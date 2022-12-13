Роналду не хочет сворачивать карьеру в сборной, несмотря на провал в Катаре

Криштиану Роналду не намерен завершать выступления в сборной Португалии после вылета в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре. Об этом сообщает Correio da Manha со ссылкой на источник в окружении пятикратного обладателя "Золотого мяча".

37-летний форвард твёрдо настроен принять участие в чемпионате Европы 2024 года, который состоится в Германии, однако многое зависит от Фернанду Сантуша, который близок к уходу с поста главного тренера сборной Португалии, утверждает собеседник издания. Сам Роналду, с его слов, понимает, что выступил на мундиале очень слабо и находится не в лучшей форме.

Напомним, что ранее Роналду лично прокомментировал вылет сборной Португалии с чемпионата мира. Он признался, что победа в мировом первенстве была самой амбициозной мечтой в его карьере. Футболист отметил, что за пять матчей чемпионата мира, в которых удавалось забивать голы, отдал все свои силы. При этом он подчеркнул, что его преданность Португалии не изменилась — он никогда не отвернулся бы от товарищей по команде и страны.