месси остался один матч, чтобы стать единоличным лидером по числу игр на мундиалях

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси повторил рекорд немца Лотара Маттеуса по числу матчей на чемпионатах мира. Это произошло в полуфинальной игре ЧМ-2022 с Хорватией, в которой Лео появился на поле с первых минут.

Эта игра стала для 35-летнего аргентинца 25-й на мундиалях, столько же — у Маттеуса, которому принадлежит рекорд. Это пятый чемпионат мира для Месси.