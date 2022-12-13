Месси остался один матч, чтобы стать единоличным лидером по числу игр на мундиалях
Капитан сборной Аргентины Месси повторил рекорд Маттеуса по числу игр на чемпионатах мира
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси повторил рекорд немца Лотара Маттеуса по числу матчей на чемпионатах мира. Это произошло в полуфинальной игре ЧМ-2022 с Хорватией, в которой Лео появился на поле с первых минут.
Эта игра стала для 35-летнего аргентинца 25-й на мундиалях, столько же — у Маттеуса, которому принадлежит рекорд. Это пятый чемпионат мира для Месси.
Ранее Лайф писал, что Криштиану Роналду не хочет сворачивать карьеру в сборной Португалии, несмотря на провал в Катаре. 37-летний форвард твёрдо настроен принять участие в чемпионате Европы 2024 года, который состоится в Германии.
Twitter / Selección Argentina